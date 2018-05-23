الرافدين يحدد مدة تسديد قروض السيارات

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

حدد مصرف الرافدين مدة تسديد القروض للمواطنين والموظفين لشراء سيارات حديثة بالتقسيط.وقال المصرف في بيان امس ان (مدة تسديد قروض السيارات تصل الى خمس سنوات بضمنها ثلاثة أشهر إمهال) وأشار الى (تحديد نوع القرض الممنوح لشراء السيارات بالتقسيط من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وبإمكان المواطن والموظف الاطلاع على الشروط لشراء السيارة من خلال مراجعة فروع المصرف). وكان المصرف قد أطلق قروض شراء سيارات حديثة بكافة انواعها للمواطنين والموظفين بالتقسيط عن طريق فروعه المخصصة لذلك. فيما اعلن مصرف الرشيد عن اصدار تعليمات جديدة لسلف المتقاعدين البالغة ثلاثة ملايين دينار بعد ايقاف بطاقة كي كارد.وقال المصرف في بيان امس انه (تم اصدار اليات وتعليمات جديدة لمنح سلف المتقاعدين والبالغة ثلاثة ملايين دينار كحد اعلى) واضاف ان (التعليمات تضمنت منح السلفة للمتقاعد الاصيل من حاملي بطاقة ماستر كارد نخيل حصرا وكذلك للمتقاعد الاصيل الذي يستلم راتبه يدويا من فروعنا حصرا) واضاف ان (المصرف سيباشر بأصدار بطاقة ماستر كارد نخيل للمتقاعدين وذلك لايقاف بطاقة كي كارد وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي). فيما نفت الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) ان تكون وراء اشكالية عدم دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن مصرف الرشيد وفروعه. وقال مصدر في الشركة لـ (الزمان) أن(تأخير صرف الرواتب هو ضمن مسؤولية المصرف حصرا ولا علاقة للشركة بذلك) واضاف ان (الشركة تحمل المصرف وفروعه مسؤولية تاخير دفع الرواتب بدلا من إلقاء اللوم على جهات اخرى وتبرير القصور). ويذكر ان عددا من الموظفين والمتقاعدين لم يتسلموا راتبهم عبر البطاقة الذكية في الفروع التابعة للمصرف.