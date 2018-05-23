هل‭ ‬يصاب‭ ‬الرجال‭ ‬بأعراض‭ ‬سن‭ ‬اليأس؟

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬الخبير‭ ‬آلان‭ ‬باسي،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الذكورة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬Sheffield‭ ‬إن‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يخشون‭ ‬المرور‭ ‬بمرحلة‭ ‬‮«‬سن‭ ‬اليأس‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتعرضوا‭ ‬لمشاكل‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬العاطفية‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العمر،‭ ‬والذين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬انخفاض‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬سيؤثر‭ ‬على‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬بهم‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬أقل‭ ‬اهتماما‭ ‬بالجنس‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يعاني‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرجال‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬الجنسي،‭ ‬كاستجابة‭ ‬نفسية‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬سن‭ ‬اليأس‮»‬‭ ‬لديهم‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬يوضح‭ ‬ألان‭ ‬باسي،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الذكورة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬Sheffield‭: ‬‮«‬تخلق‭ ‬علامة‭ (‬سن‭ ‬اليأس‭) ‬توقعات‭ ‬لدى‭ ‬الذكور‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬رجل‭ ‬سيمر‭ ‬بها‭. ‬وترتبط‭ ‬بعض‭ ‬الأعراض‭ ‬بالهرمونات،‭ ‬ولكن‭ ‬يتأثر‭ ‬بعضها‭ ‬بعلم‭ ‬النفس‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬حديثه‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬نظمتها‭ ‬مؤسسة‭ ‬Progress‭ ‬Educational‭ ‬Trust‭ ‬في‭ ‬إدنبره‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬أضاف‭ ‬باسي‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬سؤال‭ ‬شائع‭ ‬أتعرض‭ ‬له‭ ‬عن‭ (‬سن‭ ‬اليأس‭) ‬لدى‭ ‬الرجال‭. ‬واسمحوا‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬واضحا‭ ‬تماما،‭ ‬إنه‭ ‬غير‭ ‬موجود‮»‬‭.‬

واستخدم‭ ‬خبير‭ ‬الخصوبة،‭ ‬شارلي‭ ‬شابلن،‭ ‬الذي‭ ‬أنجب‭ ‬ابنه‭ ‬الأصغر‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬73‭ ‬عاما،‭ ‬كدليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سن‭ ‬اليأس‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬الذكور‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أسطورة،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬الرجال‭ ‬‮«‬يتشبثون‭ ‬بالفكرة‭ ‬لأنهم‭ ‬يتقدمون‭ ‬في‭ ‬السن‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬تزداد‭ ‬التحذيرات‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يأخذون‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون،‭ ‬لاستعادة‭ ‬طاقتهم‭ ‬الشابة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيدوا‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأزمات‭ ‬قلبية‭ ‬وسكتات‭ ‬دماغية