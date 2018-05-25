الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬وبوتين‭: ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬يفت‭ ‬لإنقاذه‭ ‬

بومبيو: أوروبا لم يفعل شيئاً ضد الصواريخ الإيرانية
سان بطرسبورغ-(أ ف ب) – فيينا – واشنطن – الزمان
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ان الوقت لم يفت بعد لانقاذ الاتفاق النووي مع ايران، ورأى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال منفتحا على المفاوضات رغم انسحابه منه.فيما اتهم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو البلدان الاوروبية الخميس بأنها لم «تفعل شيئا» رغم وعودها من اجل التصدي للبرنامج الايراني للصواريخ الباليستية.
واعلن بومبيو امام لجنة برلمانية «قال لنا الاوروبيون، وهذا صحيح، انهم مستعدون للقيام بشيء ما في موضوع الصواريخ، وخلال ثلاث سنوات، لم يفعلوا شيئا، لا شيء».
وقال بوتين خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي إن «الرئيس الأميركي لا يغلق الباب أمام المفاوضات، إنه يقول إن هناك أموراً كثيرة لا تروق له في هذه الوثيقة ولكنه لا يستبعد التوصل إلى اتفاق مع إيران (…) يبدو لي أن الفرصة لا تزال قائمة».
وندد الاتحاد الأوروبي بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع ايران واعلانه عن إعادة فرض العقوبات عليها نظراً لما لها من تأثيرات سلبية على شركاتها الناشطة في إيران.
وهو ما دفع الأوروبيين الى التقارب من موسكو والسعي معها ومع بكين لانقاذ الاتفاق وتفادي دفع ايران الى التخلي عن التزامها وقف مساعيها لحيازة السلاح النووي.
وبدا أن هذه الجهود تعزل ترامب.
ولكن بوتين قال «لا أظن أن ترامب خسر. قبل كل شيء هو يفي بوعوده الانتخابية. بالتالي، من منطلق السياسة الداخلية، لقد كسب بطريقة ما».
فيما عقدت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الايراني اجتماعا في فيينا الجمعة لاستعراض نتائج الجهود الايلة لانقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي قالت ايران إنه «بات في العناية المركزة» بعد انسحاب الولايات المتحدة المفاجئ منه في وقت سابق من هذا الشهر.
واللقاء هو الأول الذي يجمع الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا، بناء على طلب ايران، في غياب الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في الثامن من ايار/مايو.
ويعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الاتفاق مع ايران الذي ابرم في عهد سلفه باراك اوباما، ليس متشددا بما فيه الكفاية لكبح تطلعات ايران النووية.
كما يعتبر ان هذا الاتفاق لا يمنع ايران من تطوير برنامج صواريخ بالستية او من التدخل في النزاعات في منطقة الشرق الاوسط من سوريا الى اليمن.
وقبل الاجتماع في فيينا رفض مسؤول ايراني بارز اي محاولة لربط الاتفاق المعروف باسم «خطة التحرك الشاملة المشتركة» بقضايا اخرى قائلا إن ذلك يعني «خسارة +خطة التحرك الشاملة المشتركة+ ويمكن أن يجعل القضايا الاخرى أكثر تعقيدا» مضيفا إنه من غير المجدي للاوروبيين السعي «لاسترضاء» ترامب. وقال «لدينا الان اتفاق في غرفة العناية المركزة، إنه يحتضر».
واضاف إن الاوروبيين وعدوا ايران ب»صفقة اقتصادية» للحفاظ على مزايا الاتفاق بالنسبة لايران رغم إعادة تطبيق العقوبات الاميركية.
وكانت ايران تتوقع الحصول على الصفقة بنهاية ايار/مايو، بحسب المسؤول الذي اضاف ان ايران أمامها «اسابيع قليلة» فقط قبل اتخاذ قرار بشأن البقاء في الاتفاق أو الانسحاب منه.
وأبدى المندوب الروسي ميخائيل اوليانوف تفاؤلا بعد الاجتماع قائلا «لدينا كل الفرص للنجاح شرط ان تكون لدينا الارادة السياسية».
واضاف «يجب أن اقول إن خطة التحرك الشاملة المشتركة مكسب دولي كبير. ليس ملكا للولايات المتحدة، بل ملك المجتمع الدولي كله».