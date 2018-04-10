الزعيم الكوري الشمالي يتحدث للمرة الاولى عن حوار مع واشنطن

سيول-(أ ف ب) – تحدث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون للمرة الاولى علنا في اجتماع للحزب الحاكم في بيونغ يانغ عن «حوار» مع الولايات المتحدة بينما تجري الاستعدادت لعقده قمة تاريخية مع دونالد ترامب.كانت واشنطن فاجأت المراقبين عندما أعلنت الشهر الماضي موافقتها على عقد اول قمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قبل نهاية ايار/مايو.وجاء الاعلان عن هذا اللقاء الذي لم يحدد موعده ولا مكان انعقاده بعد عرض نقله الى واشنطن مستشار الامن القومي للرئاسة الكورية الجنوبية شونغ اوي يونغ الذي كان التقى كيم جونغ اون قبل ايام. وأفادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء ان كيم جونغ اون ناقش مع كبار مسؤولي حزب العمال الحاكم «تطور العلاقات بين الشمال والجنوب وآفاق الحوار بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية».
الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
واضافت ان كيم قدم تقريرا عن «الوضع في شبه الجزيرة الكورية» وخصوصا عن القمة المقبلة بين الكوريتين في نهاية الشهر الجاري، حسب الوكالة.