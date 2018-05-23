أول‭ ‬ظهور‭ ‬للأمير‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغان‭ ‬بعد‭ ‬الزفاف‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

حضر‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغان،‭ ‬دوقة‭ ‬ساسيكس،‭ ‬أمس،‭ ‬حفلاً‭ ‬أقيم‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬بريطانيا‭ ‬السبعين،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬منذ‭ ‬حفل‭ ‬زفافهما‭ ‬المثير‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭.‬

وألقى‭ ‬هاري‭ ‬خطاباً‭ ‬قصيراً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬‮«‬لرؤيته‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬التغيير‮»‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامجه‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬مساعدة‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الفقيرة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭.‬

وقال‭ ‬هاري،‭ ‬أمام‭ ‬6500‭ ‬ضيف‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام،‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬لندن‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ألهمتني‭ (‬والأمير‭) ‬ويليام،‭ ‬وعندما‭ ‬ننظر‭ ‬حولنا‭ ‬هنا‭ ‬اليوم،‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬وحيدين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مخاطباً‭ ‬تشارلز‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أنشأت‭ ‬مجموعة‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬ستظل‭ ‬تحدث‭ ‬فرقاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬سواء‭ ‬هنا‭ ‬أو‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬