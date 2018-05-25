الجيش‭ ‬السوري‭ ‬يلقي‭ ‬منشورات‭ ‬فوق‭ ‬درعا‭ ‬تمهيدا‭ ‬لعملية‭ ‬عسكرية

درعا – بيروت – الزمان
ألقت القوات السورية الجمعة منشورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذر من عملية عسكرية وشيكة وتدعو المقاتلين المعارضين إلى إلقاء السلاح، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. في اطار توقعات بأن المعركة الاخيرة قبل ادلب ستكون درعا المتداخلة في حدودها مع الاردن وذات التداخل الجغرافي مع وادي حوران العميق .
وأتى ذلك التحرك بالتزامن مع إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى محيط درعا . ولا يوجد تنظيم داعش في درعا في حين لا تزال المعارضة المسلحة موجودة ، وهي ذات طابع عشائري من ابناء المنطقة من الصعب معاملتهم مثل الغوطة . وطبعت على إحدى المنشورات صورة مقاتلين قتلى مرفقة بتعليق «لا تكن كهؤلاء. هذه هي النهاية الحتمية لكل من يصر على الاستمرار في حمل السلاح (…) اترك سلاحك قبل فوات الأوان».
وكتب على منشور آخر، نقله المرصد، «أمامك خياران، إما الموت الحتمي أو التخلي عن السلاح، رجال الجيش العربي السوري قادمون، اتخذ قرارك قبل فوات الأوان». وتوجهت المنشورات إلى أهالي درعا تدعوهم لمشاركة الجيش في «طرد الإرهابيين». ووقعت باسم «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «تلك المنشورات تضع الفصائل أمام خيارين، التسوية أو الحسم العسكري»، ولذلك تدعو إلى الاستفادة من تجربة الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات معقل الفصائل المعارضة الأبرز قرب دمشق قبل خروجهم منها الشهر الماضي اثر عملية عسكرية تلاها اتفاق إجلاء. وتسيطر فصائل معارضة تعمل تحت مظلة النفوذ الأردني والأميركي، على سبعين في المئة من محافظة درعا وعلى أجزاء من المدينة مركز المحافظة بحسب المرصد.
وتتواجد الفصائل المعارضة عملياً في المدينة القديمة الواقعة في القسم الجنوبي من درعا فيما تحتفظ قوات النظام بسيطرتها على الجزء الاكبر شمالاً، حيث الأحياء الحديثة ومقرات مؤسسات الدولة.
وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء في جنوب سوريا إحدى مناطق خفض التوتر التي نتجت عن محادثات استانا. واتفقت روسيا مع الولايات المتحدة والأردن في تموز/يوليو على وقف إطلاق النار فيها.