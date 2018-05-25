منتج‭ ‬سينمائي‭ ‬أمريكي‭ ‬يتعالج‭ ‬من‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬الجنس‭ ‬

نيويورك‭- ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬أميركية‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يسلّم‭ ‬المنتج‭ ‬هارفي‭ ‬واينستين‭ ‬نفسه‭ ‬للسلطات‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقات‭ ‬استمرت‭ ‬أشهرا‭ ‬في‭ ‬ادعاءات‭ ‬بارتكابه‭ ‬إساءات‭ ‬جنسية‭ ‬ضد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النساء‭. ‬وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬لم‭ ‬تسمّهم‭ ‬إن‭ ‬واينستين‭ ‬يعتزم‭ ‬تسليم‭ ‬نفسه‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭. ‬ورفض‭ ‬محامي‭ ‬واينستين‭ ‬الذي‭ ‬اتصلت‭ ‬به‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الموضوع‭ ‬الخميس‭. ‬ويحقّق‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ ‬منطقة‭ ‬مانهاتن‭ ‬وشرطة‭ ‬نيويورك‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬بقضايا‭ ‬ضد‭ ‬واينستين‭. ‬ويواجه‭ ‬واينستين‭ ‬تهماً‭ ‬متعلّقة‭ ‬بمدّعية‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬هي‭ ‬لوسيا‭ ‬ايفانز‭ ‬التي‭ ‬زعمت‭ ‬ان‭ ‬المنتج‭ ‬الكبير‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بأفعال‭ ‬جنسية‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬وفق‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬ديلي‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬مكتب‭ ‬الادعاء‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬للتعليق‭.‬

وبدأت‭ ‬مكانة‭ ‬واينستين‭ ‬كأحد‭ ‬أهم‭ ‬منتجي‭ ‬هوليوود‭ ‬بالتداعي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬مقالات‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬ومجلة‭ ‬‮«‬نيويوركر‮»‬‭ ‬حول‭ ‬امعانه‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬اساءات‭ ‬جنسية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬اطلاق‭ ‬حملة‭ ‬ضد‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأسرها‭ ‬ودول‭ ‬عديدة‭ ‬أخرى‭.‬

واتهمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬امرأة‭ ‬المنتج‭ ‬البالغ‭ ‬66‭ ‬عاما‭ ‬بالقيام‭ ‬بممارسات‭ ‬غير‭ ‬لائقة‭ ‬معهن‭ ‬يعود‭ ‬بعضها‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬الى‭ ‬الوراء‭ ‬وتتنوع‭ ‬بين‭ ‬التحرش‭ ‬والاعتداء‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬الاغتصاب‭.‬

وخضع‭ ‬واينستين‭ ‬المتزوج‭ ‬مرتين‭ ‬والأب‭ ‬لخمسة‭ ‬أبناء‭ ‬لتحقيقات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬الأميركية‭ ‬وكذلك‭ ‬البريطانية،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الادعاءات‭ ‬ضده‭. ‬وهو‭ ‬ينفى‭ ‬إرغام‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬جنسية،‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬انه‭ ‬يتعالج‭ ‬من‭ ‬الادمان‭ ‬على‭ ‬الجنس‭.‬