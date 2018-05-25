مصطفى علوش القيادي بتيارالمستقبل اللبناني لـ (الزمان): أخطاء ادارة التيار والمستجدات الاقليمية وراء تراجعنا في الانتخابات

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

شهدت‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬اللبنانية‭ ‬التى‭ ‬اجريت‭ ‬مؤخرا‭ ‬فوز‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وحلفائه‭ ‬على‭ ‬اكثرية‭ ‬المقاعد‭ ‬البرلمانية‭ ‬وعن‭ ‬انعكاسات‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانيه‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬الاوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬والامنية‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬مصطفى‭ ‬علوش‭ ‬القيادي‭ ‬بتيار‭ ‬المستقبل‭ ‬اللبنانى‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬الاسباب‭ ‬التى‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بالاغلبية‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬؟

لمن‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬فإن‭ ‬الدستور‭ ‬اللبناني‭ ‬الطائفي‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬ببناء‭ ‬أكثرية‭ ‬نيابية‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬الطوائف‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الكتلة‭ ‬الشيعية‭ ‬بأكملها‭ ‬هي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬البرلمان‭ ‬وقد‭ ‬نال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬أمل‭ ‬26‭ ‬نائبا،‭ ‬وإن‭ ‬حسبنا‭ ‬عدد‭ ‬حلفاء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬طوائف‭ ‬أخرى‭ ‬فإن‭ ‬العدد‭ ‬يقارب‭ ‬ثلث‭ ‬البرلمان،‭ ‬أما‭ ‬الباقي‭ ‬فيتوزعه‭ ‬تيار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬وتيار‭ ‬المستقبل‭ ‬والقوات‭ ‬اللبنانية‭ ‬ووليد‭ ‬جنبلاك‭ ‬وشخصيات‭ ‬مستقلة‭. ‬بالتأكيد‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬خلط‭ ‬الأوراق‭ ‬بالنسبة‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬كتل‭ ‬أخرى‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬الأكثرية‭ ‬البرلمانية‭ ‬وذلك‭ ‬سيكون‭ ‬بنءا‭ ‬على‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تطرح‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭.‬

‭- ‬وماهى‭ ‬اسباب‭ ‬تراجع‭ ‬تيار‭ ‬المستقبل‭ ‬؟

لقد‭ ‬تعرض‭ ‬تيار‭ ‬المستقبل‭ ‬لعدة‭ ‬نكسات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬تعود‭ ‬لأسباب‭ ‬شتى‭ ‬منها‭ ‬سياسي‭ ‬ومنها‭ ‬أمني‭ ‬وبعضها‭ ‬مادي‭ ‬وبعضها‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التيار،‭ ‬لكن‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬التراجع‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للذي‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬سورية‭ ‬وتراجع‭ ‬دور‭ ‬السعودية‭ ‬والإنطباع‭ ‬الخاطئبأن‭ ‬معسكر‭ ‬الممانعة‭ ‬منصتر‭ ‬بشكل‭ ‬حاسم‭ ‬وإحساس‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بالوهن‭ ‬وبالتنالي‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬تيار‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬المواجهة‭. ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬القانون‭ ‬النسبي‭ ‬مكن‭ ‬التيار‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬21‭ ‬نائبا‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬كتلة‭ ‬برلمانية‭.‬

‭ – ‬وماهي‭ ‬انعكاسات‭ ‬فوز‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بتلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬الاوضاع‭ ‬السياسيه‭ ‬اللبنانيه‭ ‬؟

ثقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬لا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الثقل‭ ‬البرلماني‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬تعطيل‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬سيادي‭ ‬برلماني‭ ‬أو‭ ‬دستوري‭ ‬ولكن‭ ‬وجوده‭ ‬الأكبر‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النواب‭ ‬الحلفاء‭ ‬سيضعه‭ ‬حتما‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الأقدر‭ ‬على‭ ‬تعطيل‭ ‬أي‭ ‬خيار‭ ‬قد‭ ‬يعتبره‭ ‬مضر‭ ‬بوجود‭ ‬سلاحه،‭ ‬لكن‭ ‬الأمور‭ ‬ليست‭ ‬بهذه‭ ‬البساطة‭ ‬فلبنان‭ ‬بلد‭ ‬صغير‭ ‬وهناك‭ ‬قرارات‭ ‬لدول‭ ‬وازنة‭ ‬لمحاصرة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ووضع‭ ‬قياداته‭ ‬الأساسية‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬العقوبات،‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬التسويات‭ ‬والتواضع‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عقوبات‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬بحكم‭ ‬هيمنة‭ ‬الحزب‭ ‬على‭ ‬قراراته‭ ‬السياسية‭ ‬والحكومية‭.‬

– وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬يعمل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬توريط‭ ‬الجيش‭ ‬اللبنانى‭ ‬فى‭ ‬ملفات‭ ‬خارجيه‭ ‬خاصة‭ ‬الملف‭ ‬السورى‭ ‬؟

لقد‭ ‬حاول‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬زج‭ ‬الجيش‭ ‬الببناني‭ ‬في‭ ‬أتون‭ ‬الحرب‭ ‬السورية‭ ‬ونجح‭ ‬جزئيا‭ ‬،‭ ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ربما‭ ‬أصبح‭ ‬وراءنا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبدلت‭ ‬المعطيات‭ ‬السورية‭ ‬وعمليا‭ ‬نهاية‭ ‬داعش‭ ‬والنصرة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ولا‭ ‬أظن‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬سيتحرك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قرار‭ ‬للحكومة‭ ‬بخصوص‭ ‬اللجوء‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬هو‭ ‬أيضا‭ ‬تحت‭ ‬وصاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمواجهة‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬فإن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬يعرف‭ ‬حدوده‭.‬

‭ – ‬وما‭ ‬مستقبل‭ ‬الحكومه‭ ‬اللبنانيه‭ ‬القادمه‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬مستعدون‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومه‭ ‬ائتلافية‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬؟

تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬اليوم‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬المجهول‭ ‬لأسباب‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬تتعلق‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الجديد‭ ‬حيث‭ ‬ستحاول‭ ‬الكتل‭ ‬تنازع‭ ‬الوزارات‭ ‬لكن‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬كون‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واقع‭ ‬تحت‭ ‬مطرقة‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنسحب‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حكومة‭ ‬قد‭ ‬يشارك‭ ‬فيها،‭ ‬وهذا‭ ‬بالطبع‭ ‬سيضيف‭ ‬تعقيدا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭. ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بالنهاية‭ ‬لديه‭ ‬كتلة‭ ‬نيابية‭ ‬وسيطالب‭ ‬بالتوزير‭ ‬على‭ ‬الأرجح،‭ ‬المخرج‭ ‬للتملص‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بتولي‭ ‬حركة‭ ‬أمل‭ ‬الحقائب‭ ‬عنه‭.‬

‭- ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬التوتر‭ ‬القائم‭ ‬الان‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬هل‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بتوريط‭ ‬لبنان‭ ‬فى‭ ‬معركه‭ ‬عسكريه‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬لحساب‭ ‬ايران‭ ‬؟‭ ‬ام‭ ‬ستعمل‭ ‬اسرائيل‭ ‬لتوجيه‭ ‬ضربه‭ ‬واسعه‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬او‭ ‬سوريا‭ ‬؟

حزب‭ ‬الله‭ ‬هو‭ ‬ميليشيا‭ ‬عسكرية‭ ‬وجدت‭ ‬لخدمة‭ ‬مشروع‭ ‬ولاية‭ ‬الفقيه‭ ‬الإيراني،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬سيقوم‭ ‬حتما‭ ‬بمهمته‭ ‬حسب‭ ‬مصالح‭ ‬إيران‭ ‬وتوجيهات‭ ‬قيادة‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وسورية‭ ‬وستسهدفه‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

‭- ‬وكيف‭ ‬ترى‭ ‬تاثير‭ ‬ادراج‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الخليجيه‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬السعودية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬كمنظمه‭ ‬ارهابيه‭ ‬؟

حزب‭ ‬الله‭ ‬يعتبره‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬أصلا‭ ‬كمنظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬بناءا‭ ‬على‭ ‬معطيات‭ ‬محلية‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬اغتيال‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري،‭ ‬وعلا‭ ‬قة‭ ‬لبنان‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وبالأخص‭ ‬السعودية،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تداعياته‭ ‬الخطرة‭ ‬على‭ ‬الإقتصاد‭ ‬اللبناني‭. ‬

‭ – ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬ماهي‭ ‬استعدادات‭ ‬تيار‭ ‬المستقبل‭ ‬للمرحله‭ ‬القادمه‭ ‬خاصة‭ ‬المحليات‭ ‬لتعويض‭ ‬تراجعه‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانيه‭ ‬؟

تيار‭ ‬المستقبل‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬سياسة‭ ‬تأمين‭ ‬القدر‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الإستقرار‭ ‬لتجنيب‭ ‬لبنان‭ ‬تداعيات‭ ‬العواصف‭ ‬الإقليمية‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬لمواجهة‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬عاجلا‭ ‬أم‭ ‬آجلا،‭ ‬هم‭ ‬اللبنانيين‭ ‬هو‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والإقتصاد‭ ‬وبالتالي‭ ‬نجاح‭ ‬التيار‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬في‭ ‬أولوياتنا‭ ‬التي‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭.‬