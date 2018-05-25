اطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أربع‭ ‬سعوديات‭ ‬ناشطات‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وحبس‭ ‬ناشط‭ ‬آخر

دبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬

أطلقت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬سراح‭ ‬أربع‭ ‬ناشطات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬لكنها‭ ‬أوقفت‭ ‬ناشطا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬اعتقالات‭ ‬طالت‭ ‬آخرين‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬السماح‭ ‬للنساء‭ ‬بقيادة‭ ‬السيارة،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬ناشطون‭ ‬الجمعة‭. ‬أطلق‭ ‬سراح‭ ‬ولاء‭ ‬آل‭ ‬شُبر‭ ‬التي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬بعد‭ ‬الإفراج‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬ناشطات‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬ناشطاً‭ ‬معظمهم‭ ‬نساء‭ ‬أوقفوا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة‭ ‬ويطالبون‭ ‬بإلغاء‭ ‬ولاية‭ ‬الرجل‭ ‬على‭ ‬المرأة‭. ‬وأكد‭ ‬ناشطون‭ ‬ومنظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬الخميس‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬عائشة‭ ‬المانع‭ ‬وحصة‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬ومديحة‭ ‬العجروش‭ ‬وجميعهن‭ ‬كبيرات‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬القيادة‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬اعتقلت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الخميس‭ ‬محمد‭ ‬البجادي‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬جمعية‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬القليلة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬وقالت‭ ‬سماح‭ ‬حديد‭ ‬مديرة‭ ‬الحملات‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬توقيف‭ ‬البجادي‭ ‬‮«‬يعني‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬تواصل‭ ‬حملتها‭ ‬على‭ ‬ناشطي‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬إنه‭ ‬تطور‭ ‬مقلق‭ ‬ونحن‭ ‬ندعو‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬البجادي‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬قال‭ ‬الناشطون‭ ‬أنها‭ ‬مختصة‭ ‬بقضايا‭ ‬‮«‬الارهاب‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬أفرج‭ ‬عنه‭ ‬لاحقا‭. ‬وهو‭ ‬سجن‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬ونفذ‭ ‬إضرابا‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬استمر‭ ‬أسابيع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أوقف‭ ‬بتهمة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬احتجاج‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬وفق‭ ‬ناشطين‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬عن‭ ‬السلطات‭ ‬بشأن‭ ‬توقيفه‭. ‬ودون‭ ‬ذكر‭ ‬أسماء‭ ‬المعنيين،‭ ‬اتهمت‭ ‬اجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬السعودية‭ ‬السبت‭ ‬الناشطات‭ ‬المعتقلات‭ ‬باقامة‭ ‬‮«‬علاقات‭ ‬مشبوهة‭ ‬مع‭ ‬أطراف‭ ‬أجنبية‮»‬‭ ‬وتقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬‮«‬لعناصر‭ ‬معادية‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭ ‬وبمحاولة‭ ‬المساس‭ ‬بأمن‭ ‬المملكة‭ ‬واستقرارها‭. ‬ونددت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬بهذه‭ ‬التقارير‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬تشهير‭ ‬تقشعر‭ ‬لها‭ ‬الأبدان‮»‬‭. ‬تمثل‭ ‬المعتقلات‭ ‬وفقا‭ ‬لنشطاء،‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬الناشطات‭ ‬فمن‭ ‬بينهن‭ ‬لُجين‭ ‬الهذلول‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عاماً،‭ ‬والتي‭ ‬احتُجزت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬يوماً‭ ‬لمحاولة‭ ‬دخول‭ ‬المملكة‭ ‬وهي‭ ‬تقود‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعزيزة‭ ‬اليوسف‭ ‬الأستاذة‭ ‬المتقاعدة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬بالرياض‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬مصير‭ ‬المعتقلين‭ ‬غير‭ ‬واضح‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬عكاظ‮»‬‭ ‬المؤيدة‭ ‬للحكومة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المعتقلين‭ ‬قد‭ ‬يواجهون‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬سنة‭.‬

وأعرب‭ ‬مركز‭ ‬الخليج‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬الهذلول‭ ‬في‭ ‬العزل،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الناشطات‭ ‬الأكثر‭ ‬صراحة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬رأيها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬ناشطون‭ ‬آخرون‭ ‬إن‭ ‬المحتجزين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الاتصال‭ ‬بمحامين‭ ‬ولا‭ ‬يُعرف‭ ‬مكان‭ ‬وجودهم‭.‬

وقالت‭ ‬سارة‭ ‬ليا‭ ‬ويتسن،‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقسم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش،‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬نفسه‭ ‬بصفته‭ ‬مصلحاً‭ ‬عندما‭ ‬يتحدث‭ ‬امام‭ ‬الحلفاء‭ ‬والمستثمرين‭ ‬الغربيين،‭ ‬أن‭ ‬يشكر‭ ‬النشطاء‭ ‬على‭ ‬مساهماتهم‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬