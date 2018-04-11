برلماني يدعو الى محاسبة كيانات تصرف مبالغ على الانتخابات

بغداد- قصي منذر

دعا النائب عن التحالف الوطني اسكندر وتوت، مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة إلى التحرك ومتابعة المبالغ التي تُصرف قبل أحزاب سياسية خلال فترة الحملات الانتخابية، مؤكدا ان المواطن أصبح أكثر وعيا ودراية ويفرق بين النزيه وبين من يسرق المال العام.وقال وتوت في تصريح إن (من يقوم اليوم بتقديم الخدمات للمواطنين والنزول إلى الشارع وتوزيع المساعدات وتبليط الشوارع، لا نعلم من أين حصلوا على الأموال التي يقومون بها بهذه الأعمال وأين كانوا قبل هذا الوقت)، مضيفاً أن (المفوضية المستقلة للانتخابات ينبغي أن يكون لها دور واضح في ردع هؤلاء الذين يحاولون شراء أصوات الناخبين مستغلين معاناتهم), وتابع، أن (هيئة النزاهة ينبغي أن يكون لها دورً حقيقي في متابعة المبالغ التي تصرف من قبل بعض الأحزاب على مشاريع انتخابية تحت عنوان خدمة المواطن، ومن أين جاءت كل هذه الأموال وفق مبدأ من اين لك هذا)، مشيراً إلى أن (المواطن أصبح أكثر وعيا ودراية بالنزيه عن من يسرق المال العام ويستغله لمنافع خاصة).