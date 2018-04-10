ولي العهد السعودي يلتقي الحريري في باريس

باريس‭- ‬الزمان‭ : ‬التقى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الاثنين‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬فرنسا‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬ونشر‭ ‬الحريري‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬والعاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يرفقها‭ ‬باي‭ ‬تعليق،‭ ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬فحوى‭ ‬النقاش‭ ‬الذي‭ ‬دار‭ ‬بينهم‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الى‭ ‬فرنسا‭ ‬غلب‭ ‬عليها‭ ‬طابع‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬اخذت‭ ‬حيزا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬الحريري‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬للقاء‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الاثنين‭. ‬وكان‭ ‬الحريري‭ ‬شارك‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬ايام‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬للمانحين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬اللبناني‭. ‬أعلن‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬استقالته‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬يعتقد‭ ‬انها‭ ‬اتت‭ ‬بضغط‭ ‬من‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭. ‬ودخل‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الازمة‭ ‬ودعا‭ ‬الحريري‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬ويتراجع‭ ‬عن‭ ‬الاستقالة‭.‬