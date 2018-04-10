تنقلات عسكرية عاجلة في سوريا بعد تهديد ترامب وغوتيريش يدعو لتحقيق بلا قيود

الصين تنضم الى روسيا في التحذير من تداعيات الهجوم
واشنطن- مرسي ابو طوق
بيروت- الزمان
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء عن غضبه ازاء التقارير الأخيرة عن الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا، داعيا الى إجراء تحقيق بلا قيود يتولاه محققون دوليون «محايدون”.وتشهد قواعد الجيش السوري الثلاثاء حالة استنفار لدى كافة وحداتها غداة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برد قوي وقريب ملوحاً بالخيار العسكري بعد تقارير حول هجوم كيميائي وتوجيه اصابع الاتهام الى دمشق.
وتتوعد دول غربية منذ يومين بـ»رد قوي»، وتحدث ترامب عن قرار مهم في «وقت قصير جداً» فيما أكدت فرنسا انها سترد في حال تخطت دمشق «الخط الأحمر»، بعد أن تحدث مسعفون عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في هجوم كيميائي مساء السبت في مدينة دوما. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء أن «قوات النظام ومسلحين موالين لها تواصل استنفارها منذ مساء الاثنين تحسباً لضربات محتملة» تهدد بها الدول الغربية. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «عممت قيادة أركان الجيش منذ منتصف الليل تنفيذ استنفار لمدة 72 ساعة على كافة القطاعات العسكرية، المطارات والقواعد» في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، وبينها دمشق. وأضاف «هذا الشيء لا يحصل الا رداً على التهديدات الخارجية (…) هناك تحصينات وتدريبات للانتشار السريع». وقال غوتيريش في بيان إن «أي استخدام مؤكد للأسلحة الكيميائية، من أي طرف في النزاع وتحت أي ظروف، هو شيء بغيض وانتهاك فاضح للقانون الدولي».
وتابع أن «خطورة المزاعم الجديدة تستدعي تحقيقا شاملاً يجريه خبراء محايدون ومستقلون ومحترفون». وأكد غوتيريش مجددا دعمه الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولمهمة تقصي الحقائق التي تقوم بها مؤكدا على «وجوب تمكينها تماما من الوصول (الى المنطقة) بدون فرض أي قيود أو عوائق على نشاطاتها». وتطرح الولايات المتحدة الثلاثاء مشروع قرار في مجلس الأمن ينص على آلية تحقيق دولية في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، غير أن روسيا اعتبرت أن النص يتضمن «عناصر غير مقبولة». وتعتزم روسيا تقديم مشروع قرار منافس في مجلس الأمن الثلاثاء يطالب بتحقيق تجريه المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، على ما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اعلن الثلاثاء ان موسكو ستقدم مشروع قرار يطالب بتحقيق تجريه المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية بعد الهجوم الكيميائي المفترض في مدينة دوما في سوريا.
وقال لافروف «سنتقدم اليوم بمشروع قرار يطالب بتحقيق»، مؤكدا «نحن مهتمون بان يشارك الخبراء المستقلون في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية» في هذا التحقيق. واضاف لافروف «ليتمكن محققو منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من القيام بواجباتهم»، عليهم «بالضرورة التوجه الى المكان»، مؤكدا قدرة القوات الروسية في سوريا والنظام السوري على تأمين سلامة مفتشي المنظمة.
ولم تعد الامم المتحدة تملك هيئة تحقيق خاصة بالهجمات الكيميائية في سوريا منذ توقف عمل مجموعة الخبراء المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في نهاية 2017 لعدم تجديد مهمتها بسبب رفض روسيا. حذرت الصين الثلاثاء من عواقب العمل العسكري بعد أن هدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالرد «بالقوة» على هجوم كيميائي مفترض أسفر عن عشرات القتلى على مدينة دوما، أخر معقل للفصائل المعارضة السورية قرب دمشق. وقال جييغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية في ايجاز صحافي روتيني الثلاثاء إن بلاده «تعارض الاستخدام المتهور للقوة او التهديد بالقوة».
وتابع أن قبل إجراء «تحقيق شامل ومحايد وموضوعي» في الحادث، لا ينبغي على أي طرف «استباق النتائج والتوصل لنتائج بشكل عشوائي». وأكد أن «الوسائل العسكرية لن تقودنا إلى أي شيء».