أول‭ ‬ظهور‭ ‬للأمير‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغان‭ ‬بعد‭ ‬الزفاف‭ ‬

لندن – الزمان
حضر الأمير هاري وزوجته ميغان، دوقة ساسيكس، أمس، حفلاً أقيم بمناسبة عيد ميلاد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا السبعين، في أول مشاركة لهما في الحياة العامة منذ حفل زفافهما المثير مطلع الأسبوع.
وألقى هاري خطاباً قصيراً في هذه المناسبة، وأشاد بالأمير تشارلز «لرؤيته وقدرته على إحداث التغيير»، من خلال برامجه الاجتماعية التي تتضمن مساعدة الشباب من المناطق الفقيرة وتعزيز الوعي البيئي.
وقال هاري، أمام 6500 ضيف في قصر باكنغهام، مقر إقامة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في لندن: «لقد ألهمتني (والأمير) ويليام، وعندما ننظر حولنا هنا اليوم، من الواضح أننا لم نكن وحيدين».
وأضاف مخاطباً تشارلز: «لقد أنشأت مجموعة هائلة من الأعمال التي ستظل تحدث فرقاً كبيراً في حياة الكثيرين من الناس، سواء هنا أو حول العالم».