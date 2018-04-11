تحذير لشركات الطيران من التحليق فوق المتوسط

نيقوسيا – الزمان

حذرت سلطات الطيران الأوروبية شركات الطيران العالمية التي تحلق فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، من مخاطر الضربات الجوية ضد سوريا المحتملة في غضون 72 ساعة ..

وقالت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران اياسا في بيان امس ونشر على الموقع الإلكتروني لشبكة تشغيل ومراقبة حركة الطيران الأوروبية انه (يرجى الانتباه إلى أن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، أصدرت إخطارا عاجلا لمنطقة معلومات الطيران لشرق المتوسط/نيقوسيا), وأضاف (نظرا لضربات جوية محتملة ضد سوريا بواسطة صواريخ جو-أرض، أو صواريخ كروز، على مدار الساعات الـ72 القادمة، وإمكانية حدوث تعطل دوري للاتصالات الملاحية الراديوية، يجب إيلاء الاهتمام لخطط عمليات الطيران في منطقة شرق البحر المتوسط/نيقوسيا).