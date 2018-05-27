ترجيحات بلجوء أوبك إلى رفع تدريجي لإنتاج النفط والعراق في طليعة المستفيدين وخبير لـ (الزمان):

تهديدات ترامب لطهران تنذر برفع سعر الخام إلى 200 دولار ودول المنطقة الخاسر الأكبر

بغداد – شيماء عادل

رجح خبير نفطي ان تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعاً تدريجياً في انتاج النفط الخام ضمن منظمة اوبك ، مشيراً الى ان هذا الارتفاع جاء بعد استقرار اسعار الخام وانه سيعود بالفائدة على العراق، مؤكدا ان (رفع اسعار النفط الان ووصولها الى هذا الحد سيعود بالفائدة على العراق) . وقال حمزة الجواهري لـ(الزمان) امس معلقًا على نية السعودية وروسيا زيادة انتاج النفط تدريجيا ان (اوبك كانت قد اصدرت قرارًا بخفض انتاج الخام في عام 2014 لاسباب عدة في حينه في مقدمتها وجود مخزون كبير بيد المضاربين وقد اسهم خفض الانتاج في استنزاف الكميات الفائضة في السوق ولم يبق الا طرفان هما المنتج والمستهلك )، مبينا ان (اسعار الخام في نهـــــــــــــاية عام 2017 وبداية عام 2018 ارتفعت تدريجيا حتى وصلت الان الى مايقارب الـ80 دولار للبرميل وبالتالي حققت اوبك هدفها من خفض الانتاج على مدار العام ونصف العام ). واضاف ان (السعودية وروسيا تجدان ان هذا السعر جيداً ويبدو اكثر انصافا ولذا قررتا ان تقوما برفع الانتاج الآن بعد ان تأكدت اوبك وروسيا بان الكميات الفائضة تم استنزافها بالكامل)، مرجحًا ان (تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعًا تدريجيًا في انتاج الخام ). مؤكدا ان (رفع اسعار النفط الان ووصولها الى هذا الحد بالطبع له فائدة اقتصادية على العراق وعلى دول المنطقة كما ان قرار رفع الانتاج ايضا له اهمية كبيرة لأنه سيؤدي الى استقرار اسعار الخام على هذا الحد).واشار الى ان (السبب الرئيس في ارتفاع الانتاج في السابق يعود الى عامل سياسي حيث اعطت امريكا اوامر برفع انتاج دول الخليج على راسها السعودية كون هذه الدول لديها قدرات انتاجية هائلة وطاقات تصديرية كبيرة وقد تسببت في اغراق الاسواق بالخام ما ادى الى تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية وهذه كانت سياسة الرئيس الامريكي السابق اوباما اما سياسة الرئيس الحالي ترامب فتتمثل في أنه يتعامل مع الموضوع كتاجر)، مستدركًا (ولكن هناك مخاوف من ان تحاول امريكا شن حرب على ايران وفي حال اذا نفذت امريكا تهديداتها فأن ذلك سيؤدي الى غلق مضيق هرمز لتكون دول المنطقة اي دول الخليج والعراق الخاسر الاكبر وبالطبع ايضا اوربا ستكون خاسرة ولكن بنسبة اقل مما ستعانيه دول الخليج الا ان الحرب سيؤدي الى رفع اسعار الخـــــــام الى نحو 200 دولار تقريبا للبرميل). وتستعد السعودية وروسيا لزيادة انتاج النفط تدريجيا بحسب وزيري النفط السعودي والروسي . ووفقا لتصريحات الوزيرين فإن (من الممكن زيادة الإنتاج تدريجياً بدءا من الربع الثالث من السنة مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مســـــــتوى منذ 2014) .

وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن (الدول المنتجة ستكون لديها قريباً القدرة على تحرير العرض) مضيفاً أن (هذا يمكن أن يحدث خلال الفصل الثاني من هذه السنة على الأرجح) وقال نظيره الروسي الكسندر نوفاك أنه (في حال تقررت زيادة الإنتاج فسيجري ذلك ابتداءً من الربع الثالث وذلك خلال مؤتمر اقتصادي في روسيا).

من جهة اخرى كشف مجلس الذهب العالمي عن أن احتياطي الذهب التي تمتلكه الدول العـــــــربية بلغ 1006 أطنان.وأظهرت أرقام المجلس بأن (السعودية تتصدر الدول العربية باحتياطي يقـــدر بـ 323 طنا تليها الجزائر بـ 174 طنا وتأتي ليبيا في المرتبة الثالثة باحتياطي يقدر بـ 117 طنا ويملك العراق نحو 90 طنا من الذهب، والكويت 79 طنا وتتبعها مصر باحتياطي يقــدر بـ 71 طنا فيما يقدر احتياطي الذهب في الأردن بـ 44 طنا وقطر بـ 27 طنا وسوريا بـ 26 طنا فيما جاءت المغرب في المرتبة العاشرة عربيا باحتياطي بلغ 22 طنا ).وبحسب البيانات فإن (الإمارات العربية المتحدة تمتلك 8 أطنان من الذهب فيما تتوزع 14 طنا من الذهب بين تونس والبحرين واليمن وعُمان). ولا تزال أمريكا تحتل المركز الأول على مستوى العالم في احتياطي الذهب بـ 8133 طنا).

وأعلن مصرف الرافدين ان قروض شريحة الاطباء بمختلف تخصصاتهم تكون على ثلاث مراحل الى ان تبلغ 75 مليون دينار.

وقال بيان للمصرف امس ان (قروض الاطباء وأطباء الاسنان والبيطريين والصيادلة وغيرها ستكون بشروط محددة وبحسب طالب القرض ورغبته) وأشار الى ان (قرض 25 مليون دينار لغاية 40 مليون دينار يكون بضمان الراتب وكفالة كفيلين كما ان قرض 40 مليون دينار لغاية 60 مليون دينار يكون بضمان رهن عقار) ولفت البيان الى ان (قرض 60 مليون دينار لغاية 75 مليون دينار يكون بضمان رهن عقار ايضا).