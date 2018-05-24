تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية ومصادر ترجّح تأجيل زيارته الى الرياض

بيروت- الزمان

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة إثر انتخابات 6 أيار/مايو، وفق ما أعلنت الرئاسة على حسابها على تويتر.

فيما ذكرت مصادر لبنانية مطلعة ان زيارة الحريري الى الرياض باتت في حكم المؤجلة الان وربما يزورها في العيد ، وذلك بسبب التكليف الوزاري الجديد

وافاد الاعلان الرئاسي انه “. استدعى فخامة الرئيس الرئيس سعد الحريري وكلّفه تشكيل الحكومة”.

وياتي ذلك بعد ان سمى غالبية النواب الحريري (48 عاما) خلال الاستشارات الملزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية. ويتوقع أن يبدأ الحريري بدوره مشاورات نيابية حول تشكيلة الحكومة.

وخسر تيار المستقبل بزعامة الحريري ثلث مقاعده في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي كانت الاولى منذ تسع سنوات وكرست نتيجتها نفوذ حزب الله والقوى المتحالفة معه.

وانتخب مجلس النواب الاربعاء نبيه بري، رئيس حركة أمل وحليف حزب الله، رئيسا للبرلمان للمرة السادسة منذ العام 1992.

وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها الحريري رئاسة الحكومة. وكانت المرة الثانية بين كانون الاول/ديسمبر 2016 حتى ما قبل الانتخابات الاخيرة. وكان رئيسا للحكومة بين العامين 2009 و2011.

وقال الحريري بعد لقائه عون وبري بعد تكليفه “شرفني الرئيس عون تكليفي تأليف الحكومة، وسأنكب من هذه اللحظة على عملية تشكيل حكومة وفاق وطني”.

واكد انه “سيكون امام الحكومة متابعة أزمة النزوح السوري والاصلاحات (…) والحكومة الجديدة مدعوة لترسيخ الالتزام بسياسية النأي بالنفس”.

وتابع “علينا العمل على مكافحة الفساد، والكلام الذي صدر عن الرئيس عون بهذا الشأن مهم جدا ويجب البناء عليه”.

واوضح الحريري “أمد يدي الى جميع المكونات السياسية في البلد للعمل معا لتحقيق ما يتطلع اليه اللبنانيون ولن أوفر جهدا في العمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن”.

وراى ان “هناك جدية ونية لدى الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة وما يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا”.