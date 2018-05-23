كوبيتش‭ ‬يضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتقريره‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬العراق‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الصدر

وفود‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬بيضة‭ ‬القبّان

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

يستمر‭ ‬الحراك‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬للتفاهم‭ ‬حول‭ ‬تشكيل‭ ‬الكتلة‭ ‬الاكبر‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬المستبعد‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬تفاهمات‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬،‭ ‬وتحاول‭ ‬الاحزاب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتوحد‭ ‬في‭ ‬كتلة‭ ‬كردستانية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬،لعب‭ ‬دور‭ ‬بيضة‭ ‬القبان‭ ‬في‭ ‬المعادلة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬زيارات‭ ‬عاجلة‭ ‬تلتقي‭ ‬جميعها‭ ‬عند‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬المشهد‭ ‬الانتخابي‭ ‬عبر‭ ‬كتلته‭ ‬سائرون،‭ ‬كما‭ ‬يحاول‭ ‬التحالف‭ ‬الشيعي‭ ‬القديم‭ ‬اعادة‭ ‬نفسه‭ ‬عبر‭ ‬شكل‭ ‬جديد‭ ‬،‭ ‬وسط‭ ‬عقبات‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬كتلتي‭ ‬سائرون‭ ‬والنصر‭ . ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬استقبل‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اقامته‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يان‭ ‬كوبيتش‭.‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬للمكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬للصدر،عن‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬‮«‬زيارتي‭ ‬تأتي‭ ‬قبيل‭ ‬اعداد‭ ‬التقرير‭ ‬الخاص‭ ‬حول‭ ‬العراق‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬تقديمه‭ ‬الى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬حيث‭ ‬عرض‭ ‬الصدر‭ ‬على‭ ‬كوبيتش‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬اليه‭ ‬النقاشات‭ ‬والحوارات‭ ‬المستفيضة‭ ‬حول‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬اكد‭ ‬المبعوث‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬نجاح‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬معلنا‭ ‬استعداد‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬اعرب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬امله‭ ‬ان‭ ‬تسفر‭ ‬التفاهمات‭ ‬والنقاشات‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬وطنية‭ ‬تدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬البلد‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رؤيته‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬رغبة‭ ‬جماهيرية‭ ‬وضرورة‭ ‬المرحلة‭ ‬لان‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬قد‭ ‬عانى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬وسوء‭ ‬الخدمات‮»‬،‭ ‬مجدداً‭ ‬تأكيده‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬يكون‭ ‬القرار‭ ‬وطنياً‭ ‬عراقياً‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬الصدر‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬زيادة‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لخروج‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬نفق‭ ‬الطائفية‭ ‬المحاصصة‭ ‬المقيتة‭ ‬ومنع‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الانتخابات‭ ‬حكوميا‭ ‬واقليميا‮»‬‭. ‬وبين‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الانساني‭ ‬والخدمي‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة‭ ‬وبالأخص‭ ‬الموصل‭ ‬ومساهمة‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬اخذ‭ ‬العراق‭ ‬وضعه‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬الحر‭ ‬الكريم‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬اجتمع‭ ‬وفد‭ ‬رفيع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء،‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬‮«‬‭ ‬النصر‮»‬‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬لبحث‭ ‬خطوات‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭. ‬واكد‭ ‬ملا‭ ‬بختيار‭ ‬مسؤول‭ ‬الهيئة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬بين‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬وبغداد‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تطبيق‭ ‬الدستور‭ ‬كفيل‭ ‬بضمان‭ ‬استقرار‭ ‬العراق‭. ‬

واضاف‭: ‬ان‭ ‬الاطراف‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬بصدد‭ ‬تشكيل‭ ‬وفد‭ ‬موحد‭ ‬للتباحث‭ ‬حول‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬اعتماد‭ ‬مقررات‭ ‬الدستور‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬بين‭ ‬الاقليم‭ ‬والمركز‭. ‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬حل‭ ‬مشاكل‭ ‬كركوك‭ ‬والمادة‭ ‬140‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الدستور‭ ‬وموازنة‭ ‬الاقليم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الدستورية‭ ‬لشعب‭ ‬كردستان،‭ ‬اسس‭ ‬مهمة‭ ‬لاي‭ ‬مباحثات‭.‬