الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬وبوتين‭: ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬يفت‭ ‬لإنقاذه‭ ‬

بومبيو‭: ‬أوروبا‭ ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬شيئاً‭ ‬ضد‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيرانية

سان‭ ‬بطرسبورغ‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فيينا‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬يفت‭ ‬بعد‭ ‬لانقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬ايران،‭ ‬ورأى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منفتحا‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬رغم‭ ‬انسحابه‭ ‬منه‭.‬فيما‭ ‬اتهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬البلدان‭ ‬الاوروبية‭ ‬الخميس‭ ‬بأنها‭ ‬لم‭ ‬‮«‬تفعل‭ ‬شيئا‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬وعودها‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التصدي‭ ‬للبرنامج‭ ‬الايراني‭ ‬للصواريخ‭ ‬الباليستية‭.‬

واعلن‭ ‬بومبيو‭ ‬امام‭ ‬لجنة‭ ‬برلمانية‭ ‬‮«‬قال‭ ‬لنا‭ ‬الاوروبيون،‭ ‬وهذا‭ ‬صحيح،‭ ‬انهم‭ ‬مستعدون‭ ‬للقيام‭ ‬بشيء‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الصواريخ،‭ ‬وخلال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬لم‭ ‬يفعلوا‭ ‬شيئا،‭ ‬لا‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬سان‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬لا‭ ‬يغلق‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬المفاوضات،‭ ‬إنه‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أموراً‭ ‬كثيرة‭ ‬لا‭ ‬تروق‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭ ‬ولكنه‭ ‬لا‭ ‬يستبعد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ (…) ‬يبدو‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‮»‬‭.‬

وندد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بانسحاب‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬واعلانه‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬عليها‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬شركاتها‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الى‭ ‬التقارب‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬والسعي‭ ‬معها‭ ‬ومع‭ ‬بكين‭ ‬لانقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتفادي‭ ‬دفع‭ ‬ايران‭ ‬الى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬التزامها‭ ‬وقف‭ ‬مساعيها‭ ‬لحيازة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تعزل‭ ‬ترامب‭.‬

ولكن‭ ‬بوتين‭ ‬قال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أظن‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬خسر‭. ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬هو‭ ‬يفي‭ ‬بوعوده‭ ‬الانتخابية‭. ‬بالتالي،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬السياسة‭ ‬الداخلية،‭ ‬لقد‭ ‬كسب‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬عقدت‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬اجتماعا‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬الجمعة‭ ‬لاستعراض‭ ‬نتائج‭ ‬الجهود‭ ‬الايلة‭ ‬لانقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬والذي‭ ‬قالت‭ ‬ايران‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بات‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفاجئ‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

واللقاء‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والمانيا،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬ايران،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ايار‭/‬مايو‭.‬

ويعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬الذي‭ ‬ابرم‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سلفه‭ ‬باراك‭ ‬اوباما،‭ ‬ليس‭ ‬متشددا‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭ ‬لكبح‭ ‬تطلعات‭ ‬ايران‭ ‬النووية‭.‬

كما‭ ‬يعتبر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭.‬

وقبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬رفض‭ ‬مسؤول‭ ‬ايراني‭ ‬بارز‭ ‬اي‭ ‬محاولة‭ ‬لربط‭ ‬الاتفاق‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬التحرك‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬بقضايا‭ ‬اخرى‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬‮«‬خسارة‭ +‬خطة‭ ‬التحرك‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‭+ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬القضايا‭ ‬الاخرى‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المجدي‭ ‬للاوروبيين‭ ‬السعي‭ ‬‮«‬لاسترضاء‮»‬‭ ‬ترامب‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الان‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة،‭ ‬إنه‭ ‬يحتضر‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬إن‭ ‬الاوروبيين‭ ‬وعدوا‭ ‬ايران‭ ‬ب»صفقة‭ ‬اقتصادية‮»‬‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالنسبة‭ ‬لايران‭ ‬رغم‭ ‬إعادة‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭.‬

وكانت‭ ‬ايران‭ ‬تتوقع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الصفقة‭ ‬بنهاية‭ ‬ايار‭/‬مايو،‭ ‬بحسب‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬اضاف‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬أمامها‭ ‬‮«‬اسابيع‭ ‬قليلة‮»‬‭ ‬فقط‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬الانسحاب‭ ‬منه‭.‬

وأبدى‭ ‬المندوب‭ ‬الروسي‭ ‬ميخائيل‭ ‬اوليانوف‭ ‬تفاؤلا‭ ‬بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬كل‭ ‬الفرص‭ ‬للنجاح‭ ‬شرط‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬الارادة‭ ‬السياسية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬اقول‭ ‬إن‭ ‬خطة‭ ‬التحرك‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‭ ‬مكسب‭ ‬دولي‭ ‬كبير‭. ‬ليس‭ ‬ملكا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بل‭ ‬ملك‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬كله‮»‬‭.‬