بومبيو‭: ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬يريد‭ ‬مساعدة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وضمانات‭ ‬أمنية

كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تفكك‭ ‬موقع‭ ‬التجارب‭ ‬النووية‭ ‬أمام‭ ‬الصحفيين‭.. ‬وشكوك‭ ‬حول‭ ‬تنازلات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬أمريكي

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬ابلغ‭ ‬الاميركيين‭ ‬بوضوح‭ ‬انه‭ ‬ينتظر‭ ‬‮«‬في‭ ‬مقابل‮»‬‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬‮«‬مساعدة‭ ‬اقتصادية‮»‬‭ ‬و»ضمانات‭ ‬امنية‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬امام‭ ‬لجنة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬اكد‭ ‬بومبيو‭ ‬ان‭ ‬القمة‭ ‬‮«‬التاريخية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وكيم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬تحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬ارجائها‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متفائلون‮»‬

والتقى‭ ‬بومبيو‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ،‭ ‬اولا‭ ‬كمدير‭ ‬للسي‭ ‬آي‭ ‬ايه‭ ‬ثم‭ ‬كوزير‭.‬

واضاف‭ ‬امام‭ ‬النواب‭ ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬ماهية‭ ‬اهدافنا‭ ‬المتبادلة‭ ‬وعما‭ ‬يطلبه‭ ‬العالم‭ ‬واميركا‭ ‬وعما‭ ‬تريد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬ايضا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬موضوعات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتطلب‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لايجاد‭ ‬ارضية‭ ‬تفاهم،‭ ‬لكنه‭ ‬اوضح‭ ‬انه‭ ‬يدرك‭ ‬ان‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحسين‭ ‬حياة‭ ‬شعبه‭ ‬يبقيان‭ ‬رهنا‭ ‬بتغيير‭ ‬استراتيجي‭ (…) ‬نأمل‭ ‬بان‭ ‬يكون‭ ‬مستعدا‭ ‬لذلك‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬بومبيو‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مطالبنا‭ (‬في‭ ‬المقابل‭) ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ملتبسة‭. ‬ان‭ ‬موقفنا‭ ‬لن‭ ‬يتغير‭ ‬ما‭ ‬دمنا‭ ‬لم‭ ‬نشهد‭ ‬خطوات‭ ‬ذات‭ ‬صدقية‭ ‬نحو‭ ‬تخل‭ ‬كامل‭ ‬ولا‭ ‬تراجع‭ ‬عنه‭ ‬ويمكن‭ ‬التحقق‭ ‬منه‭ ‬عن‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬الصادقة‮»‬‭ ‬تكفي‭ ‬لتليين‭ ‬الموقف‭ ‬الاميركي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تؤكد‭ ‬واشنطن‭ ‬ضرورة‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬تماما‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬برفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭. ‬وقال‭ ‬بومبيو‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نقدم‭ ‬اي‭ ‬تنازل‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬و»لسنا‭ ‬في‭ ‬وارد‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬حين‭ ‬تحدثت‭ (‬الى‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭) ‬كنت‭ ‬واضحا‭ ‬الى‭ ‬ابعد‭ ‬حد‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬مدى‭ ‬عملية‭ ‬التحقق‭ ‬الضرورية‭ ‬وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬العناصر‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتلاحظ‭ ‬اميركا‭ ‬ان‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬حصل‭ ‬فعلا‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬لفت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬‮«‬قال‭ ‬بوضوح‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الملائم،‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الاهداف،‭ ‬يريد‭ ‬مساعدة‭ ‬اقتصادية‭ ‬من‭ ‬اميركا‮»‬‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬و»مساعدة‭ ‬دولية‮»‬‭. ‬وتوجه‭ ‬الصحافيون‭ ‬الاجانب‭ ‬الى‭ ‬موقع‭ ‬التجارب‭ ‬النووية‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬لتغطية‭ ‬وقائع‭ ‬تفكيكه،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬حسن‭ ‬نية‭ ‬قبل‭ ‬قمة‭ ‬تاريخية‭ ‬شكك‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬احتمال‭ ‬عقدها‭ ‬مع‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭. ‬أعلنت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬انها‭ ‬ستدمر‭ ‬موقع‭ ‬بونغي‭-‬ري‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬عبر‭ ‬تفجير‭ ‬الانفاق‭ ‬المؤدية‭ ‬اليه‭. ‬ورحبت‭ ‬سيول‭ ‬وواشنطن‭ ‬بذلك‭. ‬واجرت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬بونغي‭-‬ري‭ ‬ست‭ ‬تجارب‭ ‬نووية،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬وأقواها‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬لقنبلة‭ ‬هيدروجينية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭. ‬ويفترض‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬عملية‭ ‬تدمير‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬الاربعاء‭ ‬والجمعة‭ ‬حسب‭ ‬الاحوال‭ ‬الجوية‭.‬

وقالت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬هي‭ ‬مبادرة‭ ‬حسن‭ ‬نية‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬ترامب‭ ‬وكيم‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭.‬

لكن‭ ‬حلت‭ ‬الشكوك‭ ‬مكان‭ ‬الارتياح‭ ‬الذي‭ ‬ساد‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭. ‬فالاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬هددت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بعدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬والغت‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الجنوب،‭ ‬متهمة‭ ‬واشنطن‭ ‬بانها‭ ‬تريد‭ ‬إجبارها‭ ‬على‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬ترسانتها‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭.‬

وتحدث‭ ‬ترامب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬امكانية‭ ‬الغاء‭ ‬القمة‭ ‬قائلاً‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬مون‭ ‬جاي‭-‬ان،‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الممكن‭ ‬الا‭ ‬ينجح‭ ‬الامر‭ ‬لعقدها‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يعقد‭ ‬اللقاء،‭ ‬فقد‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الظروف‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬ان‭ ‬يضيف‭ ‬اي‭ ‬ايضاحات‭.‬

‮«‬مغامرة‮»‬‭ ‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬صرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬ان‭ ‬نتأكد‭ ‬من‭ ‬اننا‭ ‬على‭ ‬الموجة‭ ‬نفسها‭ ‬بشأن‭ ‬مضمون‭ ‬ما‭ ‬ستتم‭ ‬مناقشته‭. ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الموعد‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬الوزير‭ ‬الاميركي‭ ‬‮«‬سنبذل‭ ‬ما‭ ‬بوسعنا‭ ‬ليحقق‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬نجاحا‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬‮«‬متفائل‮»‬‭.‬

وتطالب‭ ‬واشنطن‭ ‬بنزع‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬بصورة‭ ‬تامة‭ ‬ويمكن‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬ولا‭ ‬رجعة‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬اكدت‭ ‬باستمرار‭ ‬انها‭ ‬لن‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬اسلحتها‭ ‬الذرية‭ ‬مقابل‭ ‬تأكيدات‭ ‬فقط‭ ‬وتعرب‭ ‬عن‭ ‬خشيتها‭ ‬من‭ ‬تهديدات‭ ‬أميركية‭ ‬بغزوها‭.‬

وقال‭ ‬كو‭ ‬كاب‭-‬وو‭ ‬الاستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الدراسات‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬سيول،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬انها‭ ‬مغامرة‭ ‬غير‭ ‬محسومة‭ ‬النتائج‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬يريد‭ ‬نزعا‭ ‬سريعا‭ ‬للنووي‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الاولى‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بسرعة‭ ‬ضمانات‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أمنها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬قد‭ ‬تشكل‭ ‬مراسم‭ ‬تدمير‭ ‬الموقع‭ ‬النووي‭ ‬فرصة‭ ‬لمعرفة‭ ‬وضع‭ ‬القادة‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭.‬

ويبدو‭ ‬الخبراء‭ ‬منقسمين‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬الموقع‭ ‬سيصبح‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للاستعمال‭ ‬فعلا‭. ‬ويقول‭ ‬بعضهم‭ ‬انه‭ ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬بينما‭ ‬يرى‭ ‬آخرون‭ ‬ان‭ ‬موقعا‭ ‬كهذا‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيله‭ ‬بسرعة‭. ‬وفي‭ ‬الماضي‭ ‬تمكنت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬من‭ ‬التراجع‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬الاوضاع‭.‬

‮«‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬تسجل‭ ‬نقاطا‮»‬

لكن‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬يشيرون‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اعلان‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬عن‭ ‬تفكيك‭ ‬الموقع‭ ‬بدون‭ ‬مقابل‭ ‬أمر‭ ‬ملفت‭.‬

ويرى‭ ‬غو‭ ‬ميونغ‭ ‬هيون‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬اسان‭ ‬للدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬ان‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬أقوى‭ ‬موقع‭ ‬ممكن‭.‬

وسيسمح‭ ‬تفكيك‭ ‬الموقع‭ ‬امام‭ ‬عدسات‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الاجنبية‭ ‬لبيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬بكسب‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬حتى‭ ‬اذا‭ ‬فشلت‭ ‬القمة‭.‬

وقال‭ ‬غو‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تقول‭ ‬للاسرة‭ ‬الدولية‭ ‬انها‭ ‬فعلت‭ ‬ما‭ ‬بوسعها‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬عبر‭ ‬التفاوض‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تتوصل‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الضغوط‭ ‬الاميركية‮»‬‭.‬

ودُعي‭ ‬مراسلون‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتغطية‭ ‬تفكيك‭ ‬الموقع‭.‬