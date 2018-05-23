أرقام مثيرة تدعو للعجب داخل صناديق بغداد.. أعضاء أحزاب يحصلون على أقل من عشرين صوتاً

(الزمان) تحقق بحصيلة أصوات المرشحين في الإنتخابات

محسن حسين

خلال الترشيحات لانتخابات مجلس النواب الجديد مثل سابقاتها يتنافس المرشحون على التسلسل رقم 2 بعد الشخصية الاولى ظنا منهم ان ذلك سيؤدى الى كسب اصوات اعلى وليكونوا في التسلسل 2 بين الفائزين في القائمة.

لكن ما حصل غير ذلك في العديد من قوائم الكتل والاحزاب ففي نتائج الانتخابات لمحافظة بغداد ظهر ان الذين يحملون الرقم 2 في القائمة قد لا يحصلون على اعلى عدد من اصوات زملائهم بل قد لا ينتخبون.

وهذه امثلة فاز الذين يحملون الرقم 1في قوائم سائرون (ماجدة التميمي) و فتح (هادي العامري) ودولة القانون (نوري المالكي) و الوطنية (اياد علاوي) والنصر (حيدر العبادي) والحكمة (عبد الحسين عبطان)

لكن الذين يحملون الرقم 2 في هذه القوائم لم يحصلوا على الاصوات التي تؤهلهم ان يكونوا في المرتبة الثانية.

في سائرون احتل الرقم 2 في القائمة (صباح جلوب) التسلسل 8 وصعد ا(لرقم 3 رائد فهمي) ثم الرقم 11 حسب ما حصلا عليه من الاصوات.

في تحالف فتح احتل الرقم 2 في القائمة (همام حمودي) التسلسل (13 في حين احتل (الرقم 75 وجيه عباس) التسلسل الثاني حسب ما حصل عليه من اصوات.

في دولة القانون بقي الرقم 2 (محمد شياع ) ثانيا لكن الرقم 3 قصي عبد الوهاب احتل التسلسل 18 وحل محله ثالثا (احمد سليم) الذي يحمل الرقم 13

في الوطنية اصبح الرقم 2 (سليم عبد الله) التسلسل 9 وحل محله ثانيا (زياد طارق عبد الله) الذي يحمل الرقم 22 حسب الاصوات التي حصل عليها

قي النصر احتل الرقم 2 هناء تركي التسلسل 23 وحل محلها ثانيا (علاء سكرالذي يحمل الرقم 35) حسب الاصوات التي حصل عليها.

من اغرب ما اسفرت عنه الانتخابات ان بعض المرشحين لم يحصلوا على اي صوت او صوت واحد او اصوات قليلة مما يطرح سؤالا الا يمكن وضع غرامة على اي مرشح لا يحصل على عدد محدد من الاصوات (الف صوت مثلا) حتى نقضي على الفساد في الانتخابات اذ ذكر بعض المعلقين ان هناك اشخاصا رشحوا انفسهم ليسحبوا ترشيحاتهم مقابل مبلغ من المال يقدمه المنافسون كما ان فرض الغرامة يقلل من هذه الاعداد الكبيرة (6990 مرشحا) مما شغل اجهزة الدولة وكلفها اموالا طائلة.

و قوائم اصوات المرشحين في محافظة بغداد تكشف عن ارقام مثيرة تدعو للعجب.

في قائمة سائرون حصلت مرشحتان على اقل من 100 صوت.

في قائمة فتح حصل 16 مرشحا بينهم 6 مرشحات على اقل من 100 صوت ومن هؤلاء اثنان حصلا على اقل من 20 صوتا.

في دولة القانون حصل 17 مرشحا بينهم 3 مرشحات اقل من 100 صوت بينهم اثنان حصلا على اقل من 20 صوتا.

في الوطنية حصل14 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 5 مرشحات ومنهم مرشح واحد حصل على اقل من 20 صوتا.

في النصر حصل12 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 4 مرشحات.

في القرار العراقي حصل21 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 13 مرشحة.

في الحكمة حصل41 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 13 مرشحة ومنهم 6 حصلوا على اقل من 20 صوتا ومما هو اغرب ان احد المرشحين لم يحصل الا على صوت واحد فقط. في تحالف بغداد حصل 42 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 16 مرشحة ومنهم 7 مرشحين حصلوا على اقل من 20 صوتا.

في بيارق الخير حصل34 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 10 مرشحات ومنهم 6 مرشحين حصلوا على اقل من 20 صوتا.

في تمدن حصل65 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 32 مرشحة ومنهم 16 مرشحا حصلوا على اقل من 20 صوتا وحصلت مرشحة على صوتين ومرشح على صوت واحد فقط.

في الاتحاد المدني العراقي حصل50 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 20 مرشحة ومنهم 13 مرشحا حصلوا على اقل من 20 صوتا و3 حصل كل منهم على صوتين فقط.

في الحزب المدني العراقي حصل84 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 24 مرشحة ومنهم 26 مرشحا حصلوا على اقل من 20 صوتا ومرشح واحد حصل على صوتين ومرشحة واحدة لم تحصل على اي صوت .

في حركة ارادة حصل24 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 11 مرشحة ومنهم مرشحان حصلا على اقل من 20 صوتا .

في ائتلاف كفاءات للتغيير حصل74 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 35 مرشحة ومنهم 18 مرشحا و11 مرشحة حصلوا على اقل من 20 صوتا و3 حصل كل منهم على صوتين فقط و2 على صوت واحد ومرشح لن يحصل على اي صوت.

في تضامن حصل96 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 34 مرشحة ومنهم 31 مرشحا و11 مرشحة حصلوا على اقل من 20 صوتا

في تجمع برلمان الشعب حصل7 مرشحين على اقل من 100 صوت بينهم 3 مرشحات ومنهم 2 مرشحات حصلتا على اقل من 20 صوتا.

في حزب اليقين الوطني حصل34 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 10 مرشحات ومنهم 7 مرشحين و5 مرشحات حصلوا على اقل من 20 صوتا و23 حصل كل منهما على صوتين فقط و3 على صوت واحد فقظ.

في تجمع عراقيون للتغيير حصل12 مرشحا على اقل من 100 صوت بينهم 7 مرشحات ومنهم مرشحة واحدة حصلت على اقل من 20 صوتا.

حركة بابليون التي تضم 12 مرشحا حصل4 مرشحين على اقل من 100 صوت بينهم مرشحة واحدة ومنهم مرشح و مرشحة حصل كل منهما على على اقل من 20 صوتا.

في ائتلاف الرافدين الذي يضم 10 مرشحين حصل 6 مرشحين على اقل من 100 صوت بينهم مرشح ومرشحة حصلا على اقل من 20 صوتا

بقية القوائم صغيرة ولم يحصل اي من مرشحيها وقادتها الى الف صوت واغلب مرشحيها حصلوا على اقل من 100 صوت.