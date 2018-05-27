رونالدو التاريخي وإخفاق كلوب السادس ضمن أرقام نهائي كييف

الصحافة العالمية تبرّز إنجاز الريال وتشيد بتألق الدون

{ مدن – وكالات: ركزت الصحف الإسبانية الصادرة صباح امس الأحد، على فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوربا، بعد الانتصار على ليفربول بنتيجة (3-1) في النهائي الذي أقيم بالملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف. وعنونت صحيفة ماركا على غلافها قائلة لا يقهرون. وتابعت ريال مدريد يحقق لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة عشرة والثالثة على التوالي ويواصل توسيع أسطورته. وأكملت ليفربول لم يكن سهلا في النهائي، وبيل دخل من دكة البدلاء وأحرز هدفين، وصرح في النهاية بأنه سيجلس مع وكيل أعماله للحديث حول بقائه في الفريق، وبنزيما افتتح التسجيل مستغلا خطأ الحارس كاريوس. ونقلت الصحيفة تصريح كريستيانو رونالدو عقب انتهاء المباراة إذ قال: لقد كان لطيفا أن أكون لاعبا لريال مدريد.وعلى غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو جاء العنوان الأبطال يتغنون. وواصلت بأخطاء فادحة للحارس كاريوس، ريال مدريد يحرز البطولة الثالثة على التوالي والـ 13 في تاريخه، إصابة صلاح قللت من فرص الريدز في الفوز، وبيل دخل وسجل هدفين من بينهما ضربة مقصية. وفي الأعلى علقت على تصريحات رونالدو بأنه سيتحدث في الأيام المقبلة عن مستقبله مع ريال مدريد وعنونت قنبلة رونالدو. من جانبها نقلت صحيفة سبورت حديث كريستيانو عقب انتهاء المباراة وجاء عنوانها قنبلة رونالدو.. من المتوقع أن يرحل بعد الحصول لقب الأبطال. وعلقت على نتيجة المباراة وقالت هديتان من كاريوس، ومقصية من بيل تحسم اللقب لريال مدريد. أما صحيفة سوبر ديبورتي فركزت على مقابلة أجرتها مع كارلوس سولير لاعب فالنسيا الذي أثنى على مدربه مارسيلينو جارسيا الذي ساعده في المدة الأخيرة. وحول مباراة نهائي الأبطال عنونت ريال مدريد فاز بنتيجة 3-1 على ليفربول مع المزيد من الشكوك حول كريستيانو رونالدو، راموس تسبب في إصابة صلاح والحكم لم يحتسب شيئًا، كما أحرز بيل هدفين.

الصحف الفرنسية

من جانبها أفردت الصحف الفرنسية، عبر مواقعها الإلكترونية، مساحات واسعة لاستعراض الإنجاز التاريخي لفريق ريال مدريد، المتوج بلقب دوري أبطال أوربا، بالفوز على ليفربول الإنجليزي، بنتيجة 3-1 في كييف. وعنونت صحيفة (ليكيب)، صفحتها الرئيسية بـالتاريخ، مشيرة إلى أن ريال مدريد تفوق على ليفربول بفضل ثنائية جاريث بيل وهدف كريم بنزيما، ليواصل الملكي هيمنته على اللقب للمرة الثالثة على التوالي. وذكرت (فرانس فوتبول)، أن ريال مدريد وزيدان يحصدان الثلاثية، في إشارة لحصد المدرب الفرنسي اللقب الأوربي للمرة الثالثة على التوالي، مع الفريق الملكي.واتفقت معها صحيفة (لو فيجارو) بعنوان: ثلاثية تاريخية لزيدان وريال مدريد. وجاء عنوان (لو باريزيان)، مشيدا بالنجم الويلزي: حركة أكروباتية مذهلة لبيل تهدي ريال مدريد اللقب.وتابعت (لو موند): ريال مدريد يحصد الكأس رقم 13 بقهر ليفربول. وكتبت (بروفانس): زيدان أول مدرب في التاريخ يحصد دوري أبطال أوربا 3 مرات.

صحف إيطاليا

في حين ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح امس الأحد، على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوربا، على حساب ليفربول، في نهائي كييف، وعنونت صحيفة كوريري ديللو سبورت: عرس الريال، مدريد يتزوج دوري أبطال أوربا.. الـ13 وزيزو يحقق العلامة الكاملة.. ثلاثة من أصل ثلاثة.وأضافت لكن هناك قنبلة رونالدو، يعلن الرحيل. وتابعت خطة يوفنتوس تمت.. تعزيزات أليجري، إيمري كان قادم، ماركيزيو وستورارو وبن عطية سيرحلون، وهجوم على رومانيولي. وأكملت مفاجأة.. ميلان يعيد النظر بخصوص موراتا، في انتظار إجراءات الاتحاد الأوربي، فاسوني يبدأ العمل.واختتمت كريستانتي.. هناك روما فقط، كوريتش في العاصمة، سيوقع حتى 2023 . وخرجت صحيفة توتو سبورت بعنوان: بوجبا، مهمة رايولا، يريد يوفنتوس. وأضافت بتصريحاته المضادة لمورينيو، فتح البطل الفرنسي الباب لوكيله، الذي يمكنه الآن التفاوض مع اليونايتد بشأن مسألة راتبه.وتابعت نهائي دوري أبطال أوربا، 3-1 لريال مدريد، ريال يشكر بيل وحارس ليفربول.. وزيدان يتوج بالثالثة على التوالي.وعنونت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، قائلة: عرض بيل، وصدمة رونالدو.وسلطت الصحيفة الضوء على نجاح الريال في التتويج باللقب ال13 في مسيرته، والثالث على التوالي، وأخطاء كاريوس حارس ليفربول، وإصابة محمد صلاح. وأضافت في قائمة أنشيلوتي، يوجد أليسون حارس روما، وديمبلي من توتنهام.

وفاز ريال مدريد بثلاثية لهدف، على ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوربا، اول أمس السبت، ليفوز باللقب للمرة الثالثة عشر في تاريخه، والثالثة على التوالي، ليخلد الجيل الحالي للميرنجي، نفسه، في سجلات التاريخ. وفيما يلي مجموعة من الأرقام والإحصاءات، عن المباراة التي أقيمت في كييف عاصمة أوكرانيا:

– أصبح ريال أول فريق يفوز باللقب ثلاث مرات متتالية منذ انطلاق بطولة دوري أبطال أوربا بشكلها الحالي.

– قبل تحول كأس أوربا إلى دوري الأبطال في 1992، توج ريال باللقب خمس مرات متتالية (1956-1960)، كما أحرز أياكس أمستردام الهولندي وبايرن ميونيخ الألماني لقب كأس أوربا ثلاث مرات متتالية في سبعينيات القرن الماضي.

– زين الدين زيدان، بات أول مدرب يتوج باللقب الأوربي، تحت أي مسمى، ثلاث مرات متتالية.وتولى لاعب فرنسا السابق تدريب ريال في يناير/ كانون الثاني 2016.

– أصبح كريستيانو رونالدو – في إنجاز تاريخي – أول لاعب يحرز لقب دوري أبطال أوربا بشكله الحالي خمس مرات، وكانت المرة الأولى مع مانشستر يونايتد في 2008.

وكان البرتغالي جزءا من تشكيلة ريال الفائزة باللقب القاري أربع مرات في خمسة مواسم. يحمل فرانشيسكو باكو خينتو الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب في حقبة ما قبل ما قبل دوري الأبطال برصيد ست مرات.

– فازت الأندية الإسبانية في آخر سبع مباريات نهائية على الأندية الإنجليزية في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوربي.

– خسر يورجن كلوب مدرب ليفربول المباراة النهائية السادسة على التوالي في مسيرته.