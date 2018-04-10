الصدر يبدي استعداده للتوسط بين إيران والسعودية

بغداد – الزمان
ابدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، استعداده للتدخل في حلحلة بعض الامور بين ايران والسعودية، مبيناً ان ذلك يهدف الى مصلحة العراق.
وقال الصدر في رد له على سؤال «هل ممكن ان نرى في يوم من الايام مصالحة بين السعودية وايران برعاية عراقية بتدخل منكم لما فيه مصلحة للعراق ام انكم قد طرحتم الموضوع سابقا ولم تجدوا استجابة»، وتلقت السومرية نيوز، ان «التوتر السياسي بين الجمهورية الاسلامية والمملكة العربية السعودية يفيء على العراق بأجواء سلبية». واضاف الصدر «إنني على استعداد ان أتدخل بين الجمهورية الاسلامية و المملكة العربية السعودية لحلحلة بعض الأمور ولو تدريجيا وما ذلك ألا لمصلحة العراق اولا والمنطقة ثانيا». يذكر ان العلاقة بين ايران والسعودية تشهد توترا ملحوظا واتهامات متبادلة بين الطرفين بزعزعة الاوضاع الامنية في المنطقة والتدخل بشؤون الدول الاخرى. ويحتفظ الصدر بعلاقات جيدة مع طهران والرياض . من ناحية عراقية اخرى ،اكد النائب كاظم الصيادي، الثلاثاء، ان نفس الاصوات التي تنادي اليوم بمظلومية المساءلة والعدالة هم نفسهم بالامس قاموا بأغتصاب اموال وحقوق وتخصيصات النازحين. وقال الصيادي في حديث لـموقع السومرية نيوز، ان «نفس الاحزاب والشخصيات التي كانت بالامس وخلال الدورة البرلمانية السابقة وقبيل الانتخابات تنادي بمواضيع المساءلة والعدالة ومظلومية مناطق محددة نجدها اليوم وبنفس الموعد تنادي بنفس المواضيع»، متسائلا «لماذا لم نسمع مناداتهم خلال السنوات الثلاث الماضية او مع بدء الدورة النيابية ولم تفتح هذه الملفات الا اليوم وقبيل الانتخابات».