حوار‭ ‬مع‭ ‬أول‭ ‬صاحبة‭ ‬مصنع‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬تقع‭ ‬ضحية‭ ‬لقرار‭ ‬ترامب

طهران‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كافحت‭ ‬ليلى‭ ‬دانشفار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬يهيمن‭ ‬عليه‭ ‬الرجال‭ ‬لتصبح‭ ‬ربما‭ ‬اول‭ ‬صاحبة‭ ‬مصنع‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬واقتربت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬كبير‭ ‬بمساعدة‭ ‬مستثمرة‭ ‬أجنبية،‭ ‬لكن‭ ‬طموحها‭ ‬انتهى‭ ‬بانسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

وحين‭ ‬كانت‭ ‬دانشفار‭ ‬فتاة‭ ‬صغيرة،‭ ‬اعتادت‭ ‬أن‭ ‬تجلس‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬ورشة‭ ‬والدها‭ ‬وتطلب‭ ‬عملا‭ ‬ما‭.‬

وتقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬والدها‭ “‬كان‭ ‬ميكانيكيا،‭ ‬كنت‭ ‬استمتع‭ ‬كثيرا‭ ‬بوجودي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭”.‬

وتابعت‭ “‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬دارسة‭ ‬للميكانيك‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬لذا‭ ‬ذهبت‭ ‬الى‭ ‬معهد‭ ‬في‭ ‬الهند‭. ‬وحتى‭ ‬هناك،‭ ‬كنت‭ ‬الطالبة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬صفي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬139‭ ‬طالبا‭. ‬امضيت‭ ‬وقتا‭ ‬عصيبا‭”.‬

لكنها‭ ‬ثابرت‭ ‬وأكملت‭ ‬دراستها‭ ‬بنجاح‭.‬

وتدير‭ ‬دانشفار،‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬والثلاثين،‭ ‬مصنعها‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬لتصنيع‭ ‬معدات‭ ‬طبية‭ ‬متحركة‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬والمستشفيات‭. ‬وقالت‭ “‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬ورأيت‭ ‬كيف‭ ‬يعيش‭ ‬المعوقون‭ ‬بسعادة‭ ‬وباستقلالية‭ ‬تمنيت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة،‭ ‬وفكرت‭ ‬ان‭ +‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬معقدا‭. ‬أنا‭ ‬مهندسة‭ ‬ميكانيك‭ (…) ‬يمكنني‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭+”. ‬لكن‭ ‬الاختراق‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشركة‭ ‬المسماة‭ “‬كيه‭ ‬تي‭ ‬ام‭ ‬ايه‭” ‬وعلامتها‭ ‬التجارية‭ “‬لورد‭” ‬حصل‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬العالمية‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وما‭ ‬أعقبه‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬للعقوبات‭ ‬الدولية‭. ‬وخلال‭ ‬عدة‭ ‬أشهر،‭ ‬وافقت‭ ‬مستثمرة‭ ‬سويدية‭ ‬تدعى‭ ‬آنا‭ ‬روسبرغ‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الشركة،‭ ‬ما‭ ‬وفر‭ ‬المهارة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بقوة‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭.‬

وقالت‭ ‬روسبرغ‭ “‬كانت‭ ‬ليلى‭ ‬تحظى‭ ‬بسمعة‭ ‬طيبة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجودة‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وهو‭ ‬شيء‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬معروفا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العملية‭ ‬هنا‭. ‬لكنني‭ ‬احتجت‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الشركة‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب‭”. ‬

وتابعت‭ “‬لقد‭ ‬نجح‭ ‬الأمر‭. ‬الناس‭ ‬بوسعهم‭ ‬القول‭ ‬إننا‭ ‬خليط‭ ‬جيد‭. ‬كل‭ ‬منا‭ ‬يحترم‭ ‬المعرفة‭ ‬المتوفرة‭ ‬لدى‭ ‬الآخر‭. ‬هي‭ ‬المهندس‭ ‬وأنا‭ ‬امراة‭ ‬الاعمال‭”‬‭.‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬عمل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬الاعمال‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬صعبا،‭ ‬لكنه‭ ‬يشكل‭ ‬ميزة‭ ‬أيضا‭.‬

وقالت‭ ‬دانشفار‭ ‬مبتسمة‭ ‬إن‭ “‬الحجاب‭ ‬يكون‭ ‬صعبا‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬المرأة‭ ‬صاحبة‭ ‬مصنع‭”. ‬وتابعت‭ “‬لكن‭ ‬كونك‭ ‬امرأة‭ ‬له‭ ‬مزايا‭. ‬فالكل‭ ‬يتذكرك‭”. ‬

وعلقت‭ ‬روسبرغ‭ “‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬الناس‭ ‬كيف‭ ‬يعاملوننا‭ ‬بالضبط،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مفيد‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭”. ‬اثمر‭ ‬المزيج‭ ‬الإيراني‭ ‬السويدي‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬كبير،‭ ‬فسارت‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭.‬

فانخفاض‭ ‬تكاليف‭ ‬الإنتاج‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تتكلف‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مثيلاتها‭ ‬الاجنبية‭. ‬وضاعفت‭ ‬الشركة‭ ‬مبيعاتها‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬بالنهاية‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬عقد‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬مستشفيات‭ ‬قطرية‭. ‬لكن‭ ‬ترامب‭ ‬اتخذ‭ ‬قراره‭. ‬وحتى‭ ‬قبل‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬الانسحاب‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬شكلت‭ ‬تهديدات‭ ‬ترامب‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬أثرا‭ ‬سلبيا‭ ‬على‭ ‬تعاملات‭ ‬المصنع‭. ‬وأصبح‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬المصنع‭ ‬استيراد‭ ‬مواد‭ ‬خام‭ ‬أساسية،‭ ‬خصوصا‭ ‬الصلب‭ ‬غير‭ ‬القابل‭ ‬للصدأ‭.‬

وقالت‭ ‬دانشفار‭ “‬نواجه‭ ‬بالفعل‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬الخام‭ (…) ‬والآن‭ ‬أصبح‭ ‬ذلك‭ ‬مستحيلا‭. ‬اما‭ ‬أن‭ ‬أغلق‭ ‬المصنع‭ ‬أو‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬بأسعار‭ ‬اعلى‭ ‬بكثير‭”. ‬وأضافت‭ “‬كان‭ ‬علينا‭ ‬تسريح‭ ‬أربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬عمال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬رواتبهم‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬اشعرني‭ ‬بالحزن‭”. ‬وفي‭ ‬8‭ ‬ايار‭/‬مايو،‭ ‬شاهدت‭ ‬دانشفار‭ ‬خطاب‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬بمزيج‭ ‬من‭ ‬الفزع‭ ‬والقلق،‭ ‬خصوصا‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬يقف‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‭ ‬ضد‭ ‬حكومته‭. ‬وقالت‭ “‬اثار‭ ‬ذلك‭ ‬غضبي‭ ‬الشديد‭.‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬ليست‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة،‭ ‬إنما‭ ‬تمس‭ ‬مصالح‭ ‬الشعب‭. ‬سأقدم‭ ‬أقل‭ ‬للمعوقين‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭. ‬كنا‭ ‬نقول‭ ‬إننا‭ ‬نقدم‭ ‬الجودة‭ ‬الأوروبية‭ ‬بأسعار‭ ‬معقولة‭. ‬هل‭ ‬يمكنني‭ ‬ان‭ ‬افعل‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬الآن؟‭ ‬لا‭ ‬اعرف‭”. ‬لكن‭ ‬شريكتها‭ ‬السويدية‭ ‬روسبرغ‭ ‬تبدي‭ ‬ايجابية‭ ‬ملحوظة‭. ‬وقالت‭ “‬هناك‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬أو‭ ‬المصابين‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬استخدام‭ ‬منتجاتنا‭. ‬مع‭ ‬أو‭ ‬بدون‭ ‬ترامب،‭ ‬فان‭ ‬أعمالنا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬سارية‭”. ‬لكن‭ ‬سواء‭ ‬استطاعت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬تنجو‭ ‬من‭ ‬تعهد‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬ب‭”‬سحق‭” ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقوبات‭ ‬مشددة،‭ ‬فمن‭ ‬الواضح‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬المستثمرين‭ ‬مثل‭ ‬روسبرغ‭ ‬لم‭ ‬يعودوا‭ ‬يأتون‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭. ‬ومات‭ ‬حلم‭ ‬الصفقة‭ ‬النووية،‭ ‬بأن‭ ‬تزدهر‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬بدعم‭ ‬أوروبي‭ ‬وخلق‭ ‬دائرة‭ ‬مصالح‭ ‬تدعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الجيدة‭ ‬مع‭ ‬الغرب،‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬ترامب‭ ‬أخيرا‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭.‬

وقالت‭ ‬روسبرغ‭ “‬الأمر‭ ‬مثير‭ ‬للشفقة‭. ‬فالاستثمار‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬مشابه‭ ‬لقطار‭ ‬مدن‭ ‬الملاهي‭. ‬تأخذ‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬ثم‭ ‬ثلاث‭ ‬خطوات‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬بلد‭ ‬رائع‭ ‬يتمتع‭ ‬بفرص‭ ‬عظيمة‭”. ‬لكن‭ ‬دانشفار‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إيجابية‭ ‬عبر‭ ‬تذكر‭ ‬والدها‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬وقالت‭ “‬عندما‭ ‬أكون‭ ‬ضعيفة‭ ‬ومتعبة‭ (…) ‬اتذكر‭ ‬قوته‭”. ‬وتابعت‭ “‬لا‭ ‬عودة‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭. ‬إيران‭ ‬تواجه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاكل،‭ ‬لكنني‭ ‬تعلمت‭ ‬منه‭ ‬ان‭ ‬القوة‭ ‬تقبع‭ ‬داخلي‭ ‬وداخل‭ ‬شريكتي‭. ‬عندما‭ ‬نؤمن‭ ‬انه‭ ‬يمكننا‭ ‬القيام‭ ‬بامر‭ ‬ما‭ ‬فسنفعل‭ ‬ذلك‭”.‬