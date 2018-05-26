الأنواء العراقية: إرتفاع تدريجي في الحرارة مع زخات مطر

تطمينات بعدم تأثر العراق بإعصار مكونو

الأنواء: إرتفاع تدريجي في الحرارة مع زخات مطر – بغداد – الزمان

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي حصول ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الاسبوع الجاري مع تساقط زخات مطر. وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس يوم الاحد يتوقع ان يكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم وفي الاقسام الغربية بين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، وفي المنطقة الشمالية والجنوبية يكون الطقس صحوا الى غائم جزئي).

وبشأن طقس يوم غد الاثنين فتوقعت ان يكون في جميع مناطق البلاد (غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر، ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق). وتوقع البيان ان (يكون طقس بعد غد الثلاثاء في المناطق كافة بين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق)، مضيفًا ان (من المتوقع ان يكون طقس يوم الاربعاء المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية غائما جزئيا واحياناً غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحوا الى غائم جزئي). من جهة اخرى استبعدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي أن يؤثر أعصار مكونو يؤثر في العراق. وقالت الهيئة في بيان إن (الاعصار الذي ضرب السواحل العمانية والذي سمي بإعصار ماكونو هو اعصار من الدرجة الأولى، توجه إلى السواحل العمانية الجنوبية المطلة على بحر العرب). وأضافت أنه (من المتوقع أن لايؤثر مسار الاعصار على الأجواء العراقية). وكان رئيس البعثة العراقية في عُمان قد اوعز بتشكيل فريق ازمة في السفارة العراقية بالسلطنة برئاسته وعضوية رئيس الجالية العراقية وموظفين من السفارة. وبحسب بيان للسفارة ، فان (الهدف من اللجنة التعامل مع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة على الرقمين الآتيين 93858550 و93501788). واكدت السفارة العراقية في مسقط انها تتواصل مع ابناء الجالية العراقية في محافظة ظفار ومدينة صلاله بسلطنة عمان تحديدا، واطلعت على الاجراءات التي اتخذتها من خلال التعاون مع السلطات العمانية المختصة في ما يتعلق بتأثير الاعصار مكونو.ويتوقع أن يتحرك الاعصار اليوم الأحد إلى حدود السعودية – اليمنية- العمانية ويؤثر في محافظة الخرخير السعودية، حيث يستمر بالتراجع حتى يصبح عاصفة مدارية بدلا من أعصار. وأعلنت الشرطة العمانية امس السبت عن ارتفاع عدد قتلى الإعصار إلى ثلاثة أشخاص في الأقل، بعد وفاة شخص جراء انجراف سيارته في أحد الأودية بمنطقة عوقد. وكان الإعصار الذي ضرب الجمعة جنوب سلطنة عمان مصحوبا برياح عاتية، قد أدى إلى وفاة طفلة (12 عاما)، وعامل آسيوي. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية العمانية إلى تراجع الإعصار إلى عاصفة مدارية، لكن تحذيرها للسكان بعدم الخروج من المنازل لا يزال ساريا. واعلنت اجهزة الدفاع المدني عن اجلاء 10 آلاف شخص من المدارس والمباني الحكومية بخاصة في مدينة صلالة التي يبلغ عدد سكانها 200 الف نسمة. وحضت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم. وادت الرياح العاتية الى تشكل امواج بارتفاع 12 مترا. وفي عمان استنفرت السلطات قوات الشرطة والجيش واقفلت المدارس حتى يوم غد الاثنين. واعلن التلفزيون الرسمي ان السلطات أجلت مئات السكان من جزيرة صغيرة قبالة صلالة، مسقط رأس السلطان قابوس. وقررت الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة الخميس إغلاق مطار صلالة امام حركة الطيران ابتداءً من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات. وفي 2007 ضرب الاعصار غونو سلطنة عمان متسببا بوفاة 49 شخصا في الاقل واضرار قدرت قيمتها بـ3،9 مليار دولار . ولقي 5 أشخاص مصرعهم وفقد ما لا يقل عن 40 شخصا في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار مكونو الذي اجتاح المنطقة في طريقه نحو السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية. وقال شهود واطباء إن الإعصار أودى بحياة أربعة يمنيين ومواطن هندي، أما المفقودون فمن بينهم مواطنون من اليمن والهند والسودان.وأسفر الإعصار عن غمر القرى في سقطرى بالمياه وإغراق قوارب تاركا معظم أهالي الجزيرة محرومين من وسائل النقل.وأعلنت السلطات اليمنية حالة الطوارئ في الجزيرة والتي بقيت عمليا في مأمن من تطورات الحرب الأهلية اليمنية. والخميس الماضي، عدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا التي تخضع الجزيرة لسيطرتها 19 شخصا في الاقل في عداد المفقودين بعدما ضرب الإعصار سقطرى، حيث تسبب بسيول قوية وأضرار مادية.وقال وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فهد كفاين ان (14 من اصل المفقودين الـ 19 هم بحارة هنود كانوا في ميناء الجزيرة عندما ضربها الاعصار).

إجلاء عوائل

وأضاف ان (السلطات عثرت على جثامين خمسة يمنيين وهنديين ولا تزال تبحث عن 12 مفقودا). واشار كفاين الى ان (الف عائلة تم اجلاؤها بعد ان تضررت منازلها جراء السيول).

فتح طريق

واضاف ان (فرق الانقاذ السعودية تمكنت من فتح الطريق الرئيس الذي يربط عاصمة الجزيرة بمطارها). وكانت القوات السعودية قد انتشرت في سقطرى في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف دعم القوات الحكومية في ظل توتر بين الحكومة والإمارات، بعد نشر الاخيرة قواتها في الجزيرة التي بقيت بمنأى من النزاع. والتقت الهيئة العليا للاغاثة اليمنية مع منظمات انسانية دولية في عدن ليل الخميس لمناقشة الوضع في الجزيرة، بحسب وكالة سبأ للانباء. وتقرر اقامة 11 مركز إغاثة في سقطرى لتقديم المأوى الى الاشخاص الذين اجبروا على اخلاء منازلهم. وتم ايضا مناقشة التدابير اللازمة لتقديم المساعدة الى الاشخاص في ثلاث محافظات في جنوب شرق اليمن، يتوقع أن يضربها الاعصار. وتحول ماكونو إلى إعصار من الدرجة الثانية ضاربا مناطق عدة من السلطنة ودخل مدينة صلالة، بينما اجتاحت أمواج المد القوية شواطئ المدينة الساحلية التي أفرغت من السكان والسياح. واوضح خبير جوي اوضح ان سرعة دوران الاعصار تقدر بنحو 158 كلم في الساعة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 166 كلم في الساعة وعند اجتياحه للبر العماني على أن تقل سرعته وتعود إلى الفئة الأولى.وحدّد خبير الأرصاد الجوية السعودي عادل القازنلي الظواهر الجوية المتوقعة قبيل دخول الإعصار إلى السعودية صباح امس موضحا أن (الرياح المثيرة للأتربة والغبار قد تتجاوز سرعتها 80 كلم في الساعة على منطقة الخرخير ونجران وشرورة، إضافة إلى دخول كمية كبيرة من بخار الماء، تسهم في تشكل السحب الركامية على الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية).وأضاف أن (التوقعات تشير إلى وجود سحب ممطرة في الخرخير ونشاط في الرياح السطحية، إضافة إلى بلوغ ارتفاع الأمواج ببحر العرب إلى نحو 10 أمتار كاملة)، مبينا أن (مركز الإعصار تحرك بسرعة 15 كلم في الساعة ببحر العرب، تصاحبه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 120 كلم في الساعة).