تركيا‭ ‬تحدد‭ ‬مطالبها‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬المقبلة‭ ‬

مستشار للبارزاني: سنتحالف مع الكتلة الأقدر على حل المشاكل بين بغداد وأربيل
اسطنبول -توركان اسماعيل
اربيل- باسل الخطيب
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة، إن أنقرة تتطلع أن تظهر الحكومة العراقية التي يجرى تشكيلها، «موقفا صارما»، في مكافحة منظمتي «بي كا كا»، و»فتح الله غولن»، لافتا الى ان تقارير المراقبين تؤكد حصول «خروقات» في الانتخابات العراقية. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الخارجية في العاصمة أنقرة اليوم نقلته وكالة «الاناضول» التركية الرسمية، تناول خلاله أقصوي عددا من القضايا الداخلية والخارجية.
وتطرق أقصوي إلى الجدل حيال حدوث «خروقات» بالانتخابات البرلمانية بالعراق في بعض المناطق على رأسها محافظة كركوك، لافتًا إلى أن «تقارير المراقبين تؤكد حصول ذلك». وأوضح أن «إجراء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحقيقًا والوصول إلى نتيجة سيمنع الشكوك في شرعية الانتخابات».
وأكد أهمية التحقيق في ادعاءات حصول تزوير بالانتخابات في كركوك من أجل سلامة انتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها في 22 كانون الأول المقبل. من جهتها اعلنت أربعة أحزاب كردية هي كل من التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، وحركة التغيير، والجماعة الإسلامية الكردستانية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني. انه “ومنذ يومين تسلم مكتب المفوضية في السليمانية وعبر ممثله في بغداد نسخاً من التصويت الالكتروني مطبوعة على أقراص للخزن الالكتروني ولكن لسبب غير معلوم يماطل المكتب في تسليم تلك النسخ الى ممثلي الأطراف السياسية”.
وتابعت ان ” هناك محاولات للتلاعب بالنسخ المرسلة، و المفوضية العليا تتحمل مسؤولية ما يجري لصمتها . فيما قال أكد المستشار الإعلامي بمكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أن الوفود الكردية في بغداد تستطلع آراء القوى الفائزة بالانتخابات وبرامجها وتطلعاتها، وفيما بين أن الكرد سيتعاملون مع الكتلة القادرة على حل المشاكل مع الإقليم وتحقيق أهدافه في «الشراكة الحقيقية»، أكد أن هوية رئيس جمهورية العراق المقبل تخضع للتوافق بين المكونات العراقية الرئيسة، فضلاً عن كونها موضع تباحث بين حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني لتشكيل ائتلاف أو كتلة كردستانية في بغداد. وقال محمود، لـ»الزمان»، إن من «السابق لأوانه حالياً التحدث عن تكتل أو تحالف بين القوى الفائزة بالانتخابات العراقية في 12 مايو الحالي»، مشيراً إلى أن الوفد الكردستاني الذي يزور بغداد «يستطلع آراء الكتل والأحزاب الفائزة وبرامجها وتطلعاتها، وقد أجرى فعلاً سلسلة لقاءات مكثفة مع العديد من الزعماء السياسيين وفي مقدمتهم السيد مقتدى الصدر، نوري المالكي، هادي العامري، عمار الحكيم وحيدر العبادي». وتوقع محمود إمكانية «رسم خارطة تحالفات قريباً على ضوء ما تعلنه المرجعية السياسية في إقليم كردستان وأن الإقليم وفعالياته السياسية لاسيما الحزب الأكبر، الديمقراطي، ستتعامل مع الكتلة التي تعمل بنحو جدي على حل المشاكل مع الإقليم وتحقيق أهدافه في الشراكة الحقيقية»، مبيناً أن مسألة المناصب وتوزيعها «ليست بالأمر المهم في هذه المرحلة خاصة بعد التصدع الكبير الذي أصاب العلاقات بين بغداد وأربيل بسبب الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد الإقليم». وبشأن مدى صحة ترشيح الحزب الديمقراطي، عضو مكتبه السياسي، هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية قال ”جزءاً من التوافق بين المكونات العراقية الثلاثة الرئيسة، أي الشيعة والسنة والكرد»، مستدركاً لكن «هوية الرئيس السياسية، سواء كان من الديمقراطي أو الاتحاد الوطني، وتولي قيادات الحزبين بعض المناصب القيادية والسياسية في العراق أو الإقليم، ستترك للمباحثات الجارية بينهما لتشكيل ائتلاف أو كتلة كردستانية في بغداد».
ولفت الى إنّ الشيء الرسمي الوحيد بين حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني هو «اتفاقهما في عام 2006 الذي تولى بموجبه الرئيس الراحل جلال طلباني، رئاسة العراق، فيما تولى مسعود بارزاني رئاسة الإقليم»، وتابع إما الآن فقد «تغيرت الأمور على الأرض ورحل الرئيس طالباني، ورفض الرئيس بارزاني التمديد له بعد انتهاء ولايته، وعلق منصب رئاسة الإقليم حتى إجراء الانتخابات الكردستانية نهاية سبتمبر المقبل». ورداً على سؤال لـ»الزمان» عن فحوى الرسالة التي يوجهها لقوى المعارضة الكردية، قال مستشار بارزاني، إنه «ما لم يتبلور لدى تلك القوى مفهوم رفيع للمواطنة يجعلها تقف تحت مظلة المصالح العليا للإقليم، لن تكون معارضة مرحباً بها لا من الشارع الكردستاني، ولا من الحزبين الرئيسين اللذان إكتسحا صناديق الاقتراع، وفي مقدمتهم الديمقراطي».