الجيش‭ ‬السوري‭ ‬يلقي‭ ‬منشورات‭ ‬فوق‭ ‬درعا‭ ‬تمهيدا‭ ‬لعملية‭ ‬عسكرية

درعا‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

ألقت‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬الجمعة‭ ‬منشورات‭ ‬فوق‭ ‬محافظة‭ ‬درعا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬وشيكة‭ ‬وتدعو‭ ‬المقاتلين‭ ‬المعارضين‭ ‬إلى‭ ‬إلقاء‭ ‬السلاح،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬في‭ ‬اطار‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬المعركة‭ ‬الاخيرة‭ ‬قبل‭ ‬ادلب‭ ‬ستكون‭ ‬درعا‭ ‬المتداخلة‭ ‬في‭ ‬حدودها‭ ‬مع‭ ‬الاردن‭ ‬وذات‭ ‬التداخل‭ ‬الجغرافي‭ ‬مع‭ ‬وادي‭ ‬حوران‭ ‬العميق‭ .‬

وأتى‭ ‬ذلك‭ ‬التحرك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إرسال‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬محيط‭ ‬درعا‭ . ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬درعا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المعارضة‭ ‬المسلحة‭ ‬موجودة‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬عشائري‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬معاملتهم‭ ‬مثل‭ ‬الغوطة‭ . ‬وطبعت‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬المنشورات‭ ‬صورة‭ ‬مقاتلين‭ ‬قتلى‭ ‬مرفقة‭ ‬بتعليق‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تكن‭ ‬كهؤلاء‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬النهاية‭ ‬الحتمية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬حمل‭ ‬السلاح‭ (…) ‬اترك‭ ‬سلاحك‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬منشور‭ ‬آخر،‭ ‬نقله‭ ‬المرصد،‭ ‬‮«‬أمامك‭ ‬خياران،‭ ‬إما‭ ‬الموت‭ ‬الحتمي‭ ‬أو‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬السلاح،‭ ‬رجال‭ ‬الجيش‭ ‬العربي‭ ‬السوري‭ ‬قادمون،‭ ‬اتخذ‭ ‬قرارك‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‮»‬‭. ‬وتوجهت‭ ‬المنشورات‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬درعا‭ ‬تدعوهم‭ ‬لمشاركة‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬‮«‬طرد‭ ‬الإرهابيين‮»‬‭. ‬ووقعت‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬المنشورات‭ ‬تضع‭ ‬الفصائل‭ ‬أمام‭ ‬خيارين،‭ ‬التسوية‭ ‬أو‭ ‬الحسم‭ ‬العسكري‮»‬،‭ ‬ولذلك‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬لسنوات‭ ‬معقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الأبرز‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬قبل‭ ‬خروجهم‭ ‬منها‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬اثر‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬تلاها‭ ‬اتفاق‭ ‬إجلاء‭. ‬وتسيطر‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬تعمل‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬النفوذ‭ ‬الأردني‭ ‬والأميركي،‭ ‬على‭ ‬سبعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬درعا‭ ‬وعلى‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬مركز‭ ‬المحافظة‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وتتواجد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬عملياً‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬درعا‭ ‬فيما‭ ‬تحتفظ‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بسيطرتها‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الاكبر‭ ‬شمالاً،‭ ‬حيث‭ ‬الأحياء‭ ‬الحديثة‭ ‬ومقرات‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭.‬

وتشكل‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬درعا‭ ‬والقنيطرة‭ ‬والسويداء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا‭ ‬إحدى‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬التي‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬محادثات‭ ‬استانا‭. ‬واتفقت‭ ‬روسيا‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والأردن‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬فيها‭.‬