هل‭ ‬بدأ‭ ‬الخلاف‭ ‬داخل‭ ‬التحالف‭ ‬الايراني‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬سوريا؟

طهران‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتبرت‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬اطلقتها‭ ‬روسيا‭ ‬مؤخرا‭ ‬بضرورة‭ ‬خروج‭ ‬القوات‭ ‬الاجنبية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬بمثابة‭ ‬منعطف‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬تحالفها‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬المحللين‭ ‬يقولون‭ ‬ان‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أمامها‭ ‬طريق‭ ‬طويل‭. ‬

الجمعة‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬في‭ ‬سوتشي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬بداية‭ ‬المرحلة‭ ‬الاكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية،‭ ‬ستنسحب‭ ‬القوات‭ ‬الاجنبية‭ ‬المسلحة‭ ‬من‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‮»‬‭. ‬ولاحقا‭ ‬أكد‭ ‬مبعوث‭ ‬بوتين‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬الكسندر‭ ‬لافرينتييف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانسحاب‭ ‬يشمل‭ ‬ايران‭. ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬نسق‭ ‬البلدان‭ ‬أنشطتهما‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬وفرت‭ ‬روسيا‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬بينما‭ ‬أوكلت‭ ‬الى‭ ‬القوات‭ ‬الايرانية‭ ‬المهمة‭ ‬الصعبة‭ ‬على‭ ‬الارض‭. ‬وقال‭ ‬هنري‭ ‬روم‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬يوراسيا‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تعني‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قد‭ ‬انتهى،‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬عائق‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬التحالف‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬رد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الايرانيين‭ ‬قويا،‭ ‬حيث‭ ‬صرح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬بهرام‭ ‬قاسمي‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬احد‭ ‬يمكنه‭ ‬ان‭ ‬يجبر‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬ضد‭ ‬إرادتها‮»‬‭. ‬وحاول‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬التوتر‭ ‬الاربعاء‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬انسحاب‭ ‬او‭ ‬بقاء‭ ‬القوات‭ ‬المتواجدة‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬وبينها‭ ‬ايران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬هو‭ ‬شأن‭ ‬يخص‭ ‬دمشق‭ ‬و‮»‬غير‭ ‬مطروح‭ ‬للنقاش‮»‬‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬بوتين‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يختار‭ ‬كلماته‭ ‬بعناية،‭ ‬ويقول‭ ‬المحللون‭ ‬انه‭ ‬يبعث‭ ‬برسالة‭ ‬بأن‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يتحول‭ ‬الى‭ ‬حرب‭ ‬أكثر‭ ‬دموية‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وإسرائيل‭. ‬شنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬التي‭ ‬أقلقها‭ ‬تواجد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬إيرانية‭ ‬لدى‭ ‬جارتها‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الاخيرة‭. ‬وروسيا‭ ‬هي‭ ‬القوة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بعلاقات‭ ‬مع‭ ‬البلدين،‭ ‬وتعتبر‭ ‬لاعبا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬تفجر‭ ‬الوضع‭. ‬يقول‭ ‬جولين‭ ‬بارنز‭-‬ديسي‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الاوروبي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الروس‭ ‬يلعبون‭ ‬لعبة‭ ‬توازن‭ ‬دقيقة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الفرقاء‭ ‬الاقليميين‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬روسيا‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الاجنبية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬حدودا‭ ‬لنفوذها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬ولكنهم‭ ‬سيواجهون‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬شهدنا‭ ‬سلسلة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬حول‭ ‬انسحاب‭ ‬وشيك‭ ‬للقوات،‭ ‬ولم‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬والتواجد‭ ‬الايراني‭ ‬مترسخ‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وتخشى‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تحاول‭ ‬روسيا‭ ‬اخراجها‭ ‬وجني‭ ‬جل‭ ‬ثمار‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬دمرته‭ ‬الحرب‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬قلقة‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬الشركات‭ ‬الروسية‭ ‬والتركية‭ ‬بعقود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الايرانية،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬قلقة‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬انه‭ ‬سماح‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬لاسرائيل‭ ‬بشن‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الايرانية‭. ‬ولكن‭ ‬ورغم‭ ‬كذلك‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬تواصلان‭ ‬العمل‭ ‬معا‭. ‬فايران‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬ومعدات‭ ‬التصدي‭ ‬للطائرات،‭ ‬بينما‭ ‬تعتبر‭ ‬القوات‭ ‬الايرانية‭ ‬وتلك‭ ‬الحليفة‭ ‬لها‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‭. ‬يقول‭ ‬روم‭ ‬‮«‬سيستغل‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬الأخر‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬ولاطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‮»‬‭. ‬اما‭ ‬المحللين‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬فيرون‭ ‬ان‭ ‬المزاعم‭ ‬بوجود‭ ‬انقسامات‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها،‭ ‬ويؤكدون‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬ليست‭ ‬مهتمة‭ ‬بوجود‭ ‬طويل‭ ‬الامد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬مراندي‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬الايرانيون‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬سوريا‭ .. ‬فهم‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ولو‭ ‬لم‭ ‬يخلق‭ ‬الاميركيون‭ ‬وحلفاؤهم‭ ‬هذه‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لما‭ ‬كانوا‭ ‬ليتواجدوا‭ ‬هناك‭ ‬الان‮»‬‭. ‬اما‭ ‬المحلل‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬سوتنيكوف‭ ‬فقال‭ ‬ان‭ ‬بوتين‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬الاضرار‭ ‬ب»الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ايران‭. ‬وصرح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬ليست‭ ‬شريكا‭ ‬سهلا‭ ‬لروسيا،‭ ‬فإن‭ ‬البلدين‭ ‬لن‭ ‬يكسرا‭ ‬الروابط‭ ‬بينهما‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬بوتين‭ ‬حول‭ ‬القوات‭ ‬الاجنبية‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬إذن‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬الاسد،‭ ‬بينما‭ ‬ايران‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاذن‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬المحللين‭ ‬يوافقون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاطراف‭ ‬الكبيرة‭ ‬تناور‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬بارنز‭-‬ديسي‭ ‬‮«‬اشعر‭ ‬أن‭ ‬الاسد‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬نظاما‭ ‬عسكريا‭ ‬فرعيا‭ ‬شبه‭ ‬مستقل‭ ‬يأتمر‭ ‬بأوامر‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬بلاده‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬والخلاصة‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬الايرانيين‭ ‬متواجدون‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وسيبقون‭ ‬فيها‭ ‬وسيكون‭ ‬لهم‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬التواجد‭ ‬العسكري‮»‬‭.‬