مسدس‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬حرب‭ ‬النجوم‭ ‬بسعر‭ ‬خيالي‭ ‬

نيويورك – الزمان
يعرض للبيع قريباً في مزاد مسدس الليزر الذي استخدمه هان سولو في «ريتورن اوف ذي جداي»، ضمن سلسلة حرب النجوم بسعر مقدر بين 300 و500 ألف دولار.
ويعرض هذا المسدس المزيف البالغ طوله حوالي 40 سنتمتراً في نيويورك بعدما بقي لأكثر من 30 عاماً في صناديق عائدة لجيمس شوب المدير الفني للفيلم الذي عرض العام 1983، على ما أوضح مارتن نولان المدير التنفيذي لدار «جوليينز» للمزادات.
وقرر جيمس شوب في نهاية المطاف عرض المسدس الشهير الذي حمله هاريسون فورد في الفيلم وحوالي أربعين قطعة أخرى مرتبطة بالسلسلة للبيع في مزاد، على ما أوضح نولان. ومن بين هذه القطع فأس «أووك» وخرائط لمركبة جابا.
وأضاف أن السعر النهائي قد يتجاوز القيمة المعلنة، إذ إن سلسلة أفلام «ستار وورز» تجذب جمهوراً قديماً وجديداً.
ويقام المزاد في 23 يونيو (حزيران) في لاس فيغاس ويتزامن الإعلان عنه مع بدء عرض فيلم مكرس لهان سولو في الولايات المتحدة بعنوان «سولو: إيه ستار وورز هيستوري» وهو متفرع عن السلسلة الشهيرة التي اشترت حقوقها استوديوهات «ديزني» في العام 2012.
وبيع الروبوت «ار2-دي2»، الذي استخدم في الكثير من أجزاء سلسلة «ستار وورز» في يونيو 2017، بسعر 2.76 مليون دولار في خلال مزاد في لوس أنجليس، أما سيف الليزر العائد سكايووكر الذي استخدم في الجزء الاول والثاني من السلسلة، فبيع بسعر 450 ألف دولار.