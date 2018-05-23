انتخاب‭ ‬بري‭ ‬رئيساً‭ ‬للبرلمان‭ ‬اللبناني‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬ومقرّب‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬نائباً‭ ‬له

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

انتخب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اللبناني‭ ‬الأربعاء‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ (‬80‭ ‬عاماً‭) ‬رئيساً‭ ‬له‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جلسة‭ ‬يعقدها‭ ‬المجلس‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬فيه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬حلفائه‭ ‬بأكثرية‭ ‬المقاعد‭.‬

وانتخب‭ ‬البرلمان‭ ‬كذلك‭ ‬النائب‭ ‬ايلي‭ ‬الفرزلي‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬المنصب‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬للطائفة‭ ‬الارثوذكسية،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النائب‭ ‬أنيس‭ ‬نصار‭.‬

وسبق‭ ‬للفرزلي‭ (‬68‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬عنه‭ ‬قربه‭ ‬من‭ ‬دمشق،‭ ‬أن‭ ‬شغل‭ ‬المنصب‭ ‬ذاته‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬نائباً‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1992‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2004

ويأتي‭ ‬انتخاب‭ ‬بري،‭ ‬صاحب‭ ‬اطول‭ ‬ولاية‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2009،‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬طويل‭ ‬بسبب‭ ‬أزمات‭ ‬سياسية‭ ‬وأمنية‭ ‬متلاحقة‭ ‬وانقسام‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القوى‭. ‬وكان‭ ‬بري‭ ‬الحليف‭ ‬الابرز‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬المرشح‭ ‬الوحيد‭ ‬لرئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الى‭ ‬الطائفة‭ ‬الشيعية‭. ‬وفاز‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأصوات‭ ‬98‭ ‬نائباً‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬128‭ ‬يشكلون‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬مقابل‭ ‬29‭ ‬ورقة‭ ‬بيضاء‭ ‬وورقة‭ ‬ملغاة‭.‬

وإثر‭ ‬انتخابه،‭ ‬توجه‭ ‬بري‭ ‬للقاء‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬،‭ ‬وأعلن‭ ‬من‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬اثر‭ ‬انتهاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬الاستشارات‭ ‬النيابية‭ ‬الملزمة‭ ‬لتكليف‭ ‬رئيس‭ ‬للحكومة‭ ‬ستبدأ‭ ‬الخميس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭.‬

ويلزم‭ ‬الدستور‭ ‬اللبناني‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬اجراء‭ ‬الاستشارات‭ ‬الملزمة‭ ‬عبر‭ ‬لقاء‭ ‬الكتل‭ ‬النيابية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يسمي‭ ‬على‭ ‬اساسها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬بالتشاور‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭. ‬ويشغل‭ ‬بري‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشيعية،‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1992‭. ‬ومنذ‭ ‬ذاك‭ ‬الحين،‭ ‬فاز‭ ‬كافة‭ ‬المرشحين‭ ‬على‭ ‬لوائحه‭ ‬بمقاعد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭. ‬وفاز‭ ‬تحالف‭ ‬حركة‭ ‬أمل‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬بري‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بـ26‭ ‬مقعداً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬27‭ ‬مقعداً‭ ‬تعود‭ ‬للطائفة‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬اللبناني‭.‬

ووصل‭ ‬بري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يصنف‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ (‬1975-1990‭) ‬بين‭ ‬‮«‬أمراء‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬الى‭ ‬سدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬النفوذ‭ ‬السوري‭.‬

ونجح‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬المراحل‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬كوسيط‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬المختلفة،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬الحليف‭ ‬الأول‭ ‬والثابت‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬صاحب‭ ‬الزعامة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الشيعة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

و‭ ‬شدد‭ ‬بري‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬بعد‭ ‬انتخابه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬بانتظار‭ ‬البرلمان‭ ‬مشاريع‭ ‬تشريعية‭ ‬كبرى،‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬‮«‬انجاز‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬بقطاع‭ ‬النفط‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬اقتراح‭ ‬قانون‭ ‬متعلق‭ ‬بإنشاء‭ ‬الصندوق‭ ‬السيادي‭ ‬واقتراح‭ ‬قانون‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬البترول‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‮»‬‭.‬

وقّع‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬عقداً‭ ‬مع‭ ‬ائتلاف‭ ‬شركات‭ ‬دولية‭ ‬هي‭ ‬‮«‬توتال‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬و»ايني‮»‬‭ ‬الايطالية‭ ‬و»نوفاتيك‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬للتنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬الرقعتين‭ ‬4‭ ‬و9‭ ‬في‭ ‬مياهه‭ ‬الإقليمية‭. ‬وسيجري‭ ‬التنقيب‭ ‬في‭ ‬الرقعة‭ ‬9‭ ‬بمحاذاة‭ ‬جزء‭ ‬صغير‭ ‬متنازع‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬واسرائيل،‭ ‬ولن‭ ‬تشمله‭ ‬أعمال‭ ‬التنقيب‭. ‬ويُشكل‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬ثمانية‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الرقعة‭ ‬9،‭ ‬وفق‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬توتال‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬بري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬سيشكل‭ ‬حصناً‭ ‬على‭ ‬حدودنا‭ ‬السيادية‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬وأيضاً‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والرد‭ ‬الوطني‭ ‬دولة‭ ‬وجيشاً‭ ‬وشعباً‭ ‬ومقاومة‭ ‬على‭ ‬عدوانية‭ ‬اسرائيل‭ ‬وانتهاكاتها‮»‬‭. ‬