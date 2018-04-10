ضجة كبيرة في مصر حول تعويض أصحاب المعاشات

القاهرة- مصطفى عمارة
تفجرت ازمة حادة اثر حكم محكمة الاستئناف في مصر بقبول استشكال وزيرة التضامن غاده والى فى الحكم الصادر من القضاء الادارى بالزام الحكومه بتعويض اصحاب المعاشات بصرف 80% من قيمة اجره علاوات الى الاجر المتغير ، ونشبت ازمة حادة بين وزيرة التضامن والبدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات والذى اوضح فى تصريحات للزمان ان حكم القضاء الادارى نهائى وان ماقامت به استشكال لوقف تنفيذ الحكم واضاف انه سوف يلجا لكل الطرق لاجبار الوزيرة على تنفيذ الحكم بدء من طلب الاجتماع مع رئيس الوزراء لسماع شكوى ممثلى اصحاب المعاشات وانهاء بالتظاهر والاضراب عن الطعام فضلا عن رفع جنحة مباشرة جند الوزيرة لامتناعها عن تنفيذ الحكم واضاف منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد المعاشات فى تصريحات خاصة للزمان ان القوات المسلحة ليس لها علاقة بتنفيذ الحكم لان لها قانون ينظم عملها ونحن على استعداد للحوار حول طريقة تنفيذ الحكم وعلى سبيل المثال تقسيط المبلغ على فترة زمنية واكد اننا استلمنا الصيغه التنفيذية للحكم وفى ضوء الدراسه القانونية سنطلب من غادة والى التنفيذ وفى حالة الامتناع سنرفع جنحة مباشرة ضد الوزيرة من جانبه اكد ابراهيم ابو العطا الامين العام لنقابة اصحاب المعاشات ان الحكم يشمل كل من خرج على المعاش بعد عام 2006 سواء اكان ذلك بالعجز او الوفاة او الاستقالة يستحق علاوة واحدة ومن خرج فى 2007 له علاوتان ومن خرج فى 2009 له اربع علاوات اما من خرج فى 2010 ومابعدها فلهم 80% من قيمة الـ 5 علاوات الاخيرة مشيرا الى ان الحكم يشمل جميع اصحاب المعاشات الجديد والذى وصفوه بانه كارثى ويحرم امطلقات والارامل من معاش ابائهم وازواجهم والبنت من معاش والدها واشار رافت الدسوقى استاذ القانون بجامعة عين شمس ان قانون المعاشات الجديد به العديد من المعاشات به ثغرات يجب تعديلها.
واضاف ان مسودة القانون الجديد لم تناقش فى حوار مجتمعي مع العمال واصحاب المعاشات للاخذ برايهم كما لم يوفق اوضاع اصحاب المعاشات الحاليين ولكن نظرا لمن يمد لهم سن المعاش لـ 65 سنه مما يحدث عملية جبايه من اموالهم وبالتالى لاتعود على اصحاب المعاشات الحاليين باى فائده فيما وجه عدد من المواطنين طلبوا عدم ذكر اسمهم نقدا الى القياده السياسية لعدم تدخلها لانقاذ اصحاب المعاشات فى الوقت الذي يتم فيه التقاضى عن رجال الاعمال الذين هربوا اموال الدوله الى الخارج .