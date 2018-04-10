ماكرون يثير جدلاً بعرضه فكرة اصلاح العلاقة بين الكنيسة والدولة

الفاتيكان يلتزم عدم التعليق ومحللون يتوقعون تأثر دول أوروبية بالأفكار الفرنسية

باريس‭- ‬روما‭ -‬الزمان‭ ‬

اثار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬سيلا‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اليسار‭ ‬بعدما‭ ‬اعلن‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬اصلاح‮»‬‭ ‬العلاقة‭ ‬‮«‬المكسورة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الكنيسة‭ ‬والدولة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يغلب‭ ‬عليه‭ ‬مبدأ‭ ‬العلمانية‭. ‬وفي‭ ‬خطاب‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاساقفة‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬اكد‭ ‬ماكرون‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬اصلاح‮»‬‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الكنيسة‭ ‬والدولة‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬حقيقي‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الذي‭ ‬يزعم‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يكترث‭ ‬بالكنيسة‭ ‬والكاثوليك‭ ‬يقصر‭ ‬في‭ ‬واجبه‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬التزم‭ ‬الفاتيكان‭ ‬عدم‭ ‬التعليق‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الموضوع‭ ‬قد‭ ‬يمتد‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬اوروبية‭ ‬اخرى‭ .‬

واثارت‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬المستاءة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬ترسخ‭ ‬فيه‭ ‬مبدأ‭ ‬العلمانية‭ ‬منذ‭ ‬1905‭ ‬مع‭ ‬صدور‭ ‬قانون‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬فصل‭ ‬الكنيسة‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭. ‬وذكر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاشتراكي‭ ‬السابق‭ ‬مانويل‭ ‬فالس‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬ماكرون،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬بان‭ ‬‮«‬العلمانية‭ ‬هي‭ ‬فرنسا‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬للحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬اوليفييه‭ ‬فور‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العلمانية‭ ‬هي‭ ‬درة‭ ‬عملنا‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يدافع‭ ‬عنه‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‮»‬‭. ‬وانتقد‭ ‬حزب‭ ‬فرنسا‭ ‬المتمردة‭ (‬يسار‭ ‬راديكالي‭) ‬الخطاب‭ ‬‮«‬اللامسؤول‮»‬‭ ‬لماكرون‭. ‬وكتب‭ ‬زعيمه‭ ‬جان‭ ‬لوك‭ ‬ميلانشون‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬هذيان‭ ‬ميتافيزيقي‭. ‬لا‭ ‬يحتمل‭. ‬ننتظر‭ ‬رئيسا‭ ‬فنسمع‭ ‬مساعد‭ ‬خوري‮»‬‭. ‬ودان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحزب‭ ‬اليكسي‭ ‬كوربيار‭ ‬‮«‬التصريحات‭ ‬غير‭ ‬اللائقة‭ ‬لرئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬علمانية‭ ‬‭(…) ‬أقوال‭ ‬لا‭ ‬مسؤولة‭ ‬تؤجج‭ ‬الانقسامات‭ ‬الدينية‮»‬‭. ‬وتساءل‭ ‬‮«‬أين‭ ‬قانون‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬الكنيسة‭ ‬والدولة؟‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جيرار‭ ‬كولومب،‭ ‬المكلف‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الديانات‭ ‬عبر‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬لماكرون‭ ‬بقوله‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬هو‭ ‬انه‭ ‬لدى‭ ‬الانسان‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬امور‭ ‬مادية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬سعي‭ ‬الى‭ ‬المطلق‭ ‬والروحانية‭ ‬واعطاء‭ ‬معنى‭ ‬لحياته‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لهجة‭ ‬جديدة‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تتعارض‭ ‬اطلاقا‭ ‬مع‭ ‬مبادىء‭ ‬العلمانية‮»‬‭. ‬واعلن‭ ‬قانون‭ ‬1905‭ ‬فرنسا‭ ‬جمهورية‭ ‬علمانية،‭ ‬بدولة‭ ‬محايدة‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬الديانات‭.‬

ويدافع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭. ‬وكشف‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬نشره‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬وينغالوب‮»‬‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬ان‭ ‬خمسين‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭ ‬يقولون‭ ‬انهم‭ ‬ملحدون‭ ‬او‭ ‬بلا‭ ‬ديانة،‭ ‬و45‭ ‬بالمئة‭ ‬يؤكدون‭ ‬انهم‭ ‬متدينون‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬تشكل‭ ‬موضوع‭ ‬جدل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الاحيان‭ ‬خصوصا‭ ‬حول‭ ‬بعض‭ ‬النشاطات‭ ‬العامة‭ ‬للمسلمين‭ ‬او‭ ‬الارث‭ ‬المسيحي‭ ‬للبلاد‭.‬