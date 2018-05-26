الحكومة توافق على مساعدة العاملين في المناطق المحررة

الهجرة تطالب المنظمات الدولية بالحفاظ على سلامة اللاجئين – بغداد – داليا احمد

استنكرت وزارة الهجرة والمهجرين الحادث الذي اودى بحياة طفلة عراقية على يد الشرطة البلجيكية، فيما طالبت الجهات الدولية بالحفاظ على سلامة اللاجئين العراقيين. وقال الوزير جاسم محمد في بيان امس ان (الوزارة تستنكر الحادث الذي تعرضت له عائلة عراقية لاجئة في بلجيكا على يد الشرطة البلجيكية والذي راحت ضحيته الطفلة مه ودا البالغة من العمر سنتين)،واضاف انه (لابد من محاسبة المتسببين بهذا الحادث المؤلم ونطالب الجهات الدولية بـالحفاظ على سلامة اللاجئين العراقيين ومراعاة حقوق الانسان في التعامل معهم).

وفاة طفلة

وكانت وسائل إعلام بلجيكية اعلنت الخميس الماضي عن وفاة طفلة عراقية، وذلك في طريقها إلى إحدى المستشفيات بعد إصابتها برصاص خلال مطاردة الشرطة لشاحنة تقل عشرات اللاجئين.فيما قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون في تصريح امس ان (الحادث مأساوي عواقبه وخيمة والتحقيق جار لمعرفة الأسباب)، ويذكر ان الطفلة لاجئة كردية كانت مع اسرتها في الطريق إلى إحد المستشفيات البلجيكية، وأكدت نتائج التشريحات الأولية أن الطفلة لقيت مصرعها جراء إصابتها برصاصة خلال مطاردة الشرطة لشاحنة تقل لاجئين بعدما أوقف رجال الشرطة شاحنة صغيرة تقل عشرات اللاجئين. وعثر رجال الشرطة على الطفلة بعد مطاردة الشاحنة لمسافة سبعين كيلو مترا في مدينة مونس البلجيكية.فيما برر مسؤولون بلجيكيون من أن رجال الشرطة اضطروا لاستخدام أسلحتهم عندما حاولت الشاحنة الصغيرة أن تدهسهم، غير أنه لم يتم إلقاء اللوم على الشرطة في الحادث. ونشرت صحفية بلجيكية صورة على موقعها في تويتر لعائلات عراقية كردية في لحظة حزن على موت الطفلة التي كانت تقيم معهم في إحد مخيمات اللاجئين.

على صعيد آخر صوت مجلس الوزراء على مساعدة العاملين في المناطق المحررة وكذلك تعديل قرار خاص بشأن منح مخصصات لمنتسبي الهيئة العامة للضرائب .وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن (مجلس الوزراء عقد الثلاثاء الماضي جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي صوت فيها على تعديل قرار المجلس رقم 71 لسنة 2018 بشأن منح مخصصات الى منتسبي الهيئة)، واضاف أن (المجلس صوت ايضا على تمديد صلاحية القرض الايطالي وكذلك الموافقة على تعليمات التعيين ضمن الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك)، مبينا ان (الجلسة شهدت التصويت على مشروع اتفاق النقل الجوي بين العراق وتونس وكذلك قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ بالاضافة الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم 184 لسنة 2001)، لافتا الى أنه (تم التصويت على عقد سد الموصل لصيانة اعمال التحشية وإعادة تأهيل المنافذ السفلى للسد الوارد في الخطة الاستثمارية)، مؤكدا ان (المجلس وافق ايضا على مساعدة العاملين في المناطق المحررة، كما تم التصويت على تمويل إكمال مشروع السابلة الاروائي)، وتابع البيان ان (الجلسة شهدت مناقشة تكدّس الحاويات في ميناء ام قصر الشمالي واتخاذ عدد من الاجراءات بخصوصها). من جهة اخرى استبعد العبادي اعادة الانتخابات.ودعا العبادي خلال المؤتمر الاسبوعي عقب جلسة المجلس (المفوضية الى الشفافية في العمل وان تسلم الكتل السياسية المعلومات عن كل محطة انتخابية).

إعادة إنتخابات

مستبعدا (اعادة الانتخابات، ويجب التحقق جيدا من النتائج النهائية)، مطالبا (الكتل السياسية الالتزام بالجدول الدستوري الخاص بتشكيل الحكومة)، مشيرا الى (وجود تقارب في وجهات النظر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتطابق شبه كامل مع سائرون لتشكيل حكومة تكنوقراط قوية)،وبشأن الجانب الامني اضاف العبادي أن (هدفنا الاساسي حماية المواطنين والحدود ومنع تسلل الارهابيين، ونجحنا في تأمين الجانب السوري والقضاء على داعش في اعالي الفرات)،