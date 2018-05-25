استفتاء‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬حول‭ ‬الاجهاض

دبلن – الزمان
توجه الإيرلنديون الجمعة الى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول السماح بالإجهاض تبدو نتائج التصويت فيه متقاربة نظراً لتجذر التقاليد الكاثوليكية، رغم ما شهدته البلاد من تطور في مجال المعايير الاخلاقية بعد ثلاث سنوات من تشريع زواج المثليين.
وادلى الرئيس الايرلندي مايكل هيغينز بصوته في مستشفى سانت ماري في فينيكس بارك في دبلن قرب مقر اقامته الرسمي.
وقال رئيس الوزراء ليو فارادكار الذي يؤيد الاصلاح، اثناء الادلاء بصوته ان «نتيجة الاستفتاء غير محسومة سلفا».
وعلى الناخبين الثلاثة ملايين ونصف مليون الاجابة عن سؤال بشأن الغاء التعديل الثامن للدستور الإيرلندي الذي يحظر الاجهاض.
والجمعة توافد الناخبون الى مراكز الاقتراع في المناطق الريفية التقليدية والمدن الكبرى.
وقال كريس غارفن (20 عاما) الذي يعمل في الموارد البشرية «المسألة في غاية الاهمية واعتقد انها ستؤثر على حياة الجميع».
ويأتي الاستفتاء قبل ثلاثة اشهر من زيارة البابا ، وبعد ثلاث سنوات على تصويت ايرلندا لتشريع زواج المثليين رغم معارضة الكنيسة.
وقالت بيليندا نوغنت (43 عاما) الناشطة الاجتماعية «مجرد ان يعتبر حصول شخص على علاج طبي في ايرلندا غير مشروع وان يضطر للسفر الى الخارج وان يشعر بالعار والعزلة امر يثير الصدمة».
ويحظر التعديل الثامن للدستور الإيرلندي الاجهاض واعتمد في 1983 وظل سارياً حتى العام 2013 عندما أقر إصلاح آخر يسمح بالاجهاض في حالات استثنائية.ومنذ 1983 توجهت 170 الف ايرلندية الى الخارج للاجهاض.