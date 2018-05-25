المُقاطعة – عبدالحق بن رحمون

زمان جديد
مرة أخرى، أكدت مواقع التواصل الاجتماعي، على علو منصتها، وجدواها، بكونها منصة للاحتجاج، وبدليل النجاح الذي حققته حملة المقاطعة لثلاث مواد استهلاكية بالمغرب (حليب سانطرال، وماء سيدي علي، وشركة إفريقيا للمحروقات) وأخيرا وليس آخر مقاطعة الأسماك.
في البداية، هناك مَن سخر من حملة المقاطعة، في الوقت الذي جعلت فيه الأحزاب والنقابات والحكومة مسافة من المقاطعة، وهناك من اعتبرها أنها سحابة صيف عابرة، إلا أن الشركات المنتجة للمواد المستهدفة للمقاطعة حاولت في البداية أن تواجه ذلك بتعنت وسخرية، كما واجهت المقطاعين بحملة شرسة لتكذيبهم عبر آلتها الدعائية والاشهارية.
ويشتكي المواطن المغلوب دائما من ارتفاع الأسعار في غياب مراقبة صارمة للأسعار، في ظل غياب من ينصت لهمومه، وقضاياه، وتظلماته في إيجاد سبيل لعيش كريم، يضمن له الكرامة الانسانية، ومن هنا جاء ابتكار أسلوب المقاطعة كقوة احتجاجية، وسرعان ما أعطت هذه المقاطعة ثمارها بعد تكبد أسواق الأسماك خسائر باهظة الثمن، وتعرت حقيقة المحتكرين حيث فضحتها المقاطعة والكل خرج عن صنته محاولا تبرئة نفسه أو المؤسسة التي يديرها .
لكن مع مرور الوقت صارت المقاطعة حقيقة وواقعا مريرا في حلق أصحاب تلك الشركات التي راكم مالكوها الثروات على حساب الفقراء، وصارت تعاني شركاتهم الخسائر تلو الخسائر. واضطرت لتغير أسلوبها ، حيث كان تعتبر المستهلكين أنهم حلقة ضعيفة في تسويق منتوجاتها بالسوق، وليس لهم أي تأثير. إلا أن خيال هذه الشركات التي أساءت الظن في طرق الاحتجاج الجديدة، اعترفت في أكثر من مناسبة عن نقط ضعفها، وطالبت برغبتها في التصالح مع المستهلكين، لكن رد المقاطعين كان سريعا، وأكدوا أن الحملة مستمرة، وتم التعبير عن ذلك بشتى الطرق عبر وسائل الصور والفيديو، كما كان لابتكار نكت وإبداع مشاهد مسرحية ساخرة، دور مهم في نجاح حملة المقاطعة.
هل نحتاج اليوم إلى عقد قمة طارئة، نطرح فيها مشكلة أولئك الذين مات لهم الحوت، كما نقول في دارجتنا المغربية، لكننا لا نعرف من هم الذين مات لهم الحوت؟ ، وإذا ماتت الأسماك التي لم تعد تصل إلى موائدنا ، بماذا سنعوضها من اللحوم، لهذا فالقضية صعبة، ويحتاج الأمر إلى طرحه ومناقشته في قمة دجاجية، يليها ترياش سريع لايجاد الحلول المناسبة، ويكون فيها الدجاج البلدي حاضرا، لمناقشة ما سنعوض به سمك الفقراء، الذي هو السردين وأنواع أخرى رخيصة الثمن . وتعنينا أيضا أنواع الأسماك الراقية واللذيذة والتي لم نعد نستطيع أن نسأل عن ثمنها وفي أية أسواق يتم عرضها للبيع للعموم. ما يقع اليوم من احتجاجات و مقاطعات لمواد استهلاكية بعينها هي رسائل سياسية و حضارية يجب التقاطها إيجابيا.
وعلى الدولة أن تنظم السوق وتضبط أسعاره بدل تركه فيه أيدي السماسرة والمحتكرين هل لدينا حكومة تنصت لهموم الشعب بكل فئاته.