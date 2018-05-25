دواء‭ ‬للنقرس‭ ‬يعالج‭ ‬بفاعلية‭ ‬مرضى‭ ‬قصور‭ ‬القلب

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬أميركية‭ ‬حديثة،‭ ‬أن‭ ‬دواءً‭ ‬يستخدم‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬لعلاج‭ ‬مرض‭ ‬النقرس،‭ ‬أثبت‭ ‬فاعليته‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬وظائف‭ ‬القلب‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬قصور‭ ‬القلب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬آمن‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭.‬

الدراسة‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬جامعة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الأميركية،‭ ‬ونشروا‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬دورية‭ (‬Journal of the American‭ ‬Heart‭ ‬Association‭) ‬العلمية‭. ‬وأجرى‭ ‬الفريق‭ ‬دراسته‭ ‬لاكتشاف‭ ‬فاعلية‭ ‬دواء‭ ‬‮«‬بروبنسيد‮»‬‭ (‬Probenecid‭)‬،‭ ‬المضاد‭ ‬للالتهاب،‭ ‬وهو‭ ‬دواء‭ ‬يعطى‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نوبات‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬النقرس،‭ ‬ويستخدم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منع‭ ‬حدوث‭ ‬نوباته‭.‬

واختبر‭ ‬الباحثون‭ ‬الدواء‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬مريضاً‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬أعمارهم‭ ‬57‭ ‬عاماً‭ ‬ويعانون‭ ‬من‭ ‬قصور‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬لجامعة‭ ‬سينسيناتي‭. ‬وراقب‭ ‬الفريق‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬2013‭ ‬وحتى‭ ‬أبريل‭ ‬2015،‭ ‬لرصد‭ ‬آثار‭ ‬العقار‭ ‬عليهم،‭ ‬عبر‭ ‬إخضاعهم‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الفحوصات‭ ‬المنتظمة‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬العقار‭ ‬آمن،‭ ‬إضافة‭ ‬لتأثيره‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬وظائف‭ ‬القلب‭ ‬لدى‭ ‬المرضى،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬العقاقير‭ ‬الوهمية‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬جاك‭ ‬روبنشتاين،‭ ‬أستاذ‭ ‬أمراض‭ ‬القلب،‭ ‬وقائد‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كنا‭ ‬نختبر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬بروبينسيد‮»‬‭ ‬آمناً‭ ‬للمرضى‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬إضافة‭ ‬لفاعليته‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬عمل‭ ‬القلب‮»‬‭.‬