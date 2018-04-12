أردوغان يبحث هاتفياً مع ترامب الأزمة في سوريا 

اسطنبول,– (أ ف ب) – بحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال محادثة هاتفية ليل الاربعاء مع نظيره الاميركي دونالد ترامب الازمة في سوريا، بحسب ما اعلن مصدر في الرئاسة التركية.

وقال المصدر إن اردوغان وترامب “تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الاخيرة في سوريا”، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي المحادثات بين الرئيسين بعد ان وجه ترامب تحذيرا الى روسيا لدعمها الرئيس السوري بشار الاسد بقوله ان الصواريخ الاميركية “آتية” للرد على الهجوم الكيميائي المفترض.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم حض الاربعاء روسيا والولايات المتحدة على الكف “عن شجارات الشوارع” بشأن سوريا، قائلا ان الوقت حان لأن تضعا خلافاتهما جانباً لأنها تهدد بالحاق الأذى بالمدنيين.

وتركيا عضو في حلف شمال الاطلسي الى جانب الولايات المتحدة لكن علاقاتها متوترة مع واشنطن منذ اشهر بسبب الدعم الاميركي للاكراد في سوريا.

في هذه الاثناء تقاربت تركيا مع روسيا ومع ايران في الاشهر الاخيرة بهدف ارساء وقف اطلاق النار في سوريا علما بان تركيا تدعم فصائل سورية تحارب القوات الحكومية التي تلقى الدعم من موسكو.