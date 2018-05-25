د.رضوان الحمادي رئيس مؤتمر رواد التنمية لـ (الزمان): غياب ثقافة التسامح تقود الى التطرف ونحتاج الى الازهر لجعل التقريب بين المذاهب عملاً مشتركاً

القاهرة – حوار – مصطفى عمارة
يعد الملف المذهبى من اخطر الملفات التى تواجه امتنا العربية والاسلامية ورغم عدم وجود اختلافات جوهرية بين اصحاب المذاهب فى وطننا العربى الا ان هناك قوى اقليمية ودولية حاولت استغلال الخلافات المذهبية التى تهدد امتنا بافدح الاخطار وفى محاولة لتسليط الضوء على هذا الملف كان للزمان هذا الحوار مع ا.د/ رضوان الحمادى صاحب امتياز الملف المذهبى وممثل رئيس الاتحاد الاوربي للتسويق والتنمية ورئيس مؤتمر رواد التنمية
- ما تفسيرك لتصاعد حاله الاحتقان المذهبي خاصه بين السنة و الشيعة في هذا التوقيت ؟ وهل تقف وراءه دوافع سياسيه ؟
يعتبر الوجود الشيعي في المنطقه منذو قرون عديدة وبنسب متفاوته بين الدول . ونتج هذا الاحتقان في الثمانيات بنشوب الحرب العراقية الايرانية وقد وقفت الدول العربية بجانب العراق للتصدي للخطر الايراني حينذاك ولعب الدور الاقتصادي كعامل اساسي مهم للتفرقة .كذلك هناك اسباب سياسية وهذا ما انتهجته الحكومه الايرانيه فقد اعتمدت على تقسيم الثروه والمناصب لمن ولائهم لها وضيقت الخناق على السنة رغم السماح لهم باقامه احزاب تدافع عن مصالحهم ولكن كان هذا شكليا اي امتصاص غضب ودغدغه مشاعر ولجأت الحكومه الايرانيه لسحب الجنسية من بعض المواطنين الشيعة ولعبت ايران دورا فعالا في هذا الصراع مما جعلها تحرم مواطنيها العيش الرغيد ودفعت باموالها الى المنطقه لشراء الذمم والولاءات مستغلة الفقر وضعف الوازع الديني نعم هناك دوافع سياسيه من هذا الاحتقان هدفه النفوذ .
- دعي الازهر خلال مرحلة الامام شلتوت الي احياء التغريب بين المذاهب فهل يتطلب الامر احياءه الان ؟
واجهت دعوة شيخ الازهر محمود شلتوت معارضة في وقتها بين السنه والشيعة وذالك يرجع للفهم القاصر بان هدفها الغاء المذاهب او دمجها مع بعض ولكن من وجهة نظري خاصة في هذا العصر كل ما نحتاجه العمل على قاعدة فن التعايش والاستفادة من الرأي والرأي الاخر تحت مظلة واحده وهي الكتاب والسُنة كون المذاهب متقاربة وتصب في قالب واحد
- وهل ترى ان الازهر هي افضل جهة لاعادة احياء هذا الحوار ؟
يعتبر الازهر الشريف منارة للاسلام وهو الرائد في التقريب بين الاديان والمذاهب وهو يمثل الوسطية ونحن بحاجة ماسه وخاصة في هذه الظروف الحالكة الى ان يعود الازهر بدوره وريادته لاجل تحويل التقريب الى فكره وعمل مشترك لاجل ازالة كل الحواجز النفسيه ويصحح المفاهيم الرئيسبه بين الشيعه والسنه ضمن استراتيجيه فتح الباب امام اسلام واحد والدعوة الى الترغيب لا التهديد ونشر المحبه والسلام
- وما هي رؤيتك لأفضل الشروط حتي يؤتي هذا الحوار ثماره ؟
الوحدة الاسلامية هي مطلب الجميع ولكننا امام معركه فكريه بين السنه والشيعه لذا فاننا بحاجة ماسة الى ثقافة وتوعية فكرية سليمة خاصة ونحن بعصر الثورة الالكترونية وان اغلب ثقافة هذا الجيل ثقافه هشه بمعنى ثقافة قص ولصق ولاننا نؤمن بحوار الاديان فكيف بطرفي السنه والشيعه لذا علينا عدم الاكتفاء بمجرد التحذير من اختراق.
- وما هي تفسيركم لتنامي ظاهرة التطرف الديني والارهاب خلال المرحلة الماضيه ؟
هناك اسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وفكرية وايدلوجية لان الغالبية في مجتمعاتنا العربية هم فقراء وعاطلون عن العمل وبسبب عدم وجود ثقافة التسامح سواء كانت في البيت او المدرسة او الجامعة او المسجد قد تبني رؤية خاطئة لحل المشاكل الداخليه والخارجيه وهذا ساعد على تنمية التطرف والارهاب بين الشباب كذالك اسباب التعليم ونشر ثقافة الاستعلاء والتصنيف فالتطرف يعني المغالاه والافراط وهو مجموعة من المعتقدات والافكار التي تجاوزت الاعتبارات الاجتماعيه والسياسيه اما الارهاب فهو الحاق الضرر بالبيئه والمرافق والهدف واحد بين التطرف والارهاب
- وكيف يمكن مواجهه تلك الظاهرة ؟
نشر مفهوم المواطنه الصالحه متمثلة بمعرفة الفرد حقوقه وواجباته تعزيز مفاهيم واسس التنوع الاجتماعي والثقافي والعمل على ترسيخ الحريات تطوير الاطر التربويه والتعليميه واعادة النظر في المناهج المدرسيه والجامعيه القدرة على خلق قيم الحداثه والتسامح واليمقراطيه دور الاعلاك الذي يدخل كل بيت فهو بحاجه ماسه الى اعادة توجهاته في هذه المرحله
- وهل ترى ان تنامي تلك الظاهرة وراء ظاهره الاسلام فوبيا التي انتشرت في اوروبا ؟ ام ان هناك دولاً معاديه تسعي الي نشر تلك الظاهرة ؟
ليس شرطا ان يكون الناس كلهم على منهج واحد لكن الدعوة الى التفاهم والتعايش وجعل المشتركات ادوات التقاء وتعاون وترك الخلاف الديني والسياسي لانه المغذي الرئيسي للتطرف والارهاب صحيح ان الاسلاموفوبيا كان قبل مرحله التطرف مجرد نظريه لكن بعد موجة التطرف التي ظربت اوربا ومنطقة الشرق الاوسط والعالم بان تحول الاسلاموفوبيا من نظرية الى تطرف لان الارهاب لا يحكمه نطاق جغرافي واحد كما يعتقد بعض اصحاب اسلاموفوبيا بينما الارهاب محكوم بعالم افتراضي لا حدود له بالفعل هناك دور اساسي لبعض الدول في تنامي ظاهره التطرف والارهاب مستغلة نقص الوعي الثقافي والفقر والجوع والحاجه وما هذه التنظيمات التي ظهرت للعلن بممارستها كافة انواع الارهاب ما هي الا صناعة دول عظمى لها اهدافها في زعزعة الامن والاستقرار في النطقة حيث لا يخفى على احد ذالك
- وهل يتطلب الامر اعاده احياء الحوار الاسلامي المسيحي ؟
يعتبر الحوار الاسلامي المسيحي وان كان امرا هاما للغايه الا انه في الحقيقه لم يصل ليكون ظروره حضاريه لا غنى عنها لكن والحق يقال ان مثل هذا الحوار قد يصبح ضروره ملحه لمناقشه قضايانا المشركه على نحو ايجابي ويقود هذا الحوار الى وحده الحقيقة الانسانيه رغم تنوعها وان لا يكون مفهوم الحوار هو المصافحه والاحضان والكلمات والتصريحات امام وسائل الاعلام بل يفهم ان الحوار كونه واجب ديني ومهمه علميه
- طالب البعض بضروره العمل علي تجديد الخطاب الديني فما هي وجهه نظرك ؟ وما هي شروط نجاحه ؟
يعتبر الخطاب الديني هو اللاعب الاساسي اما في صلاح المجتمع او انتكاسته لذا مر الخطاب الديني في فتره من الفترات وبسبب انعدام الرقابه المستدامه وقلة الحس الامني الذي ساهم وبشكل كبير بنمو جماعات فهمت الدين الفهم الخاطي واضرت بمجتمعاتها.