مقتل‭ ‬قائد‭ ‬كتيبة‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬حفتر‭ ‬خلال‭ ‬الزحف‭ ‬على‭ ‬درنة

بنغازي‭ – ‬طرابلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬بقيادة‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬الخناق‭ ‬يضيق‭ ‬على‭ ‬تنظيمات‭ ‬متطرفة‭ ‬بينها‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬المدينة‭.‬

أطلق‭ ‬حفتر‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬هجوما‭ ‬لتحرير‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬الساحلية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬150‭ ‬الف‭ ‬نسمة‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬الف‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬طرابلس‭ ‬ويسيطر‭ ‬عليها‭ ‬اسلاميون‭ ‬وتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬2011‭.‬

وقال‭ ‬العميد‭ ‬أحمد‭ ‬المسماري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬تتقدم‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬باتجاه‭ ‬درنة‭ ‬لتحريرها‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المسماري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مهام‭ ‬قتالية‭ ‬مخطط‭ ‬لها‭ ‬مسبقا‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬العدو‭ ‬الحصينة‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬قتل‭ ‬الظهر‭ ‬الحمر‭ ‬والحيلة‭ ‬ومرتوبة‭ ‬وهي‭ ‬المداخل‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬لدخول‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬مقتل‭ ‬آمر‭ ‬الكتيبة‭ ‬36‭ ‬صاعقة‭ ‬التابعة‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬خلال‭ ‬تقدم‭ ‬الجيش‭ ‬باتجاه‭ ‬درنة‭ ‬الاربعاء‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الليبي‭ ‬الشهيد‭ ‬العقيد‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬عقيلة‭ ‬الورفلي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬للجيش‭ ‬باتجاه‭ ‬درنة‭.‬

وقال‭ ‬المسماري‭ ‬‮«‬إن‭ ‬قواتنا‭ ‬كبدت‭ ‬العدو‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬في‭ ‬الأفراد‭ ‬والآليات‭ ‬ولا‭ ‬زلنا‭ ‬نتقدم‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬ومنظمة‭ ‬باتجاه‭ ‬تحرير‭ ‬درنة‭ ‬من‭ ‬الإرهاب‮»‬‭.‬

والليلة‭ ‬الماضية‭ ‬وعد‭ ‬حفتر‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬بنصر‭ ‬وشيك‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬احرصوا‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬أهلكم‭ ‬وتجنب‭ ‬إلحاق‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬بهم‭ ‬أو‭ ‬بممتلكاتهم‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬مرفق‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬المدينة‭ ‬إلا‭ ‬حيث‭ ‬يختبئ‭ ‬الإرهابيون‭ ‬ويتحصنون‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬بتنا‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬تحرير‭ ‬بلادنا‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬للإرهاب‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬ليبيا‭ ‬الطاهرة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬منظمات‭ ‬تعنى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬منها‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬اعربت‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬للمخاطر‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬درنة‭. ‬وتحاصر‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬المدينة‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬صعوبة‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬للسكان‭. ‬ودرنة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬ميلشيات‭ ‬إسلامية‭ ‬وتنظيمات‭ ‬قريبين‭ ‬من‭ ‬القاعدة‭ ‬معادين‭ ‬لحفتر‭ ‬وتنظيم‭ ‬داعش‭.‬

ودرنة‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬خارج‭ ‬سيطرة‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬المشير‭ ‬حفتر‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬حكومة‭ ‬موازية‭ ‬تمارس‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬وتتحدّى‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬ومقرّها‭ ‬طرابلس‭.‬