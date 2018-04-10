ولي العهد السعودي يلتقي الحريري في باريس

باريس- الزمان : التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الاثنين خلال زيارته الى فرنسا بشكل مفاجئ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في باريس. ونشر الحريري على تويتر صورة له مع ولي العهد السعودي والعاهل المغربي الملك محمد السادس دون ان يرفقها باي تعليق، ولم يتضح فحوى النقاش الذي دار بينهم. وعلى الرغم من ان زيارة ولي العهد السعودي الى فرنسا غلب عليها طابع التعاون الثقافي الا ان الدبلوماسية اخذت حيزا هاما في جدول الاعمال مع توجه الحريري الى باريس للقاء الامير محمد بن سلمان الاثنين. وكان الحريري شارك قبل بضعة ايام في مؤتمر للمانحين في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني. أعلن الحريري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من الرياض استقالته مباشرة عبر التلفزيون في خطوة يعتقد انها اتت بضغط من ولي العهد. ودخل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على خط الازمة ودعا الحريري الى باريس قبل ان يعود الى لبنان ويتراجع عن الاستقالة.