رئيس أركان الجيش السابق يدخل العناية المركّزة

في الناصرية

الناصرية – الزمان

تعرض رئيس اركان الجيش في عهد النظام السابق حسين رشيد الى نوبة قلبية استدعت ادخاله العناية المركزة في مستشفى الامام الحسين بمدينة الناصرية. وقال مدير المستشفى حيدر الحصونة في تصريح امس إن (رشيد نقل الى قسم العناية المركز بالمستشفى في اثر اصابته بنوبة قلبية)، مؤكداً ان (رشيد يمر بحالة صحية حرجة الان وهو يتلقى العلاج).وأوضح الحصونة أن (المستشفى اجرت لرشيد جميع الفحوصات اللازمة التي تقدمها لأي مواطن عادي)، مضيفًا ان (المستشفى تعامل المريض بوصفه حالة انسانية، ولا علاقة لنا بخلفيته السياسية). وافادت تقارير بنقل وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم من معتقله في الناصرية الى بغداد. وقالت التقارير امس ان (هاشم نقل من سجن الناصرية في محافظة ذي قار الى بغداد في ظروف غامضة).واضافت ان (الحالة الصحية لهاشم متدهورة بسبب كبر سنه)، مشيرا الى انه (لم تعرف لغاية الان سبب نقله لبغداد، وما اذا كان جراء تدهور حالته الصحية ام لدواع امنية).وكان مستشفى اليرموك ببغداد قد شهد في وقت سابق وفاة قائد الحرس الجمهوري السابق الفريق اول ركن اياد فتيح الراوي في اثر اصابته بجلطة دماغية. وكان الراوي قد نقل من السجن الى مستشفى بغداد العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية، ومن ثم نقل الى مستشفى اليرموك لاحقا. وحكمت المحكمة الجنائية العليا في كانون الاول 2008 بالسجن مدى الحياة على الراوي ورشيد وابراهيم عبد الستار محمد وصابر عبد العزيز الدوري.وألقي القبض على في 4 حزيران 2003 عقب احتلال الجيش الامريكي للعراق وكان تسلسله رقم 30 ضمن لائحة القيادة التي ضمت 55 مطلوبا عراقيًا للقوات الامريكية يتقدمهم رئيس النظام السابق صدام حسين.