النجيفي يحذر من مفهوم الاغلبية السياسية وتفرد حزب او طائفة

بغداد – قصي منذر

حذر نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، من مفهوم الأغلبية السياسية وتفرد حزب أو طائفة أو شخص في إدارة الدولة، فيما اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على حكومة الشراكة الوطنية وليست الأغلبية السياسية.وقال مكتب النجيفي في بيان ان ( النجيفي استقبل الحكيم وجرى بحث موضوعات مهمة تتعلق بالشأن العراقي وتطورات الأوضاع), واضاف ان ( النجيفي اكد ضرورة بناء دولة المؤسسات، وتحقيق الشراكة الحقيقية من خلال الممثلين الحقيقيين للمجتمع)، محذرا من (مفهوم الأغلبية السياسية وتفرد حزب أو طائفة أو شخص في إدارة الدولة),واوضح النجيفي انه (لابد من عدم هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات ومصادرة صلاحياتها الدستورية ), مؤكدا (أهمية اقرار القوانين المهمة مثل مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين ), مشيرا الى (اهمية توفير أجواء انتخابية مناسبة بعيدا عن هيمنة الميليشيات)، داعيا إلى (تفاهم القوى الوطنية على ثوابت تساعد في بناء الدولة). من جانبه، دعا الحكيم الى حكومة الشراكة الوطنية وليست الأغلبية السياسية، مطالبا الحافظة على علاقة متوازنة مع جميع القوى. وأشار الحكيم إلى (ضرورة بناء علاقات حسن الجوار مع المحيط العربي والأقليمي، وتغليب مصلحة العراق على أية مصلحة أخرى).