ثلاث ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ جراء تحرك العاصفة البرتو

مكونو يصرع ثلاثة ويتسبب بإغلاق محطة مياه في سلطنة عمان

واشنطن- مرسي ابو طوق

مسقط- الزمان

تسبب الإعصار مكونو بمصرع ثلاثة اشخاص وإغلاق محطة مياه في سلطنة عمان بسبب ارتفاع الأمواج، فيما أعلنت ثلاث ولايات أمريكية حالة الطوارئ مع تحرك العاصفة البرتو شبه المدارية شمالا صوب ساحل خليج المكسيك مما ينذر بسقوط أمطار غزيرة وفيضانات في الولايات الساحلية بحلول اليوم الاثنين. وقالت شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء التي تدير محطة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر في سلطنة عمان إن محطة المياه أُغلقت مؤقتا بسبب ارتفاع الأمواج نتيجة لعاصفة مدارية.وضرب الإعصار مكونو جنوب اليمن وساحل عمان ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وفقدان آخرين.واوضحت الشركة إن تقويمها الأولي ينبئ بعدم وقوع أضرار بالغة لكنها أضافت أنه لا يمكن تقويم التأثير الكلي للإعصار على عمليات المحطة في الوقت الراهن.وأعلنت شركات أخرى مدرجة في بورصة مسقط عن بعض الخسائر بسبب الإعصار من بينها شركة ظفار للدواجن. وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية انتهاء الحالة الحرجة للإعصار مكونو الذي ضرب سواحل عمان واليمن.وأكدت الهيئة في بيان نجاح خطة الطوارئ وغرفة العمليات في متابعة الإعصار مع الجهات المختصة.وتوقعت الأرصاد تأثر أجزاء من المملكة بالمنخفض المداري الناتج عن الإعصار ابتداءً من السبت حتى يوم غد الثلاثاء حيث تتأثر الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران (الخرخير)، بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من (60 كم/س) مثيرة للأتربة والغبار.وهطلت أمطار متوسطة على الخرخير بمنطقة نجران نتيجة لتحول إعصار مكونو إلى منخفض مداري.وفي ايران اعلن قائمقام مدينة زنجان ان السيول التي اجتاحت منطقة زنجانرود جرفت معها ثلاثة اشخاص لم ترد معلومات عن مصيرهم حتى الان. واوضح رضا عسكري ان (الامطار الغزيرة الحقت خسائر بالغة بالبيوت القروية والمزارع). وفي الولايات المتحدة أعلنت ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي حالة الطوارئ مع تحرك العاصفة ألبرتو شبه المدارية شمالا صوب ساحل خليج المكسيك مما ينذر بسقوط أمطار غزيرة وفيضانات في الولايات الساحلية بحلول اليوم الاثنين.وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية في أحدث بياناتها إن من المتوقع أن تزيد قوة العاصفة ألبرتو وأن تثير رياحا تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة على شمال ساحل خليج المكسيك لدى اقترابها منه يوم الاثنين.وقال حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت في بيان إن كل مقاطعات الولاية البالغة 67 مقاطعة صدر لها تحذير لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت الكافي والموارد الكافية للاستعداد لمواجهة العاصفة.وأضاف (مع استمرارنا في تتبع مسار العاصفة شبه المدارية ألبرتو شمالا باتجاه فلوريدا فإن من المهم للغاية أن تتوفر لجميع مقاطعات فلوريدا الموارد المتاحة لضمان سلامة الأسر والتأهب للسيول والفيضانات الشديدة التي ستجلبها).

وأعلن حاكما ألاباما والمسيسبي أيضا حالة الطوارئ وأشارا إلى خطر حدوث فيضانات في المناطق الساحلية والداخلية نتيجة الأمطار الناجمة عن العاصفة. وأصدرت حاكمة ولاية ألاباما كاي أيفي حالة الطوارئ التي تشمل 40 مقاطعة ابتداء من الساعة السادسة من صباح امس الأحد.وقال المركز القومي الأمريكي للأعاصير إن العاصفة وصلت يوم السبت إلى نحو 153 كيلومترا شمالي الطرف الغربي لكوبا وعلى بعد 440 كيلومترا جنوب غربي دراي تورتوجاس التي تبعد نحو 113 كيلومترا غربي كي وست بولاية فلوريدا.وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن العاصفة ألبرتو تتحرك شمالا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة مثيرة رياحا تقترب سرعتها من 40 كيلومترا في الساعة.ومن المتوقع أن تكتسب العاصفة قوة تدريجيا لحين وصولها لساحل الخليج مساء الاثنين.وينحرف المسار المتوقع للعاصفة شرقا منذ يوم الجمعة مما حد من تهديدها لمناطق نشطة لإنتاج النفط في خليج المكسيك. وقامت شركتا رويال داتش شل وإكسون موبيل بإجلاء بعض العاملين في المنشآت النفطية البحرية يوم الجمعة الماضي.

من جهة اخرى قال مرصد البراكين في هاواي إن سلسلة انفجارات وقعت في بركان كيلاويا قذفت الرماد البركاني لنحو 11 ألف قدم (ثلاثة آلاف و353 مترا) ما أدى إلى تناثر الرماد على التجمعات السكانية في جنوب غرب الجزيرة.وتعد الانفجارات الثلاثة أحدث زخات للرماد والسحب البركانية من كيلاويا خلال الأسبوع الرابع لما يعده خبراء الجيولوجيا أحد أكبر دورات الانفجار البركاني لبركان كيلاويا في مئة عام.وارتفع عدد المنازل والبنايات الأخرى التي دمرتها الحمم البركانية في حي بونا على الجزيرة إلى 82 منزلاً بعد تجدد انهمار الحمم في ليلاني استيتس الأسبوع الماضي وافادت حصيلة سابقة بتدمير 50 منزلاً.من جهة اخرى توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد تساقط امطار خفيفة مع ارتفاع لدرجات الحرارة خلال الاسبوع الجاري.وقالت في بيان امس ان (الطقس في المناطق كافة اليوم الاثنين سيكون بين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا في اماكن متفرقة خاصة في الاقسام الغربية)، مضيفة ان (درجات الحرارة سترتفع قليلا عن اليوم السابق).وبشأن طقس غد الثلاثاء قالت انه (سيكون في المناطق كافة بين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقةن يتحول تدريجيا الى صحو ابتداءً من الاقسام الغربية)، مؤكدة ان (درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق).واضافت ان (الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائما جزئيا واحيانا غائما مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق)، مشيرة الى ان (الطقس في المنطقة الشمالية سيكون صحوا الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق).