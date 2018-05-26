دور نظم المعلومات المحاسبية – رافد عبيد النواس

تعد المحاسبة من أقدم نظم المعلومات التي عرفتها المؤسسات الاقتصادية نظرا لما للمعلومات المحاسبية من أهمية في التعرف على الواقع المالي والاقتصادي للمؤسسة وعلاقات المؤسسة المالية مع البيئة المحيطة بها، وتلعب المعلومات المحاسبية دوراً مهماً في إدارة قطاع الأعمال والمؤسسات بشكل عام، وان من أهم أسباب وجود المحاسبة وتطورها المستمر يتمثل في أنها توفر المعلومات المناسبة لاتخاذ القرارات سواء لإدارة المؤسسة أم للأطراف الخارجية المعنية بهذه المعلومات، ويعد النظام المحاسبي أحد أهم الانظمة المنتجة للمعلومات المحاسبية التي تسهم في ترشيد ومساندة القرارات الاقتصادية التي تؤثر على موارد المجتمعات وثرواتها ومن ثم على رفاهية أفرادها، حيث يرتبط النظام المحاسبي بعلاقة وثيقة الصلة بالعمليات الإدارية المختلفة مما يسهم في ترشيد القرارات ويجعل العملية الإدارية أكثر فاعلية في تلبية احتياجات إدارة المؤسسة، ورفع مستوى الأداء لتحقيق الأهداف، وتتسم المعلومات المحاسبية بطبيعتها بخصائص معينة تحكمها أسس وقواعد استقر العرف المحاسبي على إثباتها والاعتراف بها، وهي بذلك تقدم معلومات مالية تترجمها أرقام تصاغ على شكل تقارير وفقا للغرض المطلوب منها، وبذلك تتمكن المؤسسات من الاستمرار في أعمالها من خلال تلقي الدعم اللازم لمزاولة أنشطتها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف.

من هنا تظهر أهمية توفر نظم معلومات محاسبية فعالة وكفوءة لترشيد القرارات الإدارية في مؤسسات الأعمال ولمساعدة الإدارة في حل المشكلات التي تواجهها، وكذلــــــــك تقديم المعـــــــلومات المفيدة لمتخذي القرار ذوي العلاقة والتي يكون لها دور ايجابي في دعم واستمـــــــرارية هذه المؤسسات، لا سيما مع تطور المحاسبة في القرن الحــــــــــادي والعشرين من خــــــــلال توسع معــــــــظم دول العالم بتـــــــطبيق المعايير الدولية واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ويعد النظام المحاسبي – في ظل الثورة التقنية في عالمنا المعاصر – أهم الأنظمة المنتجة للبيانات والمعلومات السليمة والمفيدة في اتخاذ قرارات اقتصادية تؤثر في رفاهية الأفراد والمجتمعات، كما يعتبر استخدام المعلومات المحاسبية في مجال اتخاذ القرارات ظاهرة عملية من ظواهر الحياة في المجتمع الحديث، وبذلك تعد العلاقة بين النظام المحاسبي- كنظام للمعلومات- ونوعية البيانات والمعلومات المحاسبية علاقة وثيقة الصلة بالعملية الإدارية ووظائف الإدارة في مؤسسات الأعمال.