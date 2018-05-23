المقداد‭: ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الايرانية‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬غير‭ ‬مطروح

روسيا‭ ‬تدعو‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المدن‭ ‬السورية

موسكو‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬انسحاب‭ ‬او‭ ‬بقاء‭ ‬القوات‭ ‬المتواجدة‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬وبينها‭ ‬ايران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬هو‭ ‬شأن‭ ‬يخص‭ ‬دمشق‭ ‬و‮»‬غير‭ ‬مطروح‭ ‬للنقاش‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬تحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬قريب‭ ‬‮«‬للقوات‭ ‬الاجنبية‮»‬‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬المقداد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬ريا‭ ‬نوفوستي‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬انسحاب‭ ‬قوات‭ ‬إيرانية‭ ‬ومقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬غير‭ ‬مطروح‭ ‬للنقاش‭ ‬لانه‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬سيادة‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬ومن‭ ‬لا‭ ‬يكون‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬اعلن‭ ‬الخميس‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬ان‭ ‬بداية‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬انسحاب‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأجنبية‮»‬‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬وفسرت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬بطريقة‭ ‬متناقضة‭.‬

فقد‭ ‬اعتبر‭ ‬موفد‭ ‬الكرملين‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬الكسندر‭ ‬لافريتييف‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬الأميركيين،‭ ‬الاتراك‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬بالتأكيد‭ ‬والايرانيين‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬اوضح‭ ‬ان‭ ‬اعلان‭ ‬بوتين‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقوات‭ ‬الاجنبية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬بحكم‭ ‬الامر‭ ‬الواقع‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬يستبعد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬إيران‭ ‬حليفة‭ ‬دمشق‭. ‬واكد‭ ‬المقداد‭ ‬ان‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬دعت‭ ‬قوات‭ ‬حليفة‭ ‬وصديقة‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬قوات‭ ‬روسية‭ ‬وايرانية‭ ‬وخبراء‭ ‬ايرانيين‭ ‬واخوة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬الاطراف‭ ‬هي‭ ‬معنية‭ ‬بالحرب‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬ولا‭ ‬تنتهك‭ ‬سيادة‭ ‬وحرمة‭ ‬أراضي‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬وتعمل‭ ‬بتنسيق‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الارهاب‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الاصدقاء‭ ‬الروس‭ ‬إطلاقا‭ ‬يقصدون‭ ‬القوى‭ ‬او‭ ‬الجيوش‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬سوريا‭ ‬بشكل‭ ‬مشروع‭ ‬وبموافقة‭ ‬حكومة‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬طلبت‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬البلاد‭ ‬بدون‭ ‬علم‭ ‬وموافقة‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬مثل‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬والفرنسية‭ ‬والتركية‭ ‬وقوات‭ ‬أخرى‭ ‬متواجدة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭.‬

فيمادعت‭ ‬روسيا‭ ‬الاربعاء‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬الى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬سوريا‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬النجاح‭ ‬العسكري‭ ‬للنظام‭ ‬يتيح‭ ‬اعادة‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬حربا‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬‮«‬موحدة‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للتقسيم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الاركان‭ ‬الروسية‭ ‬سيرغي‭ ‬رودسكوي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬من‭ ‬اجل‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬مناطق‭ ‬تضررت‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬المجموعات‭ ‬الارهابية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بمجمله،‭ ‬يجب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬كل‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬الكولونيل‭ ‬يوري‭ ‬تاراسوف‭ ‬المبعوث‭ ‬الروسي‭ ‬لبعثة‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬والشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬الا‭ ‬تكتفي‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬الاخرى‭ ‬بالأقوال،‭ ‬وانما‭ ‬ان‭ ‬تثبت‭ ‬عبر‭ ‬أفعالها‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬سريعة‭ ‬للاراضي‭ ‬السورية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬دعا‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬الى‭ ‬تسريع‭ ‬الحوار‭ ‬السياسي‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬إعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬وانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭.‬

واعتبر‭ ‬ان‭ ‬الظروف‭ ‬المؤاتية‭ ‬لهذا‭ ‬الحوار‭ ‬واعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬وفرتها‭ ‬النجاحات‭ ‬العسكرية‭ ‬الاخيرة‭ ‬للنظام‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬والمستشارين‭ ‬الروسي‭ ‬منذ‭ ‬2015‭.‬

وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬رودسكوي‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬باتت‭ ‬الظروف‭ ‬متوافرة‭ ‬لعودة‭ ‬سوريا‭ ‬كدولة‭ ‬موحدة‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للتقسيم‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬يجب‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬روسيا‭ ‬لكن‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬سائر‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬