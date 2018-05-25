تطبيق‭ ‬قواعد‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وغرامة‭ ‬المخالفين‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬يورو

فيسبوك وتويتر يشددان القيود على الاعلانات السياسية
بروكسل – أ ف ب – واشنطن -الزمان
دخلت مجموعة من القواعد الجديدة حيز التطبيق الجمعة في الاتحاد الاوروبي لتأمين حماية افضل للمعلومات الشخصية في العصر الرقمي، فتسببت على الفور بأولى الشكاوى على شركات عملاقة مثل فيسبوك وغوغل المتهمتين حتى الآن باختراقها. ويعزز «القانون العام لحماية البيانات» حقوق مستخدمي الإنترنت ويلحظ عقوبات غير مسبوقة لدى حصول تجاوزات. وهو يأتي في اعقاب الفضيحة التي طاولت شبكة فيسبوك الاميركية للتواصل الاجتماعي التي يتولى ادارتها مارك زاكربرغ. ويعد سيل الرسائل التي تطلب من المستخدمين الموافقة على شروط جديدة لاستخدام تويتر او غوغل او مواقع تجارية اخرى، اول تأثير ملموس للقواعد الجديدة، التي يأمل الأوروبيون في ان تتخذ طابعا عالميا. فيما أعلن موقع تويتر امس عن توجيهات جديدة تسمح بالإشارة بشكل واضح الى الاعلانات السياسية على منصته، في الوقت الذي بدأ فيه فيسبوك بتنفيذ سياسة تفرض التحقق من هويات الذين يدفعون ثمن المنشورات السياسة. وتأتي هذه الخطوة من موقعي التواصل الاجتماعي العملاقين ردا على الانتقادات التي طالت دورهما في السماح بانتشار المعلومات المضللة خلال انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية عام 2016 بواسطة برامج روبوتية تعمل بشكل آلي وتسمى»بوتس»، أو من خلال حسابات روسية مزيفة. وقال فيسبوك إن سياسته الجديدة للاعلانات السياسية ستدخل حيّز التنفيذ بدءا من الخميس في الولايات المتحدة على موقعي فيسبوك وانستغرام. وسوف يتم تطبيق نفس الاجراءات في العالم في الاشهر المقبلة. وفي هذه الاثناء قال تويتر انه سيفرض سياسة جديدة في الاشهر المقبلة تتطلب وضع «علامات» على إعلانات المرشحين للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وتفرض ايضا بيانات موثّقة تؤكد ان المعلنين موجودون في الولايات المتحدة. وقالت المفوضة الاوروبية للعدل فيرا جوروفا التي دافعت عن تشدد القانون العام لحماية البيانات، ان المواطنين هم اليوم «مثل اشخاص عراة في حوض»، لكن «الاوروبيين سيتعلمون بفضل القواعد الجديدة التحكم بمعلوماتهم».
ويفرض هذا القانون على كل مؤسسة، سواء كانت على الانترنت ام لا، ان تطلب «موافقة صريحة وايجابية» لاستخدام معلومات شخصية جُمعت وعولجت في الاتحاد الأوروبي. ويعطي القانون ايضا المواطنين «حق المعرفة» عندما تُخترق بياناتهم، كما حصل خلال عملية التسرب الكثيفة التي تعرضت لها شركة أوبر في 2016.
وستفرض عقوبات قاسية على التجاوزات: فالمؤسسات القادرة على تحويل هذه البيانات الى ذهب من خلال استغلالها لأهداف دعائية على سبيل المثال، ستعرض نفسها لعقوبات يمكن ان تصل الى 20 مليون يورو او 4% من رقم الاعمال السنوي العالمي، اذا لم تحترم القواعد الجديدة.
هجوم شريمس
ولم يتأخر القانوني النمساوي ماكس شريمس، الناشط الكبير على صعيد قضية المعلومات الشخصية، في استخدام القواعد الجديدة لمهاجمة عدد كبير من الشركات الاميركية العملاقة، آخذا عليها جمع «موافقة قسرية» على قواعدها المعدلة للاستخدام بسبب القانون العام لحماية البيانات.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال «شاهدتم على الارجح هذه النوافذ التي تظهر في كل مكان، قائلة +يتعين عليكم القبول، وإلا فلن تستطيعوا استعمال هذه الخدمة+. لكن القانون العام لحماية البيانات يمنع ذلك بشكل صريح».
وبذلك ذكر شريمس بأن منظمته غير الحكومية «نان اوف يور بيزنس» (هذا ليس شأنك) «رفعت اربع شكاوى: الأولى في فرنسا ضد غوغل على اندرويد، والثانية على اينستاغرام في بلجيكا، والثالثة في هامبورغ على واتساب، والرابعة في النمسا على فيسبوك».