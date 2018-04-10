تنقلات عسكرية عاجلة في سوريا بعد تهديد ترامب وغوتيريش يدعو لتحقيق بلا قيود

الصين تنضم الى روسيا في التحذير من تداعيات الهجوم

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق

‭ ‬بيروت‭- ‬الزمان

أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬ازاء‭ ‬التقارير‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬الكيميائي‭ ‬المفترض‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬بلا‭ ‬قيود‭ ‬يتولاه‭ ‬محققون‭ ‬دوليون‭ ‬‮«‬محايدون”‭.‬وتشهد‭ ‬قواعد‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حالة‭ ‬استنفار‭ ‬لدى‭ ‬كافة‭ ‬وحداتها‭ ‬غداة‭ ‬تهديد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬برد‭ ‬قوي‭ ‬وقريب‭ ‬ملوحاً‭ ‬بالخيار‭ ‬العسكري‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬حول‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬وتوجيه‭ ‬اصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬الى‭ ‬دمشق‭.‬

وتتوعد‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ ‬بـ»رد‭ ‬قوي‮»‬،‭ ‬وتحدث‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬جداً‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬فرنسا‭ ‬انها‭ ‬سترد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تخطت‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬الخط‭ ‬الأحمر‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬مسعفون‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬ومئات‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭. ‬وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬ومسلحين‭ ‬موالين‭ ‬لها‭ ‬تواصل‭ ‬استنفارها‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬تحسباً‭ ‬لضربات‭ ‬محتملة‮»‬‭ ‬تهدد‭ ‬بها‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬عممت‭ ‬قيادة‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬تنفيذ‭ ‬استنفار‭ ‬لمدة‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬العسكرية،‭ ‬المطارات‭ ‬والقواعد‮»‬‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وبينها‭ ‬دمشق‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬الا‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬التهديدات‭ ‬الخارجية‭ (…) ‬هناك‭ ‬تحصينات‭ ‬وتدريبات‭ ‬للانتشار‭ ‬السريع‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬استخدام‭ ‬مؤكد‭ ‬للأسلحة‭ ‬الكيميائية،‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬وتحت‭ ‬أي‭ ‬ظروف،‭ ‬هو‭ ‬شيء‭ ‬بغيض‭ ‬وانتهاك‭ ‬فاضح‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خطورة‭ ‬المزاعم‭ ‬الجديدة‭ ‬تستدعي‭ ‬تحقيقا‭ ‬شاملاً‭ ‬يجريه‭ ‬خبراء‭ ‬محايدون‭ ‬ومستقلون‭ ‬ومحترفون‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬غوتيريش‭ ‬مجددا‭ ‬دعمه‭ ‬الكامل‭ ‬لمنظمة‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬ولمهمة‭ ‬تقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬‮«‬وجوب‭ ‬تمكينها‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ (‬الى‭ ‬المنطقة‭) ‬بدون‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬قيود‭ ‬أو‭ ‬عوائق‭ ‬على‭ ‬نشاطاتها‮»‬‭. ‬وتطرح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬تحقيق‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬يتضمن‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬‭. ‬وتعتزم‭ ‬روسيا‭ ‬تقديم‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬منافس‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يطالب‭ ‬بتحقيق‭ ‬تجريه‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬لحظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬ستقدم‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يطالب‭ ‬بتحقيق‭ ‬تجريه‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬لحظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الكيميائي‭ ‬المفترض‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬‮«‬سنتقدم‭ ‬اليوم‭ ‬بمشروع‭ ‬قرار‭ ‬يطالب‭ ‬بتحقيق‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مهتمون‭ ‬بان‭ ‬يشارك‭ ‬الخبراء‭ ‬المستقلون‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق‭. ‬واضاف‭ ‬لافروف‭ ‬‮«‬ليتمكن‭ ‬محققو‭ ‬منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بواجباتهم‮»‬،‭ ‬عليهم‭ ‬‮«‬بالضرورة‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬المكان‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬قدرة‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والنظام‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬سلامة‭ ‬مفتشي‭ ‬المنظمة‭.‬

ولم‭ ‬تعد‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬تملك‭ ‬هيئة‭ ‬تحقيق‭ ‬خاصة‭ ‬بالهجمات‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬توقف‭ ‬عمل‭ ‬مجموعة‭ ‬الخبراء‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬حظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2017‭ ‬لعدم‭ ‬تجديد‭ ‬مهمتها‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬روسيا‭. ‬حذرت‭ ‬الصين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالرد‭ ‬‮«‬بالقوة‮»‬‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬مفترض‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬أخر‭ ‬معقل‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭. ‬وقال‭ ‬جييغ‭ ‬شوانغ‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬ايجاز‭ ‬صحافي‭ ‬روتيني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬تعارض‭ ‬الاستخدام‭ ‬المتهور‭ ‬للقوة‭ ‬او‭ ‬التهديد‭ ‬بالقوة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬شامل‭ ‬ومحايد‭ ‬وموضوعي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحادث،‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬‮«‬استباق‭ ‬النتائج‭ ‬والتوصل‭ ‬لنتائج‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوسائل‭ ‬العسكرية‭ ‬لن‭ ‬تقودنا‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬شيء‮»‬‭.‬