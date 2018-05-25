كم‭ ‬ستدفع‭ ‬سامسونغ‭ ‬لآبل‭ ‬تعويضات‭ ‬على‭ ‬انتهاكها‭ ‬براءات‭ ‬اختراع؟

سان‭ ‬خوسيه‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حكمت‭ ‬هيئة‭ ‬محلّفين‭ ‬أميركية‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬عملاق‭ ‬الالكترونيات‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬بدفع‭ ‬تعويض‭ ‬بقيمة‭ ‬533‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمنافسته‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬لانتهاكه‭ ‬براءات‭ ‬اختراع‭ ‬للمجموعة‭ ‬الاميركية‭ ‬بتقليده‭ ‬تصميم‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭. ‬وسامسونغ‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تسوّق‭ ‬نموذج‭ ‬الهاتف‭ ‬موضوع‭ ‬النزاع‭ ‬ستدفع‭ ‬ايضا‭ ‬بموجب‭ ‬الحكم‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬اضافية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬خصائص‭ ‬آيفون‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬القضائي‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬عملاقي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬منذ‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬تطالب‭ ‬منافستها‭ ‬بتعويض‭ ‬قدره‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬المجموعة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬كانت‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬قيمة‭ ‬التعويض‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تتجاوز‭ ‬28‭ ‬مليونا‭. ‬وتعيّن‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬المحلّفين‭ ‬ان‭ ‬تبتّ‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬عناصر‭ ‬التصميم‭ ‬التي‭ ‬نسختها‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬تبرر‭ ‬تسديد‭ ‬كلّ‭ ‬الأرباح‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬النموذج‭ ‬موضع‭ ‬النزاع‭ ‬أو‭ ‬مجرد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العائدات‭ ‬لأنها‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تصميم‭ ‬أكثر‭ ‬شمولا‭. ‬وثلاث‭ ‬براءات‭ ‬معنية‭ ‬بهذا‭ ‬النزاع‭ ‬وهي‭ ‬تتمحور‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬المستطيلة‭ ‬الشكل‭ ‬مع‭ ‬زوايا‭ ‬مدوّرة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الرموز‭ ‬الملونة‭ ‬المستعرضة‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬سوداء‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬لصالح‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬وحكم‭ ‬على‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬بموجبه‭ ‬بدفع‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لكن‭ ‬المجموعة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬استأنفت‭ ‬الحكم‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الاميركي‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬أبطلت‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬العقوبة‭ ‬القاضية‭ ‬بفرض‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬‮«‬سامسونغ‮»‬‭ ‬وأحالت‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬العادي‭.‬