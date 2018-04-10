ضجة كبيرة في مصر حول تعويض أصحاب المعاشات

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

تفجرت‭ ‬ازمة‭ ‬حادة‭ ‬اثر‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بقبول‭ ‬استشكال‭ ‬وزيرة‭ ‬التضامن‭ ‬غاده‭ ‬والى‭ ‬فى‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬الادارى‭ ‬بالزام‭ ‬الحكومه‭ ‬بتعويض‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬بصرف‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬اجره‭ ‬علاوات‭ ‬الى‭ ‬الاجر‭ ‬المتغير‭ ‬،‭ ‬ونشبت‭ ‬ازمة‭ ‬حادة‭ ‬بين‭ ‬وزيرة‭ ‬التضامن‭ ‬والبدرى‭ ‬فرغلى‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المعاشات‭ ‬والذى‭ ‬اوضح‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬حكم‭ ‬القضاء‭ ‬الادارى‭ ‬نهائى‭ ‬وان‭ ‬ماقامت‭ ‬به‭ ‬استشكال‭ ‬لوقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يلجا‭ ‬لكل‭ ‬الطرق‭ ‬لاجبار‭ ‬الوزيرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬بدء‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لسماع‭ ‬شكوى‭ ‬ممثلى‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬وانهاء‭ ‬بالتظاهر‭ ‬والاضراب‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬جنحة‭ ‬مباشرة‭ ‬جند‭ ‬الوزيرة‭ ‬لامتناعها‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬واضاف‭ ‬منير‭ ‬سليمان‭ ‬مسئول‭ ‬المتابعة‭ ‬باتحاد‭ ‬المعاشات‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬لان‭ ‬لها‭ ‬قانون‭ ‬ينظم‭ ‬عملها‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للحوار‭ ‬حول‭ ‬طريقة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تقسيط‭ ‬المبلغ‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬واكد‭ ‬اننا‭ ‬استلمنا‭ ‬الصيغه‭ ‬التنفيذية‭ ‬للحكم‭ ‬وفى‭ ‬ضوء‭ ‬الدراسه‭ ‬القانونية‭ ‬سنطلب‭ ‬من‭ ‬غادة‭ ‬والى‭ ‬التنفيذ‭ ‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬الامتناع‭ ‬سنرفع‭ ‬جنحة‭ ‬مباشرة‭ ‬ضد‭ ‬الوزيرة‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬اكد‭ ‬ابراهيم‭ ‬ابو‭ ‬العطا‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لنقابة‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬يشمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬خرج‭ ‬على‭ ‬المعاش‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬سواء‭ ‬اكان‭ ‬ذلك‭ ‬بالعجز‭ ‬او‭ ‬الوفاة‭ ‬او‭ ‬الاستقالة‭ ‬يستحق‭ ‬علاوة‭ ‬واحدة‭ ‬ومن‭ ‬خرج‭ ‬فى‭ ‬2007‭ ‬له‭ ‬علاوتان‭ ‬ومن‭ ‬خرج‭ ‬فى‭ ‬2009‭ ‬له‭ ‬اربع‭ ‬علاوات‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬خرج‭ ‬فى‭ ‬2010‭ ‬ومابعدها‭ ‬فلهم‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الـ‭ ‬5‭ ‬علاوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬يشمل‭ ‬جميع‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬الجديد‭ ‬والذى‭ ‬وصفوه‭ ‬بانه‭ ‬كارثى‭ ‬ويحرم‭ ‬امطلقات‭ ‬والارامل‭ ‬من‭ ‬معاش‭ ‬ابائهم‭ ‬وازواجهم‭ ‬والبنت‭ ‬من‭ ‬معاش‭ ‬والدها‭ ‬واشار‭ ‬رافت‭ ‬الدسوقى‭ ‬استاذ‭ ‬القانون‭ ‬بجامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬المعاشات‭ ‬الجديد‭ ‬به‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعاشات‭ ‬به‭ ‬ثغرات‭ ‬يجب‭ ‬تعديلها‭.‬

‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬مسودة‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬لم‭ ‬تناقش‭ ‬فى‭ ‬حوار‭ ‬مجتمعي‭ ‬مع‭ ‬العمال‭ ‬واصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬للاخذ‭ ‬برايهم‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يوفق‭ ‬اوضاع‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬الحاليين‭ ‬ولكن‭ ‬نظرا‭ ‬لمن‭ ‬يمد‭ ‬لهم‭ ‬سن‭ ‬المعاش‭ ‬لـ‭ ‬65‭ ‬سنه‭ ‬مما‭ ‬يحدث‭ ‬عملية‭ ‬جبايه‭ ‬من‭ ‬اموالهم‭ ‬وبالتالى‭ ‬لاتعود‭ ‬على‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬الحاليين‭ ‬باى‭ ‬فائده‭ ‬فيما‭ ‬وجه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬طلبوا‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمهم‭ ‬نقدا‭ ‬الى‭ ‬القياده‭ ‬السياسية‭ ‬لعدم‭ ‬تدخلها‭ ‬لانقاذ‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬التقاضى‭ ‬عن‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬الذين‭ ‬هربوا‭ ‬اموال‭ ‬الدوله‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ .‬