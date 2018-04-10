العراق يصدر9 شحنات من مادة مكثفات الغاز

بغداد – شيماء عادل

أعلن وزير النفط، عن مجموع صادرات شركة نفط البصرة خلال الربع الأول من هذا العام 2018.

وقال وزير النفط جبار اللعيبي في بيان امس ان (شركة غاز البصرة قد قامت بتصدير 9 شحنات من مادة مكثفات الغاز، حيث بلغ اجمالي ما تم تصديره من هذه المادة قرابة 188 ألفاً و838 متراً مكعباً، وتصدير 21 شحنة من مادة الغاز السائل غاز الطبخ، حيث بلغ أجمالي ماتم تصديره من هذه المادة خلال الربع الاول من السنة الحالية قرابة 73740 طن متري),وتوقع اللعيبي(زيادة معدلات التصدير لمادة مكثفات الغاز والغاز السائل لهذا العام 2018 مقارنة بالعام الماضي 2017)