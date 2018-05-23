المقداد‭: ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الايرانية‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬غير‭ ‬مطروح

روسيا تدعو المجموعة الدولية الى إعادة إعمار المدن السورية
موسكو – بيروت – الزمان
أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الاربعاء ان انسحاب او بقاء القوات المتواجدة على الاراضي السورية بدعوة من الحكومة وبينها ايران وحزب الله اللبناني هو شأن يخص دمشق و»غير مطروح للنقاش».
ويأتي ذلك بعدما تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي عن انسحاب قريب «للقوات الاجنبية» من سوريا.
وقال المقداد في مقابلة مع وكالة الانباء الروسية «ريا نوفوستي» بشأن انسحاب قوات إيرانية ومقاتلي حزب الله، «هذا الموضوع غير مطروح للنقاش لانه يأتي في سياق سيادة الجمهورية العربية السورية على من يكون على أرضها ومن لا يكون». وكان الرئيس بوتين اعلن الخميس خلال لقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد ان بداية العملية السياسية في سوريا ستساهم في انسحاب «القوات المسلحة الأجنبية» من البلاد. وفسرت السلطات الروسية هذه التصريحات بطريقة متناقضة.
فقد اعتبر موفد الكرملين الى سوريا الكسندر لافريتييف ان هذه التصريحات تعني «الأميركيين، الاتراك وحزب الله بالتأكيد والايرانيين». لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اوضح ان اعلان بوتين يتعلق بالقوات الاجنبية الموجودة في سوريا «بحكم الامر الواقع بطريقة غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي»، وهذا يستبعد على ما يبدو إيران حليفة دمشق. واكد المقداد ان سوريا «دعت قوات حليفة وصديقة لمساعدتها في الحرب على الارهاب ومن بين هذه القوات قوات روسية وايرانية وخبراء ايرانيين واخوة في حزب الله وكل هذه الاطراف هي معنية بالحرب على الارهاب ولا تنتهك سيادة وحرمة أراضي الجمهورية العربية السورية وتعمل بتنسيق تام مع الدولة السورية في الحرب على الارهاب».
واضاف في المقابلة مع الوكالة الروسية «أنا لا اعتقد ان الاصدقاء الروس إطلاقا يقصدون القوى او الجيوش التي دخلت سوريا بشكل مشروع وبموافقة حكومة الجمهورية العربية السورية».
وقال أن روسيا طلبت انسحاب القوات التي دخلت البلاد بدون علم وموافقة الحكومة السورية مثل القوات الاميركية والفرنسية والتركية وقوات أخرى متواجدة على الأراضي السورية بشكل غير مشروع.
فيمادعت روسيا الاربعاء المجموعة الدولية الى المساهمة في إعادة إعمار سوريا معتبرة ان النجاح العسكري للنظام يتيح اعادة البلاد التي تشهد حربا الى دولة «موحدة وغير قابلة للتقسيم».
وقال الجنرال في هيئة الاركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي «من اجل اعادة اعمار مناطق تضررت من العمليات العسكرية ضد المجموعات الارهابية في سوريا، ومساعدة الاقتصاد بمجمله، يجب الحصول على مساعدة كل المجموعة الدولية».
واضاف الكولونيل يوري تاراسوف المبعوث الروسي لبعثة وقف اطلاق النار والشؤون الانسانية «نأمل في الا تكتفي الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بالأقوال، وانما ان تثبت عبر أفعالها مساهمتها في إعادة إعمار سريعة للاراضي السورية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا خلال لقاء الاسبوع الماضي مع نظيره الرئيس السوري بشار الاسد الى تسريع الحوار السياسي للانتقال الى مرحلة إعادة الاعمار وانسحاب القوات الأجنبية.
واعتبر ان الظروف المؤاتية لهذا الحوار واعادة الاعمار وفرتها النجاحات العسكرية الاخيرة للنظام بدعم من الطيران والمستشارين الروسي منذ 2015.
وقال الجنرال رودسكوي «في الوقت الراهن، باتت الظروف متوافرة لعودة سوريا كدولة موحدة وغير قابلة للتقسيم. لكن من اجل تحقيق هذا الهدف يجب بذل جهود ليس فقط من قبل روسيا لكن ايضا من سائر الدول الاعضاء في المجموعة الدولية».