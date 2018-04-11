اللجنة الاقتصادية تناقش سبل حماية المنتج المحلي

بغداد- داليا احمد

أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، اتخاذ سلسلة من القرارات الاقتصادية المهمة وتشكيل لجنة لدراسة المشاكل والمعوقات التي رافقت تطبيق قرار مجلس الوزراء لحماية المنتج المحلي.وقال بيان للجنة امس ان (اللجنة عقد اجتماعها برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي، قررت فيها السماح لوزارة الزراعة باستيراد حبوب الذرة الصفراء العلفية خلال فترة شح الانتاج المحلي ويتم ايقاف الاستيراد عند وجود وفرة من انتاج هذا المحصول بما يكفي لسد الحاجة المحلية من الاعلاف بهدف مساعدة المزارعين ومربي الحيوانات على توفير المواد العلفية المطلوبة لدعم الثروة الحيوانية).وأضاف ان (اللجنة قررت ايضا تشكيل لجنة برئاسة عضو اللجنة وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني تتولى دراسة المشاكل والمعوقات التي رافقت تطبيق قرار مجلس الوزراء ٣٩٣ لسنة ٢٠١٧، والجوانب المتعلقة بحماية المنتج المحلي ودعمه، على ان تقدم اللجنة مقترحاتها خلال أسبوعين وتضم في عضويتها ممثلين من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والهيئة العامة للمنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية والهيئية الوطنية للاستثمار وجهاز المخابرات الوطني ووزارتي الزراعة والصحة والمعارض العراقية).واوضح البيان أن (اللجنة ناقشت واقع المنافذ الحدودية والكمارك والصعوبات التي تواجه هذه الجهات في تطبيق الانظمة والقوانين الخاصة بفرض الرسوم الكمركية وضبط المنافذ الحدودية وآليات الاستيراد بهدف حماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني),وأشار الى ان (اللجنة ضيفت رئيس هيئة المنافذ الحدودية والمفتش العام لوزارة المالية ومدير عام الهيأة العامة للكمارك، وعدد من المديرين العامين في وزاررات التخطيط والتجارة والنفط والصناعة والمعادن),وتابع ان (اللجنة ناقشت مشروع مجاري الزبير في محافظة البصرة واوصت وزارتي التخطيط والمالية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة دراسة حالة المشروع وتقديم توصياتها بهدف اكمال تنفيذه كما قررت اللجنة منح وزارة التجارة صلاحية التفاوض مع الشركات المتخصصة لتوفير مادتي الرز وزيت الطبخ لاغراض توفير مواد البطاقة التموينية),واضاف البيان ان (اللجنة ناقشت المشاكل التي يواجهها المقاولون العراقيون فيما يتعلق بعقودهم مع الحكومة، وقررت اللجنة الموافقة على توصيات وزارة التخطيط المتضمنة معالجة عدد من المشاكل لمجموعة من الشركات وتسوية تلك المشاكل بما يضمن حقوق تلك الشركات بما ينسجم مع الانظمة وتعليمات تتفيذ العقود الحكومية)..