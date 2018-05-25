نحو إلغاء الانتخابات.. اجتهاد أم توصيف واقع ؟

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فاتح عبد السلام
تعددت آراء واجتهادات العراقيين في الانتخابات ، لكن بعض وجهات النظر يجري إقصاؤها فوراً كونها تتعارض مع المبادىء الديمقراطية التي وردت في الدستور، لذلك نجد ساحات التواصل الاجتماعي ميداناً فسيحاً لها.
الاراء المحظورة تلتقي عند مجموعتين تدوران حول فكرة واحدة. إذ ترى المجموعة الأولى أنّ جميع الأحزاب طائفية وعرقية المبنى والمحتوى والتنظيم والمعتقد، بغض النظر عن الكتل والائتلاف ذات التلوين المختلط من حيث المذهبية والعرقية والموحد من حيث الولاء للمرجعية الأصل المتمثلة بحزب سياسي ينتمي الى المجموعات الطائفية ذاتها في التكوين التي تعمل في العراق وتحرك مشهده السياسي .
وكثير من الناس يرون أنّها معادلات أبدية لا فكاك للبلاد منها لذلك تتكرس الأغلبية عند جهة لا تغيير فيها، وان الاغلبية السياسية أمر خيالي لن تتحق في حزب عراقي بعينه وان المقصود منها أن تكون وجهاً مقبولاً لأغلبية طائفية ليس أكثر، ومن هنا لا معنى للانتخابات لأنها لاتلامس سوى بعض السطوح المسموح ملامستها في الاقتراع مهما كان نزيهاً .
أما المجموعة الثانية من الآراء فترى أنّ زعماء الائتلافات لا يمسهم التغيير أبداً ، وانّ الانتخابات قد تقدم وتؤخر،ليس أكثر ، بين كراسيهم على مصطبة السلطة ،التي سيصطفون عندها في النهاية لامحالة في اطار المساومات ذلك الباب الذي تهب منه رياح الفساد كلّما انفتح ، بالرغم من إنّ الباب يحمل اسماً رسمياً مختلفاً هو التوافق الوطني . لذلك يرى هؤلاء انّ الانتخابات مضيعة للوقت ولأموال العراق لاسيما ان المفوضية تستهلك أموالاً طائلة يكون البلد بحاجة لها دائماً ، وانّ زعماء الأحزاب عليهم الجلوس كل أربع سنوات للتقاسم من جديد بالتراضي أو الإكراه ، لافرق في ذلك، وهم يعرفون بعضهم بعضاً، في البلاد التي غدا فيها المنصب السياسي منصة للاستهلاك ،استهلاك أي شيء .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية