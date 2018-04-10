الأمم المتحدة تكشف عن آلاف المعتقلين في ظروف مرعبة بليبيا

جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬تقرير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬آلاف‭ ‬الليبيين،‭ ‬رجالا‭ ‬ونساء‭ ‬وأطفالا،‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬محتجزون‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مرعبة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬جماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬تخضعهم‭ ‬لأشكال‭ ‬من‭ ‬التعذيب‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الأخرى‭.‬

وتوصل‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للدعم‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬إلى‭ ‬استنتاجات‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اعتقالات‭ ‬واسعة‭ ‬ومطولة‭ ‬وتعسفية‭ ‬وغير‭ ‬قانونية‭ ‬وانتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬إنسان‭ ‬متفشية‭ ‬في‭ ‬الحجز‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬التقرير‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬إحصاء‭ ‬متوفر‭ ‬للمرافق‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬وزراتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية،‭ ‬ولا‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرافق‭ ‬‮«‬سيئة‭ ‬السمعة‭ ‬بسبب‭ ‬التعذيب‭ ‬المتفشي‭ ‬وانتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الأخرى‭ ‬او‭ ‬الإساءات‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬الموقوفين‭.‬

وقدم‭ ‬التقرير‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬احتجاز‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬للناس‭ ‬بشكل‭ ‬روتيني‭ ‬بمعزل‭ ‬تام‭ ‬عن‭ ‬العالم،‭ ‬وتعرضهم‭ ‬لتعذيب‭ ‬منهجي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الضرب‭ ‬بقضبان‭ ‬حديدية،‭ ‬والجلد‭ ‬على‭ ‬باطن‭ ‬القدم،‭ ‬والحرق‭ ‬بالسجائر‭ ‬واستخدام‭ ‬الصدمات‭ ‬الكهربائية‭.‬

وحذر‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬المعتقلات‭ ‬يواجهن‭ ‬دوما‭ ‬مخاطر‭ ‬عالية‭ ‬للتعرض‭ ‬لانتهاكات‭ ‬جنسية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬في‭ ‬بعض‭ ‬مرافق‭ (‬الاحتجاز‭) ‬تجبر‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬التعري‭ ‬ويتعرضن‭ ‬لتفتيش‭ ‬عدواني‭ ‬بواسطة‭ ‬الحراس‭ ‬الذكور‭ ‬او‭ ‬تحت‭ ‬أنظار‭ ‬وتحديق‭ ‬مسؤولين‭ ‬ذكور‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬انباء‭ ‬عن‭ ‬وفيات‭ ‬بين‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الاحتجاز،‭ ‬وأوضح‭ ‬ان‭ ‬جثث‭ ‬مئات‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬اوقفوا‭ ‬واحتجزوا‭ ‬على‭ ‬ايدي‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬أو‭ ‬ملقاه‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭.‬