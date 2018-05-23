الضوء‭ ‬الأزرق‭ ‬المنبعث‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الرقمية‭ ‬يسرّع‭ ‬بالشيخوخة‭ ‬

زيت الورد يجدد خلايا البشرة
برلين – الزمان
حذرت مجلة «إيلي» الألمانية من أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يرفع خطر الإصابة بشيخوخة البشرة المبكرة، فيما يعرف بالشيخوخة الرقمية «Digital Aging».
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الضوء الأزرق هو ضوء اصطناعي يتوغل إلى أعماق طبقات البشرة أكثر من الأشعة فوق البنفسجية مسبباً تلفيات لا يمكن إصلاحها، مما يمهد الطريق للشيخوخة المبكرة.
وبعبارة أوضح يتسبب الضوء الأزرق عالي الطاقة في نشوء ما يعرف بالجذور الحرة «Free Radicals» في الخلايا، والتي تدمر الحمض النووي، ما يؤدي إلى ظهور تجاعيد وبقع صبغية بالبشرة، فضلاً عن شحوبها.
ويهاجم الضوء الأزرق حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ما يؤدي إلى تدمير وإضعاف بعض ألياف النسيج الضام المهمة مثل الكولاجين والإيلاستين، فتفقد البشرة مرونتها وتترهل وتفتقر إلى المظهر المشدود، وتقع فريسة الجفاف والإكزيما.
ولمواجهة الآثار السلبية للضوء الأزرق تنصح «إيلي» باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على مضادات الأكسدة، والتي تحارب الجذور الحرة، وكذلك المستحضرات المحتوية على حمض الهيالورونيك، والذي يعمل على تقوية وتدعيم حاجز البشرة، بالإضافة إلى المستحضرات المحتوية على الكاروتينات، والتي تمتص الضوء الأزرق.
ويمكن تدعيم البشرة من الداخل أيضاً، بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، مثل التوت بكل أصنافه والمكسرات والبروكلي والطماطم والكرنب والموالح والأفوكادو.
وبطبيعة الحال ينبغي إراحة البشرة ليلاً وعدم استعمال الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية في الفراش. في حين قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرغيت هوبر إن زيت الورد يعد بمثابة ينبوع جمال البشرة، حيث إنه يمنح البشرة ملمساً ناعماً كالحرير ويساعد على تجدد الخلايا، مما يُعيد للبشرة شبابها ونضارتها.
وأضافت هوبر أن كريم الوجه المحتوي على زيت الورد يعمل على تخفيف احمرار البشرة المتهيجة، مشيرةً إلى أن زيت الورد غالباً ما يندرج ضمن مكونات اللوشن ومستحضرات الاستحمام أيضاً بفضل رائحته العطرة.
ويمكن الاستدلال على احتواء مستحضرات التجميل على زيت الورد من خلال المسمى «Rosa mosqueta» أو المسمى «Rosa canina» على العبوة.