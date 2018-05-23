نازحو نينوى يحتجون على عدم إحتساب أصواتهم

علاوي: فوضى الإنتخابات نتاج المحاصصة السياسية الخاطئة

بغداد – صباح الخالدي

عد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي أن الاجراءات المريبة للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات هي نتاج المحاصصة السياسية .

وقال علاوي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (فوضى ادارة العملية الانتخابية من قبل المفوضية أكدت البناء الخاطيء لهذه الهيئة والقائم على المحاصصة السياسية بعيدا عن المعايير المهنية والاستقلالية وهو ماحذرنا منه مرارا وقبل سنوات من اجراء الانتخابات)، مبينا ان (اجراءات المفوضية المريبة مضافة الى القانون الانتخابي المجحف تسببا في افراغ الانتخابات من محتواها الحقيقي بضمان مشاركة الاغلبية الشعبية في التعبير عن ارادتها السياسية الحرة وانتخاب ممثليها الحقيقيين الى مجلس النواب). الى ذلك بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع ممثل الأمين العام للامم المتحدة في بغداد يان كوبيتش ملف تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات .وقال بيان امس ان (اللقاء بحث نتائج الانتخابات التشريعية وجهود الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة كما ناقش ابرز المشاكل والملاحظات حول اداء مفوضية الانتخابات خلال عملتي الاقتراع والعد والفرز).

هدوء العمل

واكد الجبوري ان (اللجوء الى القنوات القانونية كفيل بحل كل الاشكالات التي رافقت الانتخابات ونتائجها)، مشددا على (اهمية الاحتكام الى الهدوء والعمل وفق اليات الاعتراض الدستورية لحل اي خلاف يتعلق بعملية الاقتراع ونتائجها)، وبشأن تشكيل الحكومة رأى الجبوري ان (المرحلة المقبلة تتطلب من جميع القوى السياسية تحمل مسؤلياتها بتغليب مصلحة البلاد العليا من خلال تفاهمات تفضي الى تشكيل حكومة تضم الجميع بدون شروط واستثناءات). كما التقى الجبوري بنائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي لبحث تشكيل الحكومة المقبلة. وذكر بيان امس أنه (جرى خلال اللقاء مناقشة تشكيل الحكومة المقبلة واهمية التركيز على الواقع الخدمي للمواطنين وتطوير قطاع الاقتصاد والاستثمار والتنمية وكذلك معالجة مشاكل المحافظات وسبل بلورة رؤية مشتركة لتصويب المسار السياسي وتلافي الاخطاء السابقة)، وأضاف (كما جرت مناقشة المشاكل التي رافقت مرحلة عد وفرز الاصوات في الانتخابات وما نجم عن تلك الاخطاء من غياب الثقة وعدم الرضى لدى المواطنين في الكثير من الاجراءات والقرارت).

وتظاهر العشرات من النازحين في محافظة نينوى احتجاجا على عدم احتساب اصواتهم من قبل المفوضية.وقال مصدر في تصريح امس ان (النازحين في احدى المخيمات تظاهروا ضد المفوضية احتجاجا على عدم احتساب اصواتهم خلال الانتخابات).

مشيرا الى انهم (هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم في حال عدم تنفيذ مطالبهم). في غضون ذلك أعلن تجمع ثوار الإنتفاضة الشعبانية عن إنسحابه من إئتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي وإنضمامه الى تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم. بدوره ، رجح القيادي في كتلة سائرون صباح الساعدي تفكك ائتلاف النصر.

وتوقع الساعدي في تصريح صحفي (تفكك الائتلاف بسبب فشل حزب الدعوة في تبني نظريات الشهيد محمد باقر الصدر في ادارة الدولة) على حد تعبيره .

من جهة اخرى أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أن حوارات رئيس الائتلاف نوري المالكي مع قادة الكتل السياسية وصلت إلى مراحل متقدمة.وقال راضي في تصريح امس إن (الحوارات التي بدأ بها المالكي مع قيادات الكتل السياسية الأخرى وصلت إلى مراحل متقدمة)، وأضاف أن (المالكي يمتلك الخبرة الكافية لإدارة الحوارات والتفاهمات مع الكتل السياسية وما تبقى هو لمسات بسيطة توضع فيها أطر عامة لتشكيل الكتلة الأكبر المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة)، مبينا ان (هناك مشروعاً متكاملاً تم طرحه للأغلبية السياسية وهناك فرصة سانحة للمضي به وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة).

على صعيد اخر رفض الاتحاد الوطني في محافظة كركوك التنازل عن اي صوت في الانتخابات . وقال رئيس قائمة الاتحاد ريبوار طه في تصريح امس ان (هناك بعض الاتهامات ضد الاتحاد الوطني بشأن الانتخابات من قبل قوائم تدعي باننا قمنا بالتزوير).

واضاف (لن نتنازل عن صوت واحد)، مطالبا بـ (العمل سوية من اجل خدمة المواطنين في المحافظة)، مشيرا الى ان (هناك مسلحين وجهات تمتلك مليشيات تطوق مخازن صناديق الاقتراع) على حد قوله . وتابع ان (نتائج الانتخابات بالنسبة للمفوضية محسومة ومن لديه اعتراض يتوجه للطعن والقضاء). وبشأن اخر اعلن مسؤول الحزب في المحافظة ذاتها اسو مامند عن ان منصب محافظ كركوك سيكون احدى الشروط لبدء الحوار مع الحكومة الاتحادية.

وقال مامند في تصريح (نطالب قائمة التآخي لعقد اجتماع من اجل حسم موضوع منصب محافظ كركوك وذلك للحفاظ على مصالح المواطنين الاكراد في المحافظة).