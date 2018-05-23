ميراني ودولة القانون يبحثان تأسيس مرحلة جديدة ضامنة للحقوق

الإتحاد الوطني يناقش مع قادة الكتل إنجاح المفاوضات وتمثيل الأطراف

بغداد – صباح الخالدي

دعا وفد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يزور بغداد حاليا الى ضرورة انجاح المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة وتمثيل الاطراف السياسية دون اقصاء او تهميش . وقال بيان امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي التقى وفدا من الاتحاد الوطني وجرى خلال اللقاء بحث تشكيل الحكومة واهمية الاسراع في ذلك وتبادل الرؤى للمرحلة المقبلة) وشدد العبادي على (اهمية الاسراع بتشكيل الحكومة من خلال مفاوضات وطنية بعد النجاحات التي تحققت في البلد). من جانبه اكد الوفد انه (يسعى لان يكون جزءا من الحل وان لقاءه جاء لمعرفة كيفية ادارة العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة تمثل جميع الاطراف دون إقصاء وتهميش لأحد) وناقش الوفد مع خلال لقائه بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تطورات العملية السياسية والتفاهمات بشأن شكل الحكومة المقبلة وكذلك مطالب الاكراد . وقال مكتب الصدر في بيان امس ان (الصدر استقبل الوفد وبحثا تطورات العملية السياسية والتفاهمات بشأن شكل الحكومة المقبلة) وشدد الصدر على (الثوابت الاساسية في ابوية الحكومة ومبدأ المساواة بين مختلف اطياف الشعب والارتكاز على مبدأ المواطنة). بدوره هنأ الوفد الصدر على (الفوز الكبير الذي حققه تحالف سائرون الوطني في الانتخابات). والتقى الوفد فور وصوله الى بغداد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوفد ألتقى بمعصوم وناقشوا تشكيل الحكومة وتقديم مقترحاته بشأن المباحثات الجارية بين الاطراف السياسية). وضم الوفد كلا من ملا بختيار وعضوية زركار علي وسعدي أحمد بيره وخالد شواني بالاضافة الى فرياد رواندزي وسعدون فيلي. وعقد الحزبان اجتماعا في بغداد لبحث المشتركات وتوحيد المواقف . وقال القيادي بالحزب الديمقراطي خسرو كوران في مؤتمر مشترك مع شواني ان (الاجتماعات الحالية بين الحزبين والاطراف العراقية الاخرى هي استطلاعية تشاورية) واضاف ان (هناك إجتماعات اخرى بين الاطراف الكردستانية في الاقليم بهدف خوض مفاوضات تشكيل الحكومة بموقف موحد) ، مشددا على (وحدة الموقف الكردي في مفاوضات تشكيل الحكومة من أجل الحفاظ على المكتسبات وضمان حقوق الاقليم) ، مشيرا الى (أهمية إستغلال الفرصة الحالية). من جانبه دعا شواني الى (أهمية أن يتفاوض الاكراد وفق برنامج ورؤية موحدة لمعالجة المشكلات مع بغداد) ، لافتا الى ان (منصب رئيس الجمهورية هو من إستحقاق الاتحاد الوطني). الى ذلك بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية ومستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد.وقال بيان امس إن (المالكي استقبل وفد الحزب الديمقراطي برئاسة فاضل ميراني لبحث مستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد ومرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية) وأضاف أن (الجانبين اكدا على ضرورة العمل المشترك بين جميع القوى الوطنية بهدف تحقيق الأهداف المنشودة والعمل سوية من اجل التأسيس لمرحلة جديدة تكون من مقوماتها حكومة تمتلك برنامج وطني موحد يضمن الحقوق للجميع). ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى العمل لتشكيل الكتلة الوطنية الاكبر داخل البرلمان المقبل.وقال العامري في تصريح بعد لقائه بوفد الحزب الديمقراطي (ندعو للاسراع في تشكيل الحكومة من اجل تقديم الخدمات للمواطنين) لافتا الى (اهمية كتابة برنامج قادر على النهوض بالعراق). وكشف النائب عن كتلة الحزب ذاته اردلان نور الدين عن السعي لإعادة تفعيل لجنة التوازنات السياسية . واشار نور الدين الى ان (هناك تهميشا لاستحقاقات الحزب خلال المرحلة السابقة ويجب التركيز حاليا على بلورة التحالفات بغية المضي بتشكيل الحكومة المقبلة) مبيناً أن (الحزب يسير ضمن البحث عن التحالفات السياسية التي تخدم مصلحة الشعب) وتابع أن (أي تحالف نسعى إلى بنائه ينبغي أن يكون مبنياً على أساس الشراكة الحقيقية والوطنية وفق الدستور).