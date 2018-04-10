الزعيم الكوري الشمالي يتحدث للمرة الاولى عن حوار مع واشنطن

سيول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحدث‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬علنا‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬للحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حوار‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بينما‭ ‬تجري‭ ‬الاستعدادت‭ ‬لعقده‭ ‬قمة‭ ‬تاريخية‭ ‬مع‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬كانت‭ ‬واشنطن‭ ‬فاجأت‭ ‬المراقبين‭ ‬عندما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اول‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬ايار‭/‬مايو‭.‬وجاء‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬موعده‭ ‬ولا‭ ‬مكان‭ ‬انعقاده‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬نقله‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬للرئاسة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬شونغ‭ ‬اوي‭ ‬يونغ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬التقى‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الرسمية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬ناقش‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الحاكم‭ ‬‮«‬تطور‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬وآفاق‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الشعبية‮»‬‭.‬

‭ ‬الاسم‭ ‬الرسمي‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬كيم‭ ‬قدم‭ ‬تقريرا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‮»‬‭ ‬وخصوصا‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬المقبلة‭ ‬بين‭ ‬الكوريتين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬حسب‭ ‬الوكالة‭.‬