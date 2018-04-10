الصدر يبدي استعداده للتوسط بين إيران والسعودية

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

ابدى‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬استعداده‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬حلحلة‭ ‬بعض‭ ‬الامور‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والسعودية،‭ ‬مبيناً‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬مصلحة‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬‮«‬هل‭ ‬ممكن‭ ‬ان‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الايام‭ ‬مصالحة‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وايران‭ ‬برعاية‭ ‬عراقية‭ ‬بتدخل‭ ‬منكم‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬للعراق‭ ‬ام‭ ‬انكم‭ ‬قد‭ ‬طرحتم‭ ‬الموضوع‭ ‬سابقا‭ ‬ولم‭ ‬تجدوا‭ ‬استجابة‮»‬،‭ ‬وتلقت‭ ‬السومرية‭ ‬نيوز،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التوتر‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬يفيء‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬بأجواء‭ ‬سلبية‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬الصدر‭ ‬‮«‬إنني‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬ان‭ ‬أتدخل‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬و‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لحلحلة‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬ولو‭ ‬تدريجيا‭ ‬وما‭ ‬ذلك‭ ‬ألا‭ ‬لمصلحة‭ ‬العراق‭ ‬اولا‭ ‬والمنطقة‭ ‬ثانيا‮»‬‭. ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والسعودية‭ ‬تشهد‭ ‬توترا‭ ‬ملحوظا‭ ‬واتهامات‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بزعزعة‭ ‬الاوضاع‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتدخل‭ ‬بشؤون‭ ‬الدول‭ ‬الاخرى‭. ‬ويحتفظ‭ ‬الصدر‭ ‬بعلاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭ . ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬عراقية‭ ‬اخرى‭ ‬،اكد‭ ‬النائب‭ ‬كاظم‭ ‬الصيادي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ان‭ ‬نفس‭ ‬الاصوات‭ ‬التي‭ ‬تنادي‭ ‬اليوم‭ ‬بمظلومية‭ ‬المساءلة‭ ‬والعدالة‭ ‬هم‭ ‬نفسهم‭ ‬بالامس‭ ‬قاموا‭ ‬بأغتصاب‭ ‬اموال‭ ‬وحقوق‭ ‬وتخصيصات‭ ‬النازحين‭. ‬وقال‭ ‬الصيادي‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لـموقع‭ ‬السومرية‭ ‬نيوز،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬نفس‭ ‬الاحزاب‭ ‬والشخصيات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بالامس‭ ‬وخلال‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬السابقة‭ ‬وقبيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬تنادي‭ ‬بمواضيع‭ ‬المساءلة‭ ‬والعدالة‭ ‬ومظلومية‭ ‬مناطق‭ ‬محددة‭ ‬نجدها‭ ‬اليوم‭ ‬وبنفس‭ ‬الموعد‭ ‬تنادي‭ ‬بنفس‭ ‬المواضيع‮»‬،‭ ‬متسائلا‭ ‬‮«‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬نسمع‭ ‬مناداتهم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬او‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬الدورة‭ ‬النيابية‭ ‬ولم‭ ‬تفتح‭ ‬هذه‭ ‬الملفات‭ ‬الا‭ ‬اليوم‭ ‬وقبيل‭ ‬الانتخابات‮»‬‭.‬