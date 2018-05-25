مسدس‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬حرب‭ ‬النجوم‭ ‬بسعر‭ ‬خيالي‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

يعرض‭ ‬للبيع‭ ‬قريباً‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬مسدس‭ ‬الليزر‭ ‬الذي‭ ‬استخدمه‭ ‬هان‭ ‬سولو‭ ‬في‭ ‬‮«‬ريتورن‭ ‬اوف‭ ‬ذي‭ ‬جداي‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬حرب‭ ‬النجوم‭ ‬بسعر‭ ‬مقدر‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬و500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

ويعرض‭ ‬هذا‭ ‬المسدس‭ ‬المزيف‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬سنتمتراً‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بعدما‭ ‬بقي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬عائدة‭ ‬لجيمس‭ ‬شوب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفيلم‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬العام‭ ‬1983،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬مارتن‭ ‬نولان‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدار‭ ‬‮«‬جوليينز‮»‬‭ ‬للمزادات‭.‬

وقرر‭ ‬جيمس‭ ‬شوب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬عرض‭ ‬المسدس‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬حمله‭ ‬هاريسون‭ ‬فورد‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬وحوالي‭ ‬أربعين‭ ‬قطعة‭ ‬أخرى‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالسلسلة‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬مزاد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬نولان‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬فأس‭ ‬‮«‬أووك‮»‬‭ ‬وخرائط‭ ‬لمركبة‭ ‬جابا‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السعر‭ ‬النهائي‭ ‬قد‭ ‬يتجاوز‭ ‬القيمة‭ ‬المعلنة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ ‬‮«‬ستار‭ ‬وورز‮»‬‭ ‬تجذب‭ ‬جمهوراً‭ ‬قديماً‭ ‬وجديداً‭.‬

ويقام‭ ‬المزاد‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬يونيو‭ (‬حزيران‭) ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬ويتزامن‭ ‬الإعلان‭ ‬عنه‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬مكرس‭ ‬لهان‭ ‬سولو‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬سولو‭: ‬إيه‭ ‬ستار‭ ‬وورز‭ ‬هيستوري‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬متفرع‭ ‬عن‭ ‬السلسلة‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬اشترت‭ ‬حقوقها‭ ‬استوديوهات‭ ‬‮«‬ديزني‮»‬‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012‭.‬

وبيع‭ ‬الروبوت‭ ‬‮«‬ار2‭-‬دي2‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أجزاء‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬ستار‭ ‬وورز‮»‬‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2017،‭ ‬بسعر‭ ‬2‭.‬76‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬أما‭ ‬سيف‭ ‬الليزر‭ ‬العائد‭ ‬سكايووكر‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الاول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬السلسلة،‭ ‬فبيع‭ ‬بسعر‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬