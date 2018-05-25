استفتاء‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬حول‭ ‬الاجهاض

دبلن‭ – ‬الزمان‭ ‬

توجه‭ ‬الإيرلنديون‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬حول‭ ‬السماح‭ ‬بالإجهاض‭ ‬تبدو‭ ‬نتائج‭ ‬التصويت‭ ‬فيه‭ ‬متقاربة‭ ‬نظراً‭ ‬لتجذر‭ ‬التقاليد‭ ‬الكاثوليكية،‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعايير‭ ‬الاخلاقية‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تشريع‭ ‬زواج‭ ‬المثليين‭.‬

وادلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الايرلندي‭ ‬مايكل‭ ‬هيغينز‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬سانت‭ ‬ماري‭ ‬في‭ ‬فينيكس‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬دبلن‭ ‬قرب‭ ‬مقر‭ ‬اقامته‭ ‬الرسمي‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ليو‭ ‬فارادكار‭ ‬الذي‭ ‬يؤيد‭ ‬الاصلاح،‭ ‬اثناء‭ ‬الادلاء‭ ‬بصوته‭ ‬ان‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬غير‭ ‬محسومة‭ ‬سلفا‮»‬‭.‬

‭ ‬وعلى‭ ‬الناخبين‭ ‬الثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬الاجابة‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬الغاء‭ ‬التعديل‭ ‬الثامن‭ ‬للدستور‭ ‬الإيرلندي‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬الاجهاض‭.‬

والجمعة‭ ‬توافد‭ ‬الناخبون‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬التقليدية‭ ‬والمدن‭ ‬الكبرى‭.‬

وقال‭ ‬كريس‭ ‬غارفن‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬‮«‬المسألة‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الاهمية‭ ‬واعتقد‭ ‬انها‭ ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬الاستفتاء‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬البابا‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تصويت‭ ‬ايرلندا‭ ‬لتشريع‭ ‬زواج‭ ‬المثليين‭ ‬رغم‭ ‬معارضة‭ ‬الكنيسة‭.‬

وقالت‭ ‬بيليندا‭ ‬نوغنت‭ (‬43‭ ‬عاما‭) ‬الناشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬‮«‬مجرد‭ ‬ان‭ ‬يعتبر‭ ‬حصول‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬وان‭ ‬يضطر‭ ‬للسفر‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬وان‭ ‬يشعر‭ ‬بالعار‭ ‬والعزلة‭ ‬امر‭ ‬يثير‭ ‬الصدمة‮»‬‭.‬

ويحظر‭ ‬التعديل‭ ‬الثامن‭ ‬للدستور‭ ‬الإيرلندي‭ ‬الاجهاض‭ ‬واعتمد‭ ‬في‭ ‬1983‭ ‬وظل‭ ‬سارياً‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬عندما‭ ‬أقر‭ ‬إصلاح‭ ‬آخر‭ ‬يسمح‭ ‬بالاجهاض‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬استثنائية‭.‬ومنذ‭ ‬1983‭ ‬توجهت‭ ‬170‭ ‬الف‭ ‬ايرلندية‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬للاجهاض‭.‬