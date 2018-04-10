الجوية تفتح خطا ملاحيا من النجف الى الاهواز

بغداد – داليا احمد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل ، عن انطلاق اولى رحلاتها الجوية من مطار النجف الدولي الى مطار الاهواز في ايران اليوم الثلاثاء.وقال مدير عام الشركة ميران فريد في بيان امس ان (إفتتاح هذا الخط يندرج ضمن ضرورة تنشيط الحركة الجوية مع مختلف الدول الاقليمية والعالمية لما له هذا الامر من اهمية في خدمة الجالية العراقية المقيمة خارج البلد فضلاً عن تنشيط جوانب مهمة اخرى تساهم في تنشيط المجالات السياحية والاقتصادية للبلد).