الأمم المتحدة تكشف عن آلاف المعتقلين في ظروف مرعبة بليبيا

جنيف- الزمان
قال تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء أن آلاف الليبيين، رجالا ونساء وأطفالا، الرجال والنساء والأطفال محتجزون في ظروف مرعبة في ليبيا على أيدي جماعات مسلحة تخضعهم لأشكال من التعذيب والانتهاكات الأخرى.
وتوصل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى استنتاجات جديدة عن «اعتقالات واسعة ومطولة وتعسفية وغير قانونية وانتهاكات حقوق إنسان متفشية في الحجز».
لكن التقرير أكد أن ليس هناك إحصاء متوفر للمرافق الخاضعة لسيطرة وزراتي الدفاع والداخلية، ولا لتلك التي تديرها الجماعات المسلحة.
وجاء في التقرير أن هذه المرافق «سيئة السمعة بسبب التعذيب المتفشي وانتهاكات حقوق الانسان الأخرى او الإساءات» بحق الموقوفين.
وقدم التقرير تفاصيل عن كيفية احتجاز الجماعات المسلحة للناس بشكل روتيني بمعزل تام عن العالم، وتعرضهم لتعذيب منهجي بما فيها الضرب بقضبان حديدية، والجلد على باطن القدم، والحرق بالسجائر واستخدام الصدمات الكهربائية.
وحذر التقرير من ان المعتقلات يواجهن دوما مخاطر عالية للتعرض لانتهاكات جنسية، مشيرا إلى أن «في بعض مرافق (الاحتجاز) تجبر النساء على التعري ويتعرضن لتفتيش عدواني بواسطة الحراس الذكور او تحت أنظار وتحديق مسؤولين ذكور».
وأشار التقرير إلى انباء عن وفيات بين الموقوفين في مراكز الاحتجاز، وأوضح ان جثث مئات الاشخاص الذين اوقفوا واحتجزوا على ايدي الجماعات المسلحة يتم العثور عليها لاحقا في المستشفيات أو ملقاه في الشوارع.