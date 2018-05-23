كوبيتش‭ ‬يضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتقريره‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬العراق‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الصدر

وفود الأحزاب الكردية في بغداد للعب دور بيضة القبّان
بغداد – كريم عبد زاير
يستمر الحراك السياسي بين الكتل للتفاهم حول تشكيل الكتلة الاكبر وسط توقعات بأن من المستبعد التوصل الى تفاهمات في خلال شهر رمضان ، وتحاول الاحزاب الكردية التي لم تتوحد في كتلة كردستانية حتى الآن ،لعب دور بيضة القبان في المعادلة السياسية في زيارات عاجلة تلتقي جميعها عند زعيم التيار الصدري الذي يتصدر المشهد الانتخابي عبر كتلته سائرون، كما يحاول التحالف الشيعي القديم اعادة نفسه عبر شكل جديد ، وسط عقبات واضحة من كتلتي سائرون والنصر . في غضون ذلك استقبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء، في مقر اقامته في العاصمة بغداد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش.
ونقل بيان للمكتب الاعلامي للصدر،عن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة قوله ان «زيارتي تأتي قبيل اعداد التقرير الخاص حول العراق والذي من المؤمل تقديمه الى الأمم المتحدة في وقت لاحق حيث عرض الصدر على كوبيتش آخر ما توصلت اليه النقاشات والحوارات المستفيضة حول تشكيل الحكومة المقبلة». كما اكد المبعوث خلال اللقاء على «نجاح العملية الديمقراطية في العراق التي جرت الاسبوع الماضي معلنا استعداد الامم المتحدة لتقديم المساعدة التي يحتاجها العراق»، فيما اعرب عن «امله ان تسفر التفاهمات والنقاشات الى تشكيل حكومة وطنية تدعم مسيرة الاستقرار في البلد». من جانبه عبر الصدر من ان «رؤيته للمرحلة القادمة نابعة من رغبة جماهيرية وضرورة المرحلة لان الشعب العراقي قد عانى الكثير من الفساد وسوء الخدمات»، مجدداً تأكيده على ان «يكون القرار وطنياً عراقياً». وشدد الصدر على «أهمية زيادة دعم ومساندة المجتمع الدولي والامم المتحدة لخروج العراق من نفق الطائفية المحاصصة المقيتة ومنع التدخل في ملف الانتخابات حكوميا واقليميا». وبين «ضرورة تقديم الدعم في المجال الانساني والخدمي في المناطق المحررة وبالأخص الموصل ومساهمة المنظمات الدولية على اخذ العراق وضعه الطبيعي في العيش الحر الكريم». فيما اجتمع وفد رفيع للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الاربعاء، مع رئيس كتلة « النصر» حيدر العبادي، لبحث خطوات تشكيل الحكومة الجديدة. واكد ملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني خلال الاجتماع على ضرورة حل المشاكل بين اقليم كوردستان وبغداد لافتا الى ان تطبيق الدستور كفيل بضمان استقرار العراق.
واضاف: ان الاطراف السياسية في الاقليم بصدد تشكيل وفد موحد للتباحث حول تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا الى ضرورة اعتماد مقررات الدستور لحل المشاكل بين الاقليم والمركز.
واكد ان حل مشاكل كركوك والمادة 140 وتنفيذ الدستور وموازنة الاقليم وغيرها من الحقوق الدستورية لشعب كردستان، اسس مهمة لاي مباحثات.